Taulia anuncia parceria com o Google Cloud solucionar questões de faturamento com IA

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Taulia, uma empresa com liderança em fintech, faz parceria com o Google Cloud para lançar uma solução de faturamento com base em IA.

O lançamento da solução no evento Google Cloud Next 2019 mostra como Taulia lidou com a difícil experiência das empresas ao processar faturas. Geralmente, as faturas de fornecedores são geradas em diversos formatos, que contêm dados não estruturados difíceis de processar com o uso da tecnologia atual. Este fluxo de trabalho antiquado resulta em muita intervenção manual, alta carga administrativa e, por último, atrasos nos pagamentos essenciais. Um estudo da Gartner sugere que mais de 80% de todos os dados criados por empresas do mundo inteiro estão em formatos não estruturados.

O Faturamento Cognitivo permite que as empresas processem com sucesso as faturas em qualquer formato de arquivo de seus fornecedores. A solução aproveita os recursos de reconhecimento ótico de caracteres (OCR) da IA de documentos do Google Cloud para ler e interpretar dados não estruturados de faturas de fornecedores na plataforma de faturamento global da Taulia. As exceções são tratadas facilmente na nuvem de forma colaborativa, com a possibilidade de que as correções sejam feitas por qualquer uma das partes. Isso oferece um processo de faturamento automatizado completo para compradores e fornecedores.

Ao finalmente automatizar o processo através da aplicação da inteligência artificial (IA), o Faturamento Cognitivo é estabelecido para reduzir o custo do processamento de uma fatura de dólares para centavos. A capacidade das empresas de processar e aprovar rapidamente as faturas significa também que seus fornecedores obterão uma oportunidade maior de acessar pagamentos antecipados, melhorando sua liquidez.

“Com o uso da IA, finalmente descobrimos como solucionar os problemas intratáveis de processamento de faturas que muitas empresas enfrentam. Agora somos capazes de realizar plenamente nossa visão de permitir que compradores e fornecedores troquem informações livremente”, disse Brady Cale, diretor de tecnologia da Taulia. “Quanto mais rápido uma fatura puder ser processada, mais cedo ela poderá ser aproveitada dentro da estratégia de capital de giro da empresa, trazendo assim mais oportunidades para as empresas na liberação de dinheiro. É um novo fator para as equipes do setor financeiro.”

“As empresas procuram soluções fáceis e escalonáveis para extrair informações profundas de seus conteúdos e documentos não estruturados”, disse Pallab Deb, chefe da ML Tech Partners na Google. “Estamos entusiasmados em oferecer a solução de IA para o entendimento de documentos em colaboração com parceiros como a Taulia para permitir que nossos clientes obtenham informações valiosas de seus documentos.”

Nota aos editores:

A Taulia oferece soluções de capital de giro que facilitam a liberação de dinheiro, o aceleramento de pagamentos e a melhoria da estabilidade da cadeia de suprimentos para empresas.

Desde a sua fundação em 2009, a Taulia imaginou um mundo onde todas as empresas podem prosperar com a liberação de dinheiro, utilizando a nossa plataforma de última geração. Atualmente, nossa equipe de especialistas em mudanças financeiras desenvolveu uma rede que conecta 1,6 milhão de empresas em 168 países e acelerou mais de US$ 90 bilhões em pagamentos antecipados.

A Taulia está sediada em São Francisco, com instalações nos Estados Unidos, Europa e Ásia-Pacífico.

Para mais informações sobre o Faturamento Cognitivo, acesse https://taulia.com/cognitive-invoicing/

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.