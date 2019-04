Citi indicado como o banco depositário do Programa de ADR patrocinado pela Ruhnn Holding Limited

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--A divisão de negócios de serviços ao emissor do Citi, atuando através do Citibank, N.A, foi indicada pela Ruhnn Holding Limited (“Ruhnn”), uma empresa isenta das Ilhas Cayman com operações na China, como o banco depositário de seu programa American Depositary Shares (ADR, Ações Depositárias Americanas).

O programa de ADR da Ruhnn foi estabelecido em conexão com uma oferta pública inicial de US$ 125 milhões de seus ADRs (assumindo que não haja exercício dos subscritores de sua opção de lote suplementar), ao preço de US$ 12,50 por ADR. Listado no Nasdaq Global Select Market sob o símbolo “RUHN”, cada ADR representa cinco ações ordinárias de Classe A da Ruhnn. Como um programa de ADR único, as ações ordinárias de classe A subjacentes não são listadas ou negociadas publicamente no mercado doméstico da Ruhnn.

“O Citi assumiu o compromisso de ser o melhor para os nossos clientes. Esperamos oferecer à Ruhnn e seus investidores os serviços de ADR da mais alta qualidade”, disse Dirk Jones, chefe de serviços globais de emissor no Citi. “Temos orgulho do Citi ter sido selecionado como o banco depositário do programa de ADR da Ruhnn.”

O Citi é um dos principais provedores de serviços de recibo de depósito. Com programas de recibos de depositários em 61 mercados, abrangendo produtos de renda variável e renda fixa, o Citi tira vantagem de sua rede global para oferecer acesso ao mercado de capital internacional a emissores, intermediários e investidores.

