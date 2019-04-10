爱尔康作为独立上市公司亮相

日内瓦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--致力于帮助人们拥有明亮双眸的全球眼科保健领导者爱尔康(Alcon)今天宣布作为一家独立上市公司亮相，并完成从诺华(Novartis)的拆分。该公司股票于今日起在瑞士证券交易所(SIX Swiss Exchange)和纽约证券交易所(NYSE)上市交易，交易代码为“ALC”。

爱尔康是全球最大的眼科保健器械公司，其手术产品和视力保健产品业务相辅相成。该公司业务覆盖全球74个国家，为140多个国家的患者服务，在新兴市场的业务快速发展。爱尔康拥有业界最全面的眼科保健产品线，可用于治疗各个年龄段的眼疾。

爱尔康首席执行官David Endicott表示：“70余年来，爱尔康始终致力于帮助人们拥有明亮的双眸，现在，作为一家独立公司，我们将寻求更多的机会来进一步履行我们的使命。我们做好了充分的准备，以一家独立公司的姿态迎接可持续发展，并创造长期股东价值。我们有着悠久的历史，曾创下多个行业第一，而作为一家敏锐的医疗器械公司，我们专注于提供创新的产品来满足客户、患者与消费者的需求。”

眼科保健市场规模约为每年230亿美元，年增长率约为4%。去年，爱尔康销售额达71亿美元，其中手术产品销售额40亿美元，同比增长7%，视力保健产品销售额31亿美元，增长3%。

根据拆分条款，每名诺华股票持有者或ADR（美国存托凭证）持有者将以截至2019年4月1日（派发登记日）收市时手中所持有的诺华股票或ADR计，每五股诺华股票或ADR换取一股爱尔康股票。

作为一家独立公司，爱尔康将更加专注、更加灵活地实施以快速迭代创新为驱动的自身发展战略。公司将拥有明确的投资导向，更加有效的资本结构，这将帮助公司开拓市场、进军发展前景良好的周边市场，并推出新的业务模式。这些优势，连同爱尔康业界领先的客户关系，将令公司占据有利地位，实现可持续发展。

爱尔康将总部设在日内瓦。40多年来，该公司在瑞士一直拥有重要的业务，在被诺华收购之前，便在这里组建了公司。爱尔康位于德克萨斯州沃思堡(Fort Worth)的基地将继续作为公司主要的业务中心和创新中心，在此部署大量员工。

爱尔康将继续开展重要的企业捐赠工作，2018年公司捐助物资6200万美元。通过旗下慈善机构爱尔康基金会(Alcon Foundation)和Alcon Cares，爱尔康与数百家慈善组织合作，帮助人们更好地获得眼科保健方面的服务，为全世界未获充分服务社区的患者进行手术让他们重见光明，为人们提供眼科检查及其他服务。此外，爱尔康还赞助针对眼科保健服务提供者的实训及虚拟培训和技能传授活动，以加强护理水平，同时通过慈善捐助及员工志愿者活动为社区提供支持。

该公司执行领导团队成员、董事会成员及爱尔康的同仁们将于今日（4月9日）在瑞士证券交易所和纽约证券交易所敲响开市钟，共庆这一里程碑式的时刻。

Endicott继续道：“随着人口的老龄化，以及人们在屏幕及移动设备前的时间越来越长，对于眼科保健的需求将显著增长。在我们公司翻开这一崭新发展篇章之际，爱尔康全体同仁将致力于满足消费者对于改善视力和提升眼部健康的日益增长的需求，并为世界各地更多人提供优质的眼科保健服务。”

该公司推出了新的全球网站，请访问：www.alcon.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年美国《私人证券诉讼改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act)所界定的“前瞻性陈述”，通常可通过“承诺”、“可能”、“期待”、“估计”、“预计”、“将会”、“潜在”、“预料”、“意向”、“计划”、“寻求”、“相信”、“预期”、“打算”、“应当”、“维持”等词语或类似表述，或是与以下事项有关的明示或暗示的论述加以识别：从诺华分拆和剥离的潜在结果，或是对爱尔康或旗下任何业务的财务影响或其他影响；爱尔康或旗下任何业务未来潜在的销售额或盈余，或潜在的股东回报；或是通过对战略、计划、预期或意向的论述加以识别。您不应过分依赖于这些陈述。

此等前瞻性陈述是基于管理层当前对未来事件的看法和预期做出的，受一些重大已知及未知风险和不确定性的影响。我们无法保证爱尔康一定能够实现分拆和剥离所带来的任何潜在战略效益或机遇；亦无法保证股东一定会获得任何明确的股东回报；亦无法保证爱尔康或旗下任何业务未来一定会取得商业上的成功，或获得任何明确的信用评级或财务业绩；亦无法保证分拆和剥离一定会成功。

尤为重要的是，我们的预期会受到以下及其他一些因素的影响：与我们能否成功从诺华分拆和剥离有关的不确定性，包括我们能否在不造成重大管理混乱或业务中断的前提下建立作为独立公司运营所需要的基础架构；以及一般的政治、经济和贸易条件，包括与目前世界多个地区局势不稳影响有关的不确定性。

在爱尔康提交给美国证券交易委员会的文件中对其中一些因素做出了更加详细的说明，包括Form 20-F报告，尤其是“第3条. 重要信息—第3.D.条 风险因素”、“第4条. 公司信息”和“第5条. 经营与财务回顾与展望”中的内容。如果其中一个或多个风险或不确定性真的发生，或是一些基本的假设经证明是不正确的，那么实际结果可能与预测、认为、估计或预期的结果大相径庭。本新闻稿中的陈述仅涉及截至定稿之日的情况。我们并无打算在出现新信息、未来事件或其他因素的情况下更新本新闻稿中任何信息或前瞻性陈述，亦不承担任何此类义务。

关于爱尔康

爱尔康致力于帮助人们拥有明亮的双眸。作为拥有70多年历史的全球眼科保健领导者，我们提供最丰富的产品，帮助人们改善视力，提高生活质量。每一年，我们的手术产品和视力保健产品呵护着140多个国家超过2.6亿患有白内障、青光眼、视网膜疾病和屈光不正等眼疾的患者。我们2万多名同仁通过创新的产品、与眼科保健专家开展合作，以及让人们更好享有优质眼科保健服务的各项计划，努力提升人们的生活质量。垂询详情，请访问www.alcon.com。

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