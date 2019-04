A 22nd Century anuncia acordo mundial exclusivo com a KeyGene para desenvolvimento genético de cânhamo e cannabis

WILLIAMSVILLE, N.Y.--(BUSINESS WIRE)--A 22nd Century Group, Inc. (NYSE American: XXII), uma empresa de biotecnologia de plantas que é líder em redução de danos do tabaco, tabaco com baixíssimo teor de nicotina e pesquisa de cânhamo e cannabis, anunciou hoje a firmação de um acordo estratégico mundial de pesquisa e desenvolvimento com a KeyGene, www.keygene.com, uma líder global em pesquisa de plantas que envolvem características genéticas de alto valor e aumento de produtividade das culturas. Essa colaboração mundial exclusiva focará no desenvolvimento de plantas de cânhamo e cannabis com perfis canabinoides excepcionais para uso médico e terapêutico, entre outras aplicações.

Os canabinoides são compostos naturais encontrados no cânhamo e na cannabis que têm sido associados a uma série de potenciais benefícios médicos. A mistura, a concentração e as características desses canabinoides variam amplamente e podem ser otimizadas por meio de melhoramento molecular e outras tecnologias modernas de melhoramento de culturas que foram amplamente utilizadas em outras culturas, mas raramente utilizadas em variedades de cânhamo e cannabis.

A colaboração da 22nd Century/KeyGene promove o acesso da 22nd Century a um conjunto exclusivo de plataformas de inovação de culturas, incluindo genoma, genética molecular, descoberta de características e tecnologias de melhoramento. Sob o acordo, a 22nd Century terá direitos exclusivos em todo o mundo de todas as linhas de plantas de cânhamo e cannabis, propriedade intelectual sobre características metabólicas e resultados de pesquisa desenvolvidos por meio desta estratégica parceria. O foco da colaboração incluirá:

(i) A criação de um banco de dados genético de ponta que utilizará os resultados de análises genômicas de inúmeras linhas de plantas de cânhamo e cannabis excepcionais existentes a fim de acelerar o desenvolvimento e o licenciamento de plantas de cânhamo e cannabis exclusivamente caracterizadas e melhoradas pela empresa;

(ii) Melhorar a variação genética para fortalecer o desenvolvimento pela 22nd Century de variedades inovadoras de linhas de cânhamo e cannabis, de variedades significativamente melhoradas e de variedades com perfis de canabinoides altamente desejáveis ​​otimizados para aplicações medicinais ou terapêuticas;

(iii) A criação de um “mapa genético molecular” de alta resolução, de propriedade da empresa e líder da indústria de todo o genoma da planta cannabis para facilitar a reprodução rápida e econômica de variedades inovadoras de plantas de cânhamo e cannabis com características agronômicas distintas;

(iv) Analisar as sequências genômicas de várias espécies da planta de cânhamo e cannabis e identificar marcadores genéticos compartilhados, permitindo à 22nd Century desenvolver linhas de plantas de cânhamo e cannabis comerciais melhoradas mais rapidamente do que por abordagens convencionais de melhoramento de plantas e

(v) Iniciar a geração de ciclo rápido de linhas de plantas de cânhamo e cannabis com distintos perfis de canabinoides e terpenos para criar linhas de elite.

“Espera-se que a colaboração global exclusiva da 22nd Century com a KeyGene produza ​​perfis medicinais de canabinoides realmente novos e notáveis, além de outras características agronômicas altamente desejáveis,​” explicou Henry Sicignano III, Presidente e Diretor Executivo da 22nd Century Group. “Combinado com a tecnologia de cânhamo e cannabis da 22nd Century, inclusive nossas linhas proprietárias de cânhamo e cannabis existentes, o programa KeyGene reforçará a posição da 22nd Century como líder global em genética de cânhamo e cannabis e, nós esperamos, que proporcione empreendimentos de comercialização significativos e outras oportunidades.”

“O trabalho da 22nd Century com a KeyGene aumentará muito a capacidade de nossa empresa de utilizar o genoma da cannabis e nos permitirá acelerar a reprodução molecular de novas variedades de plantas de cânhamo e cannabis”, disse o Dr. Juan Tamburrino, Vice-presidente de Pesquisa e Desenvolvimento da 22nd Century. “Acreditamos que nossa colaboração com a KeyGene gerará conhecimento exclusivo e contribuirá muito para nossa propriedade intelectual e portfólio de patentes.”

O trabalho no programa ocorrerá em vários locais nos Estados Unidos e na Holanda.

Sobre a 22nd Century Group, Inc.

A 22nd Century é uma empresa de biotecnologia vegetal focada em tecnologia que permite aumentar ou diminuir o nível de nicotina em plantas de tabaco e o nível de canabinoides em plantas de cânhamo e cannabis por meio de engenharia genética e melhoramento de plantas. A principal missão da empresa quanto ao tabaco é reduzir os danos causados ​​pelo fumo. A principal missão da empresa quanto ao cânhamo e à cannabis é desenvolver cepas proprietárias de cânhamo para novos medicamentos importantes e culturas agrícolas. Visite www.xxiicentury.com e www.botanicalgenetics.com para obter mais informações.

Nota de advertência sobre declarações prospectivas: este comunicado de imprensa contém informações prospectivas, incluindo todas as declarações que não são declarações de fatos históricos sobre a intenção, crença ou expectativas atuais da 22nd Century Group, Inc., seus diretores ou seus representantes com relação ao conteúdo deste comunicado de imprensa, incluindo, mas não se limitando às nossas futuras expectativas de receita. As palavras “pode”, “iria”, “irá”, “expectativa”, “estimativa”, “prevê”, “acredita”, “pretende” e expressões similares e suas variações pretendem identificar declarações prospectivas. Não podemos garantir resultados futuros, níveis de atividade ou desempenho. Você não deve depositar confiança indevida nessas declarações prospectivas, que se referem apenas à data em que foram feitas. Essas declarações preventivas devem ser levadas em consideração juntamente com quaisquer declarações prospectivas escritas ou orais que possamos emitir no futuro. Exceto conforme exigido pela lei aplicável, incluindo as leis de valores mobiliários dos Estados Unidos, não pretendemos atualizar nenhuma das declarações prospectivas para adequá-las a fim de refletir os resultados reais, eventos ou circunstâncias posteriores nem para refletir a ocorrência de eventos imprevistos. Você deve revisar e analisar cuidadosamente as diversas divulgações feitas por nós em nosso relatório anual no Formulário 10-K referente ao exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2018, arquivado em 6 de março de 2019, incluindo a seção intitulada “Fatores de risco” e nossos outros relatórios apresentados à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, que tentam informar as partes interessadas dos riscos e fatores que podem afetar nossos negócios, situação financeira, resultados operacionais e fluxos de caixa. Se um ou mais desses riscos ou incertezas se materializarem, ou se as suposições subjacentes se mostrarem incorretas, nossos resultados reais poderão variar substancialmente daqueles esperados ou projetados.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.