Synaffix宣布与上海美雅珂签署价值高达1.25亿美元的授权协议

阿姆斯特丹--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯) -- Synaffix B.V.是一家荷兰生物技术公司，专注于开发抗体偶联药物(ADC)技术以获得同类最佳（best-in-class）ADC。该公司宣布已与上海美雅珂生物技术有限责任公司(Shanghai Miracogen Inc.)签署授权协议，上海美雅珂是一家中国领先的ADC开发生物技术公司，拥有临床阶段的ADC产品管线。

按照协议条款，上海美雅珂已获得Synaffix的GlycoConnect™和HydraSpace™ ADC专利技术的非排他性权益，用于其下一款临床候选产品。Synaffix将获得首付款及未来的里程碑付款，共计1.25亿美元，外加特许权使用费。

上海美雅珂将负责该ADC产品的研发、生产和商业化，而Synaffix将负责生产与其GlycoConnect™和HydraSpace™专利技术相关的特定成份。

在签署该协议之前，两家公司已围绕一款特定的候选药物完成研究合作，该药物目前已被选定进行临床开发。

美雅珂董事长兼首席执行官胡朝红博士(Mary Hu)表示：

“我们非常高兴与Synaffix达成该授权协议。我们相信，Synaffix的GlycoConnect™和HydraSpace™专利技术将进一步提高治疗窗，提升我们ADC产品管线的差异化优势。我们在过去短短五个月内的高效合作就为美雅珂的产品管线提供了具有高度竞争力的新资产。我们期待双方之间的继续合作，将该候选产品推向临床研究以造福癌症患者。”

Synaffix首席执行官Peter van de Sande表示：

“与上海美雅珂合作使我们受益良多。随着我们携手过渡到临床开发阶段，与美雅珂的这一授权协议为我们的GlycoConnect™和HydraSpace™技术提供了进一步的价值佐证。”

“中国开发创新产品的势头强劲， ADC已成为肿瘤领域一个强大的增长点。我们的专利技术能够提升ADC的治疗窗，从而满足当前对于临床候选产品未获满足的需求，由此推动我们在中国及其他市场业务的进一步增长。”

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关于GlycoConnect™和HydraSpace™

GlycoConnect™和HydraSpace™技术可大幅提升有效性和耐受性，从而创制同类最佳（best-in-class）的ADC。GlycoConnect™作为一种偶联技术，能够利用天然糖基化位点实现定点偶联；HydraSpace™是一种高极性化的连接体技术。这些技术能够直接应用于任何现有抗体，无需进行任何额外的蛋白质设计，且与所有类别的ADC的毒素兼容。

Synaffix及其合作伙伴不断积累的经验持续证明，与目前三大ADC偶联技术相比，GlycoConnect™和HydraSpace™能够产生更有效且耐受性更好的ADC。

关于Synaffix B.V.

Synaffix B.V.是一家荷兰生物技术公司，致力于使用其临床阶段、定点偶联ADC技术平台，产生具有高度竞争力的ADC候选产品。GlycoConnect™和HydraSpace™技术平台与toxSYN™毒素的结合提供了一个完全互补性的技术平台，可助力任何拥有某一抗体的公司开发更卓越的专利ADC产品。

Synaffix平台能够支持IND申报的药学开发，加速进入临床的时间。涵盖Synaffix技术的已授权专利可向该平台技术及产品成果提供全面保护，专利有效期至少到2035年。Synaffix商业模式是技术对外授权，与ADC Therapeutics和Mersana Therapeutics的授权交易是体现这一商业模式的典型范例。

Synaffix已经得到专注于生命科学的欧洲顶级投资者财团的资金支持，包括Aravis、BioGeneration Ventures、BOM Capital和M Ventures。

欲了解进一步信息，请访问网站www.synaffix.com。

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