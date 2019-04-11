Velodyne Lidar荣获2019年《汽车新闻》PACE奖

加州圣何塞市--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Velodyne Lidar, Inc.于4月8日在底特律举行的颁奖典礼上获得了2019年《汽车新闻》PACE奖(2019 Automotive News PACE Award)。Velodyne是唯一一家赢得该著名奖项的激光雷达供应商，此奖旨在表彰实现卓越创新、技术进步和商业表现的汽车供应商。

Velodyne的获奖产品Velodyne Alpha Puck™是一种专为自动驾驶和高速行驶时的高级车辆安全性而设计的激光雷达传感器。该传感器完美地适用于4-5级自主性，可生成被认为“惊人”的最佳图像，并具有世界上最高分辨率的数据集。它经过了最长的公路里程测试，可提供最高的安全性。

Velodyne Lidar总裁兼首席业务发展官Marta Hall表示：“Velodyne对于Alpha Puck的卓越汽车创新获得《汽车新闻》及其专家评委的认可感到荣幸。Alpha Puck是十年激光雷达开发和数百万公路里程学习的结晶，表现了Velodyne在为自主驾驶和驾驶辅助提供最智能、最强大的激光雷达解决方案方面的领导地位。”

激光雷达传感器是自动驾驶汽车(AV)和高级驾驶员辅助系统(ADAS)的核心组件。Velodyne是为汽车行业提供激光雷达传感器数量最大的企业，在全球拥有250多家客户。Velodyne传感器提供丰富的计算机感知数据用于实时对象和自由空间检测，以实现安全导航和可靠操作。

第25届年度PACE奖由《汽车新闻》和汽车零部件制造商协会(APMA)颁发，用于奖励颠覆性的产品和工艺创新。加拿大政府是该奖的白金赞助商。该奖对直接向汽车或卡车制造商提供产品、工艺、材料或服务的供应商开放，它的评选需要经过行业专家组成的独立评审团进行广泛审查。《汽车新闻》PACE奖是全球公认的行业创新标杆。

关于Velodyne Lidar

Velodyne致力于为自动驾驶和驾驶辅助提供最智能、最强大的激光雷达解决方案。Velodyne始创于1983年，总部位于加州圣何塞，以其突破性的激光雷达传感器技术组合而闻名于世。2005年，Velodyne的创始人兼首席执行官David Hall发明了实时环绕视图激光雷达系统，彻底改变了面向汽车、新出行方式、测绘、机器人和安防领域的感知和自主性。Velodyne的高性能产品系列包括广泛的传感解决方案，例如具有成本效益的Puck™、多功能型Ultra Puck™、完美的L4-L5自主驾驶Alpha Puck™、超广角VelaDome™、经ADAS优化的Velarray™以及驾驶辅助用开创性软件Vella™。如需了解有关激光雷达的更多详情，敬请访问Velodyne的Lidar 101网页。

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