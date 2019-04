Stingray choisit Triton Digital pour monétiser ses services audio numériques

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--Triton Digital®, chef de file technologique de l'industrie mondiale des solutions audio, a annoncé aujourd'hui que Stingray, leader du secteur de la musique, des médias et des technologies basé à Montréal, a sélectionné Triton Digital pour mettre en œuvre la monétisation du contenu audio en streaming sur son application mobile Stingray Music. Dans le cadre de ce partenariat, Stingray utilisera le marché audio programmatique (a2x®) et la plateforme audio côté vendeur (Yield-Op) de Triton, pour fournir un accès programmatique de son inventaire audio aux acheteurs de médias du monde entier, par l'entremise de contrats publics et privés.

"Triton Digital est le partenaire idéal pour soutenir la croissance continue et l'évolution de notre stratégie en matière d'audio numérique", déclare Ryan Fuss, vice-président principal en charge de solutions publicitaires chez Stingray. "Avec un centre de développement ici même à Montréal, Triton s'engage à fournir un service client, une assistance et une innovation technologique d'une qualité sans pareil. Nous sommes convaincus que leur technologie de pointe et leur talentueuse équipe nous permettrons d'optimiser l'expérience d'écoute de nos utilisateurs, d'élargir notre portée, et d'atteindre nos objectifs en termes de chiffre d'affaires."

"Avec quelques 400 millions d'abonnés dans 156 pays, Stingray partage notre passion: utiliser la performance de l'audio numérique pour connecter les utilisateurs et les marques dans un contexte pertinent, à l'échelle mondiale", déclare John Rosso, président du développement commercial chez Triton Digital. "Nous sommes ravis d'apporter à Stingray la technologie et les services dont ils ont besoin pour contribuer à l'écosystème en pleine évolution de l'audio numérique au Canada, et pour permettre aux annonceurs de cibler efficacement leur message, avec une portée sans précédent grâce aux achats programmatiques."

À propos de Triton Digital

Triton Digital® est le leader mondial des technologies et services destinés à l'industrie audio numérique et du podcasting. Actif dans plus de 40 pays, Triton offre des technologies innovantes qui permettent aux radiodiffuseurs, podcasteurs et services de musique en ligne de construire leur auditoire en augmentant leurs revenus et en optimisant leurs opérations quotidiennes. En outre, Triton soutient l'industrie audio en ligne mondiale grâce à Webcast Metrics®, premier service de mesure audimétrique en ligne. En s'appuyant sur ses niveaux inégalés d'intégrité, d'excellence, de travail d'équipe et de responsabilité, Triton se consacre à la connexion des auditoires audio et des annonceurs afin d'alimenter en permanence la croissance de l'industrie en ligne mondiale. Triton Digital est une filiale détenue en exclusivité par The E.W. Scripps Company (NASDAQ: SSP). Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.TritonDigital.com.

À propos de Stingray

Basé à Montréal, Stingray Group Inc. (TSX: RAY.A; RAY.B) est une société spécialisée dans la musique, les médias et les technologies, avec plus 1 200 employés dans le monde. Stingray est un fournisseur de services premium aux particuliers et aux professionnels, avec des chaînes de télévision audio, plus de 100 stations de radio, du contenu SVOD, des chaînes de télévision 4K UHD, des produits de karaoké, de la signalisation numérique, de la musique en magasin et des applications musicales, qui ont été téléchargées plus de 100 millions de fois. Stingray compte 400 millions d'abonnés (ou utilisateurs) répartis dans 156 pays.

