Taulia宣布与Google Cloud合作，利用人工智能解决发票处理难题

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--领先的金融科技公司Taulia与Google Cloud合作，推出人工智能(AI)型发票处理解决方案。

此次在Google Cloud Next ‘19上推出解决方案表明，Taulia一直努力帮助企业解决在处理发票时遇到的困扰。供应商发票生成格式往往多种多样，包含一些非结构化数据，利用目前的技术很难处理。这种陈旧的工作流程会导致大量的手动介入，沉重的行政管理负担，并最终延误重要款项的支付。Gartner一项研究显示，在全球企业创建的所有数据中，有超过80%都是非结构化格式。

借助Cognitive Invoicing，无论供应商提供何种文件格式的发票，企业都能够顺利处理。这种解决方案采用Google Cloud的Document Understanding AI的光学字符识别(OCR)功能，可在Taulia的全球发票平台上读取和理解供应商发票中的非结构化数据。异常数据能够在协作基础上在云环境中轻松处理，并且可由任何一方进行修正。这帮助买方及供应商实现自动化的端到端发票流程。

最终，Cognitive Invoicing可通过AI的应用实现流程自动化，这必将令处理发票的成本从按美元计降至以美分计。企业能够更加快速地处理和审批发票也意味着他们的供应商有机会更早收到付款，从而改善流动性。

Taulia首席技术官Brady Cale表示：“利用AI，我们最终解决了许多企业所面对的那些棘手的发票处理问题。现在，我们将能够完完全全地实现帮助买方和供应商自由交换信息的目标。发票处理的速度越快，企业便能够根据营运资本战略更迅速地发挥优势，从而令企业有更多的机会释放现金。这对财务部门而言可谓颠覆性的进步。”

谷歌(Google)机器学习技术合作伙伴主管Pallab Deb表示：“企业都在寻求简单、可扩展的解决方案，以便从非结构化内容和文件中提炼出其中的精华。我们非常高兴与Taulia这样的伙伴合作，提供Document Understanding AI，帮助我们的客户从大量文件中找到宝贵的见解。”

致编辑：

Taulia提供营运资本解决方案，让各公司能够释放现金、加速支付并改善供应链健康。

自2009年成立以来，Taulia设想了一个世界：让每家公司利用我们的一流平台释放现金以实现繁荣发展。如今，我们转变金融行业格局的专家团队已建立起一个连接168个国家160万家公司的网络，并且加速了超过900亿美元的提前支付。

Taulia总部设于旧金山，并在美国、欧洲和亚太地区设有办事处。

有关Cognitive Invoicing的更多信息，请访问https://taulia.com/cognitive-invoicing/。

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