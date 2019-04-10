22nd Century宣佈與KeyGene達成大麻基因開發的排他性全球協定

紐約州威廉斯維爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊) -- 22nd Century Group, Inc. (NYSE American: XXII)是在煙草減害、極低尼古丁含量煙草、大麻研究領域居於領導者地位的植物生物科技公司，該公司今天宣佈與KeyGene (www.keygene.com)達成全球策略性研發協定，KeyGene是高價值遺傳性狀和作物增產領域植物研究的全球領導者。該排他性全球合作將專注於開發含有獨特大麻素可供藥用及其他應用領域治療用途的大麻植物。

大麻素是大麻天然含有的化合物，具有若干潛在的藥用效益。大麻素的組成、濃度和特性各異，可透過分子育種及其他現代作物改良技術進行最佳化，這些技術已廣泛用於其他作物，但很少用於大麻。

22nd Century-KeyGene合作使22nd Century獲得一套獨特的作物創新平臺，包括基因體學、分子生物學、性狀發現和育種技術。按該協議，22nd Century將持有所有大麻植物品系的全球排他性權益、代謝性狀的智慧財產權、以及經由該策略性合作夥伴關係開發的研究成果。該合作的重點將包括：

(i) 創建尖端的基因資料庫，運用數百個現有的優良大麻植物品系的基因體學分析結果，來加快公司對具有獨特性狀及改良大麻植物的開發和授權；

(ii) 加強遺傳變異以助使22nd Century開發新款及顯著改良的大麻植物品系變種，以及含有針對藥用或治療應用進行最佳化而有高度需求性之大麻素的變種；

(iii) 創建擁有專利且業界領先的大麻植物全基因體高解析度「分子基因地圖」，以促進具有獨特農藝性狀的大麻植物創新變種進行快速、具有成本效益的育種；

(iv) 對多個大麻植物物種進行基因體序列分析，並找出共同的遺傳標記，使22nd Century能夠比傳統植物育種方法更快地開發出改良商用大麻植物品系；

(v) 啟動具有獨特大麻素和萜烯譜系的大麻植物品系的快速週期世代，從而創建精英品系。

22nd Century Group總裁兼執行長Henry Sicignano III解釋道：「22nd Century與KeyGene的排他性全球合作可望帶來真正顯著的新型藥用大麻素和其他有高度需求的農藝性狀。KeyGene計畫與22nd Century的現有大麻技術相結合，包括我們現有的專利大麻植物品系，將鞏固22nd Century在大麻基因領域的全球領導者地位，同時我們預期將帶來重大的商業投資和其他機會。」

22nd Century研發副總裁Juan Tamburrino博士表示：「22nd Century與KeyGene合作將大幅提高本公司運用大麻基因體的能力，並將使我們能夠加快新款大麻植物變種的分子育種。我們相信與KeyGene的合作將產生專利知識，並將對我們的智慧財產權和專利陣容有重大貢獻。」

該計畫的合作將在美國和荷蘭的多個地點進行。

關於22nd Century Group, Inc.

22nd Century是一家植物生物科技公司，專注於透過基因工程和植物育種技術來增加或降低煙草植物中的尼古丁含量和大麻植物中的大麻素含量。公司在煙草領域的主要使命是減少吸煙所致的危害。公司在大麻領域的主要使命是開發用於重要新藥和農作物的專利大麻株。欲瞭解進一步資訊，請造訪 www.xxiicentury.com和www.botanicalgenetics.com。

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