Scientist.com et antibodies-online.com lancent Product Hub, un guichet unique pour les anticorps, les kits ELISA et les protéines

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Scientist.com, la place de marché pour la recherche externalisée, et antibodies-online.com, la place de marché pour les réactifs de recherche, ont annoncé aujourd’hui le lancement d’Antibody and Protein Product Hub (Plateforme de références d’anticorps et de protéines), un guichet unique permettant de se procurer en vente libre des anticorps, des kits ELISA, des protéines et des réactifs connexes. Les utilisateurs de la place de marché Scientist.com peuvent désormais acheter des anticorps de haute qualité, des kits ELISA, des protéines et des réactifs connexes dans le plus grand catalogue au monde.

« Les chercheurs veulent trouver des anticorps efficaces ; ils veulent les obtenir dans le cadre d’une expérience d’achat de type Amazon ; et enfin ils veulent des experts en anticorps qui les soutiennent tout au long de leur parcours », a déclaré Tim Hiddemann, PhD, directeur général et cofondateur d’anticorps-online.com. « Nous sommes très heureux de collaborer avec Scientist.com car les chercheurs pourront désormais accéder à des services de recherche personnalisés et à des réactifs de recherche en vente libre qu’ils pourront acheter dans un seul et même endroit. »

Les anticorps représentent un outil essentiel dans la recherche sur la découverte de médicaments en raison de leurs grandes spécificité et affinité et parce qu’ils peuvent être exploités par une ingénierie rapide des protéines. Les anticorps ont été conçus pour être utilisés dans une large gamme de tests qui quantifient, localisent ou modulent l’activité de cibles médicamenteuses. Avec des millions d’anticorps maintenant disponibles, il est devenu difficile pour les chercheurs de trouver le bon anticorps pour leur projet médicamenteux.

« Les anticorps sont les chevaux de trait de la recherche en sciences de la vie et ils jouent un rôle important dans presque toutes les percées de la recherche médicale », a déclaré Romila Mukerjea, PhD, directrice des anticorps chez Scientist.com. « Ce partenariat avec anticorps-online.com crée un guichet unique de plus de 2 millions d’anticorps avec les données de produit associées (fournies par le fournisseur, basées sur la littérature et à sources multiples) et un accès direct à des experts des anticorps aux États-Unis et en Europe. »

À propos de Scientist.com

Scientist.com est la place de marché numéro un au monde pour la recherche et le développement externalisés. Cette place de marché simplifie l’ensemble du processus d’approvisionnement en matière de R&D, économisant du temps et de l’argent, réduisant les risques et donnant accès aux technologies et aux outils innovants les plus récents. Scientist.com exploite des places de marché d’entreprises privées, pour la plupart des grandes sociétés pharmaceutiques mondiales, la Biotechnology Innovation Organization (BIO) et les National Institutes of Health (NIH) aux États-Unis. Depuis sa fondation en 2007, Scientist.com a levé plus de 32 millions USD auprès de 5AM Ventures, Leerink Transformation Partners et Heritage Provider Network, entre autres. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Scientist.com.

Retrouvez Scientist.com sur les médias sociaux : YouTube, LinkedIn, Twitter, Facebook et Instagram.

À propos d’antibodies-online.com

antibodies-online.com exploite la plus grande place de marché en ligne pour les réactifs de recherche en vente libre, proposant près de 2 millions d’anticorps de recherche, de kits ELISA, de protéines et de produits connexes de plus de 250 fournisseurs. Fondé en 2006, antibodies-online.com a déjà expédié des centaines de milliers de produits fabriqués par sa base de fournisseurs internationaux à plus de 6 000 institutions de recherche dans 65 pays. Avec ses équipes basées aux États-Unis et en Europe, anticorps-online.com permet aux scientifiques de trouver tout ce dont ils ont besoin pour travailler au niveau des protéines. anticorps-online.com a également mis des centaines de réactifs différents entre les mains de scientifiques compétents pour obtenir des données supplémentaires sur les performances de ces produits dans le cadre de son Programme de validation indépendante.

Retrouvez antibodies-online.com sur les médias sociaux : LinkedIn

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.