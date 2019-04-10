愛爾康以獨立上市公司型態亮相

日內瓦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--致力於幫助人們擁有明亮雙眸的全球眼科保健領導者愛爾康(Alcon)今天宣佈以獨立上市公司型態亮相，並完成從諾華(Novartis)的拆分。該公司股票於今日起在瑞士證券交易所(SIX Swiss Exchange)和紐約證券交易所(NYSE)上市交易，交易代碼為“ALC”。

愛爾康是全球最大的眼科保健器材公司，其手術產品和視力保健產品業務相輔相成。該公司業務遍及全球74個國家，為140多個國家的病患服務，在新興市場的業務快速成長。愛爾康擁有業界最全面的眼科保健產品線，可用於治療各個年齡層的眼疾。

愛爾康執行長David Endicott表示：「70餘年來，愛爾康始終致力於幫助人們擁有明亮的雙眸，現在，作為一家獨立公司，我們將尋求更多的機會來進一步履行我們的使命。我們做好了充分的準備，以獨立公司的姿態迎接永續成長，並創造長期股東價值。我們擁有悠久的歷史，曾創下多個業界第一，而作為一家敏銳的醫療器材公司，我們專注於提供創新的產品來迎合客戶、病患與消費者的需求。」

眼科保健市場規模約為每年230億美元，年成長率約為4%。去年，愛爾康銷售額達71億美元，其中手術產品銷售額為40億美元，較前一年成長7%，視力保健產品銷售額為31億美元，成長3%。

根據拆分條款，每名諾華股票持有人或ADR（美國存託憑證）持有人將以截至2019年4月1日（派發登記日）收市時手中所持有的諾華股票或ADR計，每五股諾華股票或ADR換取一股愛爾康股票。

作為一家獨立公司，愛爾康將更加專注、更加靈活地實施由快速迭代式創新驅動的自身發展策略。公司將擁有明確的投資導向，更加有效的資本結構，這將有助於公司開拓市場、進軍發展前景良好的周邊市場，並推出新的業務模式。這些優勢，結合愛爾康業界領先的客戶關係，將令公司居於有利地位以獲致永續成長。

愛爾康總部設在日內瓦。40多年來，該公司在瑞士一直擁有重要的業務，在被諾華收購之前，便在這裡組建了公司。愛爾康位於德州沃思堡(Fort Worth)的基地將繼續是公司主要的業務中心和創新中心，在此部署大量員工。

愛爾康將繼續從事重要的企業捐贈工作，2018年公司捐助物資6200萬美元。透過旗下慈善機構愛爾康基金會(Alcon Foundation)和Alcon Cares，愛爾康與數百家慈善組織合作，協助人們更易於獲得眼科保健方面的服務，為全世界未獲充分服務社區的病患進行手術，讓他們重見光明，為人們提供眼科檢查及其他服務。此外，愛爾康還贊助針對眼科保健服務提供者的實作及虛擬培訓和技能傳授活動，以加強護理水準，同時透過慈善捐助及員工志工活動為社區提供支援。

該公司高層領導團隊成員、董事會成員及愛爾康的同仁們將於今日（4月9日）在瑞士證券交易所和紐約證券交易所敲響開盤鐘，共慶這一里程碑式的時刻。

Endicott繼續說道：「隨著人口高齡化，以及人們在螢幕及行動裝置前的時間越來越長，對於眼科保健的需求將顯著成長。在本公司開啟這一嶄新發展篇章之際，愛爾康全體同仁將致力於滿足消費者對於改善視力和提升眼部健康日益成長的需求，並為世界各地更多人提供優質的眼科保健服務。」

該公司推出新的全球網站，請造訪：www.alcon.com。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年美國《私人證券訴訟改革法》(Private Securities Litigation Reform Act)所界定的「前瞻性陳述」，通常可由「承諾 」、「可能 」、「期待 」、「估計 」、「預計 」、「將會 」、「潛在 」、「預料 」、「意向 」、「計畫 」、「尋求 」、「相信 」、「預期 」、「打算 」、「應當 」、「維持 」等詞語或類似表述，或是與以下事項有關的明示或暗示的論述加以識別：從諾華分拆和分割的潛在結果，或是對愛爾康或旗下任何業務的財務影響或其他影響；愛爾康或旗下任何業務未來潛在的銷售額或盈餘，或潛在的股東報酬率；或是對策略、計畫、預期或意向的論述。您不應過分依賴這些陳述。

此等前瞻性陳述是根據管理層目前對未來事件的看法和預期而提出的，受一些重大已知及未知風險和不確定性的影響。我們無法保證愛爾康一定能夠實現分拆和分割所帶來的任何潛在策略性效益或機會；亦無法保證股東一定會獲得任何明確的股東報酬率；亦無法保證愛爾康或旗下任何業務未來一定會取得商業上的成功，或獲得任何明確的信用評等或財務業績；亦無法保證分拆和分割一定會成功。

尤為重要的是，我們的預期會受到以下及其他一些因素的影響：與我們能否成功從諾華分拆和分割有關的不確定性，包括我們能否在不造成重大管理混亂或業務中斷的前提下建立獨立公司營運所需要的基礎架構；以及一般的政治、經濟和貿易條件，包括與目前世界多個地區局勢不穩影響有關的不確定性。

在愛爾康遞交給美國證券交易委員會的文件中，對其中一些因素提出了更加詳細的說明，包括Form 20-F報告，尤其是「第3條. 重要資訊—第3.D.條 風險因素」、「第4條. 公司資訊」和「第5條. 經營與財務回顧與展望」中的內容。如果其中一個或多個風險或不確定性真的發生，或是一些基本的假設經證明是不正確的，那麼實際結果可能與預測、認為、估計或預期的結果大相逕庭。本新聞稿中的陳述僅涉及截至定稿之日的情況。我們並不打算在出現新資訊、未來事件或其他因素的情況下更新本新聞稿中任何資訊或前瞻性陳述，亦不承擔任何此類義務。

關於愛爾康

愛爾康致力於幫助人們擁有明亮的雙眸。作為擁有70多年歷史的全球眼科保健領導者，我們提供最豐富的產品，協助人們改善視力，提高生活品質。每一年，我們的手術產品和視力保健產品呵護著140多個國家超過2.6億名患有白內障、青光眼、視網膜疾病和屈光不正等眼疾的人士。透過創新的產品、與眼科保健專家的合作，以及讓人們可享有優質眼科保健服務的各項計畫，本公司2萬多名同仁努力提升人們的生活品質。查詢詳情，請造訪www.alcon.com。

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