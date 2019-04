Alcon estreia como uma empresa independente de capital aberto

Alcon is the global leader in surgical eye care with best-in-class equipment platforms and the largest installed base of surgical equipment, including equipment for cataract, vitreoretinal, glaucoma and refractive surgery. (Photo: Business Wire)

Alcon is the global leader in eye care dedicated to helping people see brilliantly.

GENEBRA--(BUSINESS WIRE)--Alcon, líder global em produtos oftalmológicos dedicada a ajudar as pessoas a enxergarem melhor, anunciou hoje sua estreia como uma empresa independente, de capital aberto e a conclusão da sua separação da Novartis. As ações da empresa começam a ser negociadas hoje na SIX Swiss Exchange e na New York Stock Exchange (NYSE) sob o símbolo “ALC.”

A Alcon é a maior empresa fabricante de produtos oftalmológicos, com negócios complementares de Produtos Cirúrgicos e Cuidados com a Visão. A empresa possui presença global em 74 países e atente pacientes e mais de 140 países, com negócios de rápido crescimento nos mercados emergentes. A Alcon tem o maior conjunto de ofertas de produtos oftalmológicos na indústria com produtos que podem ajudar a tratar os distúrbios oculares em cada estágio da vida.

“Por mais de 70 anos, a Alcon se dedica a ajudar as pessoas a enxergarem melhor e agora, como uma empresa independente, estamos perseguindo ainda mais oportunidades para avançar nessa missão”, disse David Endicott, diretor executivo da Alcon. “Estamos preparados para alcançar o conhecimento sustentável e criar valor de longo prazo aos acionistas como uma empresa independente. Temos uma longa história em sermos os primeiros da indústria e, como uma empresa de dispositivos médicos ágil, estamos nitidamente focados no oferecimento de produtos inovadores que atendam nossos clientes, pacientes e consumidores”.

O cuidado com os olhos é um mercado de aproximadamente US$ 23 bilhões por ano, crescendo a uma taxa anual de mais ou menos 4%. No último ano, a Alcon acumulou vendas de US$ 7,1 bilhões, incluindo US$ 4,0 bilhões na divisão Cirúrgica – um aumento de 7% cento em relação ao ano anterior – e US$ 3,1 bilhões em Cuidados com a Visão – um aumento de 3%.

Sob os termos da separação, cada acionista da Novartis ou detentor de ADR (American Depositary Receipt) receberá uma ação da Alcon para cada cinco da ações da Novartis ou ADRs que eles detinham no encerramento dos negócios em 1 de abril de 2019, a data de registro para a distribuição.

Como uma empresa independente, a Alcon terá mais foco e flexibilidade em prosseguir sua própria estratégia de crescimento, orientada pela rápida inovação iterativa. A empresa terá uma identidade de investimento distinta, com uma estrutura de capital mais eficiente que permitirá que ela expanda seus mercados, entre em mercados promissores e introduza novos modelos de negócio. Esses benefícios, combinados com os relacionamentos com o cliente líderes da indústria da Alcon, posicionam favoravelmente a empresa para alcançar o crescimento sustentável.

A Alcon tem sede em Genebra. A empresa mantém presença na Suíça há mais de 40 anos e é onde a empresa foi incorporada antes da aquisição pela Novartis. As instalações da Alcon em Fort Worth, Texas, permanecerão como um grande centro operacional e polo de inovação com uma ampla base de funcionários.

A Alcon continuará seus esforços substanciais de Doações Corporativas que em 2018 incluíram US$ 62 milhões em doações monetárias e de produtos. Através das suas organizações filantrópicas, a Fundação Alcon e a Alcon Cares, a Alcon tem parceria com centenas de organizações filantrópicas para ajudar a aumentar o acesso aos produtos oftalmológicos, oferecendo cirurgias de restauração da visão, exames de vista e outros serviços para as pessoas em comunidades carentes ao redor do mundo. A Alcon também patrocina treinamentos virtuais e práticos e transferência de habilidades aos provedores de produtos oftalmológicos para melhorar o nível de cuidados e apoia suas comunidades por meio de doações filantrópicas e voluntariado de associados.

Os membros da equipe de liderança executiva da empresa, o Conselho Administrativo e os associados da Alcon comemorarão o marco ao tocar o sino de abertura na SIX e na NYSE, hoje, 9 de abril.

Endicott continuou: “A demanda por cuidados oftalmológicos está crescendo significativamente à medida que a nossa população envelhece e as pessoas gastam mais tempo na frente de telas e dispositivos móveis. Enquanto comemoramos esse novo capítulo na vida da nossa empresa, todos nós na Alcon estamos comprometidos em lidar com a crescente necessidade dos clientes por uma visão e saúde ocular melhores e para expandir o acesso a produtos oftalmológicos de qualidade ao redor do mundo”.

A empresa lançou um novo website global que pode ser encontrado em www.alcon.com.

Declarações prospectivas

Este anúncio contém declarações prospectivas dentro do significado do Private Securities Litigation Reform Act (Lei da Reforma de Litígio de Títulos Privados) de 1995 dos Estados Unidos que podem ser palavras como, por exemplo, “compromisso”, “pode”, “esperamos”, “estima”, “projetado”, “irá”, “potencial”, “antecipa”, “pretende”, “planeja”, “busca”, “acredita”, “espera”, “intenção”, “deveria”, “mantendo” ou expressões similares, ou por discussões expressas ou implícitas relacionadas ao resultado em potencial ou impacto financeiro ou outro impacto na Alcon ou em qualquer um dos seus negócios da separação ou cisão da Novartis; ou relacionados a vendas futuras ou ganhos em potencial da Alcon ou de qualquer dos seus negócios ou a retornos futuros aos acionistas; ou por discussões de estratégia, planos, expectativas ou intenções. Os investidores não devem depositar confiança indevida nessas declarações.

Tais declarações prospectivas são baseadas nas crenças e expectativas da administração relacionadas a eventos futuros e estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos e a incertezas. Não pode haver garantias de que a Alcon será capaz de concretizar nenhum dos benefícios estratégicos ou oportunidades em potencial como resultado da separação e da cisão. Nem poderá haver garantias de que os acionistas alcançarão qualquer nível em particular de retornos das ações. Nem pode haver qualquer garantia de que a Alcon ou qualquer uma das suas divisões será comercialmente bem-sucedida no futuro ou alcançará qualquer classificação de crédito ou resultados financeiros. Nem podemos garantir que a separação e a cisão serão bem-sucedidas.

Em especial, as nossas expectativas poderão ser afetadas por, dentre outras coisas: incertezas relacionadas ao sucesso da nossa separação e cisão da Novartis, incluindo a nossa capacidade de estabelecer a infraestrutura necessária para operar como uma empresa independente, sem distração de gestão significativa ou interrupção dos negócios; e condições políticas, econômicas e comerciais em geral, incluindo incertezas relacionadas aos efeitos da instabilidade contínua em várias partes do mundo.

Alguns desses fatores são discutidos em mais detalhes nos documentos apresentados pela Alcon à Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos, incluindo seu Formulário 20-F, especialmente sob o “Item 3. Informações-chave—3.D. Fatores de risco”, “Item 4. Informações sobre a empresa” e “Item 5. Análises e perspectivas operacionais e financeiras”. Se um ou mais desses riscos ou incertezas se materializem, ou se as suposições subjacentes forem incorretas, os resultados reais podem ser materialmente diversos daqueles antecipados, supostos, estimados ou esperados aqui. As declarações neste anúncio são aquelas da data do seu preenchimento. Não pretendemos e não assumimos nenhuma obrigação de atualizar quaisquer informações ou declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou por qualquer outro motivo.

Sobre a Alcon

A Alcon ajuda as pessoas a enxergarem melhor. Como líder global em produtos oftalmológicos com uma herança se estendendo por mais de sete décadas, oferecemos um amplo portfólio de produtos para melhorar a visão e melhorar a vida das pessoas. Nos produtos Cirúrgicos e Oftalmológicos tocam a vida de mais de 260 milhões de pessoas em mais de 140 países todos os anos, vivendo com condições como catarata, glaucoma, doenças da retina e erros de refração. Nossos mais de 20.000 associados estão melhorando a qualidade de vida por meio de produtos inovadores, parcerias com profissionais e programas de cuidados com a visão que melhoram o acesso a produtos oftalmológicos de qualidade. Saiba mais em www.alcon.com.

