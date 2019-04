Taulia annonce un partenariat avec Google Cloud pour résoudre les problèmes de facturation en adoptant l'IA

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Taulia, une entreprise fintech de premier plan, s'est associée à Google Cloud pour lancer une solution de facturation basée sur l'IA.

La solution lancée au salon Google Cloud Next ‘19 montre comment Taulia a réagi face aux maux de tête des entreprises en matière de traitement des factures. Les factures des fournisseurs sont généralement émises dans une multitude de formats différents et contiennent des données non structurées difficiles à traiter avec la technologie actuelle. Ce flux de travail désormais dépassé entraîne une grande quantité d’interventions manuelles, un lourde charge administrative et, finalement, un retard dans les paiements essentiels. Une étude réalisée par Gartner montre que plus de 80 % de toutes les données créées par les entreprises du monde entier le sont dans des formats non structurés.

Cognitive Invoicing permet aux entreprises de traiter les factures de manière satisfaisante quel que soit le format de fichier de leurs fournisseurs. La solution exploite les fonctionnalités de reconnaissance optique de caractères (OCR) avec l'intelligence artificielle de compréhension de documents Document de Google Cloud pour lire et interpréter les données de facturation non structurées des fournisseurs sur la plateforme de facturation globale de Taulia. Les exceptions sont facilement gérées dans un esprit de collaboration, dans le cloud, l'une ou l'autre partie ayant la possibilité de corriger. Cela offre un processus de facturation automatisé de bout en bout aux acheteurs et aux fournisseurs.

En automatisant finalement le processus grâce à l'application de l'IA, Cognitive Invoicing permettra de réduire le coût de traitement d'une facture, réduisant un montant en dollars à seulement quelques centimes. La capacité des entreprises à traiter et approuver les factures plus rapidement signifie également que leurs fournisseurs seront davantage en mesure d’obtenir des règlements anticipés, en améliorant de ce fait leur liquidité.

« En utilisant l'IA, nous avons enfin pu résoudre les problèmes de traitement de factures auxquels de nombreuses entreprises sont confrontées. Nous sommes maintenant en mesure de concrétiser pleinement notre vision qui permet aux acheteurs et aux fournisseurs d’échanger librement des informations », a déclaré Brady Cale, CTO de Taulia. « Plus une facture peut être traitée rapidement, plus elle peut être rapidement exploitée dans le cadre de la stratégie de fonds de roulement de l'entreprise, offrant ainsi aux entreprises davantage de possibilités de dégager des liquidités. C’est une nouvelle donne globale pour les équipes financières ».

« Les entreprises recherchent des solutions faciles et évolutives pour extraire des informations approfondies de leurs contenus et de documents non structurés », a déclaré Pallab Deb, responsable de ML Tech Partners chez Google. « Nous sommes ravis de proposer l'intelligence artificielle de compréhension de documents en collaboration avec des partenaires tels que Taulia, afin de permettre à nos clients de révéler de précieuses informations issues de leurs documents ».

Taulia propose des solutions de fonds de roulement permettant aux entreprises de dégager des liquidités, d'accélérer les paiements et d'améliorer les processus de la chaîne d'approvisionnement.

Depuis sa fondation en 2009, Taulia a imaginé un monde dans lequel chaque entreprise peut prospérer en dégageant des liquidités grâce à notre plateforme de pointe. Aujourd'hui, notre équipe dédiée à changer la donne financière a construit un réseau connectant 1,6 million d'entreprises dans 168 pays et a accéléré les paiements anticipés à hauteur de plus de 90 milliards de dollars.

Taulia a son siège social à San Francisco avec des antennes dans tous les États-Unis, en Europe et dans la région Asie-Pacifique.

Pour plus d'informations sur Cognitive Invoicing, rendez-vous sur https://taulia.com/cognitive-invoicing/

