Velodyne Lidar榮獲2019年《汽車新聞》PACE獎

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Velodyne Lidar, Inc.於4月8日在底特律舉行的頒獎典禮上獲得了2019年《汽車新聞》PACE獎(2019 Automotive News PACE Award)。Velodyne是唯一一家贏得該著名獎項的雷射雷達供應商，此獎旨在表彰實現卓越創新、技術進步和商業表現的汽車供應商。

Velodyne的獲獎產品Velodyne Alpha Puck™是一種專為自動駕駛和高速行駛時的先進車輛安全性而設計的雷射雷達感測器。該感測器完美地適用於4-5級自主性，可產生被認為「驚人」的最佳影像，並具有世界上最高解析度的資料集。它經過了最長的公路里程測試，可提供最高的安全性。

Velodyne Lidar總裁兼業務開發長Marta Hall表示：「Velodyne對於Alpha Puck的卓越汽車創新獲得《汽車新聞》及其專家評審委員的認可感到榮幸。Alpha Puck是十年雷射雷達開發和數百萬公路里程學習的結晶，表現了Velodyne在為自主駕駛和輔助駕駛提供最智慧、最強大的雷射雷達解決方案方面的領導地位。」

雷射雷達感測器是自動駕駛汽車(AV)和先進駕駛輔助系統(ADAS)的核心元件。Velodyne是為汽車業提供雷射雷達感測器數量最大的企業，在全球擁有250多家客戶。Velodyne感測器提供豐富的電腦感知資料用於即時物件和自由空間檢測，以實現安全導航和可靠操作。

第25屆年度PACE獎由《汽車新聞》和汽車零組件製造商協會(APMA)頒發，用於獎勵顛覆性的產品和製程創新。加拿大政府是該獎的白金贊助商。該獎對直接向汽車或卡車製造商提供產品、製程、材料或服務的供應商開放，它的評選需要經過業界專家組成的獨立評審團進行廣泛審查。《汽車新聞》PACE獎是全球公認的產業創新標竿。

關於Velodyne Lidar

Velodyne致力於為自動駕駛和輔助駕駛提供最智慧、最強大的雷射雷達解決方案。Velodyne創立於1983年，總部位於加州聖荷西，以其突破性的雷射雷達感測器技術組合而聞名於世。2005年，Velodyne的創辦人兼執行長David Hall發明了即時環繞視圖雷射雷達系統，徹底改變了汽車、新行動力、測繪、機器人和安全領域的感知和自主性。Velodyne的高效能產品系列包括廣泛的傳感解決方案，例如具有成本效益的Puck™、多功能型Ultra Puck™、完美的L4-L5自主駕駛Alpha Puck™、超廣角VelaDome™、經ADAS最佳化的Velarray™以及駕駛輔助用開創性軟體Vella™。如需瞭解有關雷射雷達的更多詳情，敬請造訪Velodyne的Lidar 101網頁。

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