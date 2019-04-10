22nd Century宣布与KeyGene达成大麻基因开发的排他性全球协议

纽约州威廉斯维尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯) -- 22nd Century Group, Inc. (NYSE American: XXII)是一家在烟草减害、极低尼古丁含量烟草、大麻研究领域领先的植物生物技术公司，该公司今天宣布与KeyGene (www.keygene.com)达成全球战略研发协议，后者是高价值遗传性状和作物增产领域的全球性植物研究领导者。该排他性全球合作将专注于开发含有高效药用及其他应用领域治疗用途的大麻化学成份的大麻植物。

大麻化学成份是大麻天然含有的化合物，具有若干潜在的药用收益。大麻化学成份的组成、浓度和特性各异，可通过分子育种及其他现代作物改良技术进行优化，这些技术已广泛用于其他作物，但很少用于大麻。

22nd Century-KeyGene合作使22nd Century获得一套独特的作物创新平台，包括基因组学、分子生物学、性状发现和育种技术。按该协议，22nd Century将持有所有大麻植物品系的全球排他性权益、代谢性状的知识产权、以及经由该战略伙伴关系开发的研究成果。该合作的重点将包括：

(i) 创建一个顶尖的基因数据库，运用数百个现有的优良大麻植物品系的基因组学分析结果，来加快公司对具有独特性状及改良大麻植物的开发和授权；

(ii) 提升基因变异，赋能22nd Century开发新款及显著改良的大麻植物品系变种以及大麻化学成份针对药用或治疗应用进行优化从而高度改良的变种；

(iii) 创建一个拥有专利且业界领先的大麻植物全基因组高精度“分子基因地图”，促进具有独特农艺性状的大麻植物创新变种进行快速的、具有成本效益的育种；

(iv) 对多个大麻植物物种进行基因组测序，识别共同的基因标记物，使22nd Century能够比传统植物育种方法更快地开发改良商用大麻植物品系；

(v) 启动具有独特大麻化学成份和萜烯谱系的大麻植物品系的快速周期世代，从而创建精英品系。

22nd Century Group总裁兼首席执行官Henry Sicignano III解释道：“22nd Century与KeyGene的排他性全球合作预计将带来真正显著的新型药用大麻化学成份和其他优良的农艺性状。KeyGene项目与22nd Century的现有大麻技术相结合，包括我们现有的专利大麻植物品系，将支持22nd Century在大麻基因领域的全球领先地位，同时我们预计将带来重大的商业投资和其他机会。”

22nd Century研发副总裁Juan Tamburrino博士表示：“22nd Century与KeyGene合作将大幅提高本公司运用大麻基因组的能力，并将使我们能够加快新款大麻植物变种的分子育种。我们相信与KeyGene的合作将产生专利知识，并将为我们的知识产权和专利阵容做出巨大贡献。”

该项目合作将在美国和荷兰的多个地点开展。

关于22nd Century Group, Inc.

22nd Century是一家植物生物科技公司，专注于通过基因工程和植物育种技术来增加或降低烟草植物中的尼古丁含量和大麻植物中的大麻化学成份含量。公司在烟草领域的主要使命是减少吸烟所致的危害。公司在大麻领域的主要使命是开发用于重要新药和农作物的专利大麻植株。欲了解进一步信息，请访问 www.xxiicentury.com和www.botanicalgenetics.com。

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