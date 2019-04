22nd Century kündigt exklusive weltweite Vereinbarung mit KeyGene zur genetischen Entwicklung von Hanf/Cannabis an

WILLIAMSVILLE, N.Y.--(BUSINESS WIRE)--22nd Century Group, Inc. (NYSE American: XXII), ein führendes Pflanzenbiotechnologie-Unternehmen im Bereich Minderung tabakbedingter Schäden, Tabak mit sehr niedrigem Nikotingehalt (Very Low Nicotine Content) und Hanf-/Cannabisforschung, hat eine globale strategische Forschungs- und Entwicklungsvereinbarung mit KeyGene, www.keygene.com, einem weltweit führenden Unternehmen in der Pflanzenforschung mit hochwertigen genetischen Eigenschaften und höheren Ernteerträgen, abgeschlossen. Diese exklusive weltweite Zusammenarbeit konzentriert sich neben weiteren Anwendungsbereichen auf die Entwicklung von Hanf-/Cannabispflanzen mit außergewöhnlichen Cannabinoidprofilen für medizinische und therapeutische Zwecke.

Cannabinoide sind natürliche vorkommende Verbindungen in Hanf und Cannabis, die möglicherweise mit einer Reihe von medizinischen Vorteilen verbunden sind. Die Mischung, Konzentration und Eigenschaften dieser Cannabinoide variieren stark und können durch molekulare Züchtung und andere moderne Technologien zur Pflanzenverbesserung optimiert werden, die in anderen Kulturen intensiv genutzt, bei Hanf- und Cannabissorten bislang jedoch nur selten verwendet wurden.

Die Kooperation zwischen 22nd Century und KeyGene ermöglicht 22nd Century den Zugang zu einem einzigartigen Spektrum an Zuchtinnovationsplattformen wie Genomik, Molekulargenetik, Entdeckung von Pflanzeneigenschaften und Züchtungstechnologien. Im Rahmen der Vereinbarung wird 22nd Century weltweit Exklusivrechte an allen Hanf-/Cannabis-Pflanzenlinien, dem geistigen Eigentum an metabolischen Eigenschaften und Forschungsergebnissen, die im Rahmen dieser strategischen Partnerschaft entwickelt werden, besitzen. Der Schwerpunkt der Zusammenarbeit liegt auf der:

(i) Schaffung einer hochmodernen genetischen Datenbank, die die Ergebnisse der genomischen Analysen von mehreren hundert vorhandenen außergewöhnlichen Hanf-/Cannabis-Pflanzenlinien für die Beschleunigung der Entwicklung und Lizenzierung von einzigartig charakterisierten und verbesserten Hanf/Cannabis-Pflanzen durch das Unternehmen verwertet,

(ii) Verbesserung der genetischen Variation, um die Entwicklung neuer und deutlich verbesserter Varianten von Hanf/Cannabis-Pflanzenlinien und Sorten mit äußerst wünschenswerten Cannabinoidprofilen, die für medizinische oder therapeutische Anwendungen optimiert sind, von 22nd Century zu fördern,

(iii) Schaffung einer proprietären und branchenführenden hochauflösenden „molekulargenetischen Karte“ des gesamten Cannabispflanzengenoms, um eine schnelle und kostengünstige Züchtung innovativer Hanf-/Cannabispflanzensorten mit besonderen agronomischen Eigenschaften zu ermöglichen,

(iv) Analyse der genomischen Sequenzen mehrerer Hanf-/Cannabispflanzenarten und Identifizierung gemeinsamer genetischer Marker, sodass 22nd Century schneller als mit herkömmlichen Pflanzenzuchtansätzen verbesserte kommerzielle Hanf-/Cannabispflanzenlinien entwickeln kann, und

(v) Initiierung der Produktion von Hanf-/Cannabis-Pflanzenlinien eines raschen Zyklus mit besonderen Cannabinoid- und Terpenprofilen zur Bildung von Elitelinien.

„Die exklusive globale Zusammenarbeit von 22nd Century mit KeyGene wird voraussichtlich wirklich bemerkenswerte und neuartige medizinische Cannabinoidprofile und andere höchst wünschenswerte agronomische Eigenschaften hervorbringen“, erklärte Henry Sicignano III, President und Chief Executive Officer der 22nd Century Group. „In Kombination mit der bestehenden Hanf-/Cannabistechnologie von 22nd Century wie unseren bestehenden proprietären Hanf-/Cannabis-Pflanzenlinien wird das Programm von KeyGene die Position von 22nd Century als weltweit führendes Unternehmen in der Hanf-/Cannabisgenetik stärken und unseren Erwartungen zufolge bedeutende Vermarktungsprojekte und weitere Chancen nach sich ziehen.“

„Die Zusammenarbeit von 22nd Century mit KeyGene wird die Fähigkeit unseres Unternehmens einer Verwertung des Cannabis-Genoms erheblich verbessern und es uns ermöglichen, die molekulare Züchtung neuer Hanf-/Cannabis-Pflanzensorten zu beschleunigen“, sagte Dr. Juan Tamburrino, Vice President of Research and Development von 22nd Century. „Wir sind der Ansicht, dass unsere Zusammenarbeit mit KeyGene proprietäres Wissen hervorringen und einen erheblichen Beitrag zu unserem geistigen Eigentum und Patentportfolio leisten wird.“

Die Arbeiten an dem Programm werden an mehreren Standorten in den USA und den Niederlanden stattfinden.

Über 22nd Century Group, Inc.

22nd Century ist ein Pflanzenbiotechnologie-Unternehmen, das sich auf Gentechnologie und Pflanzenzüchtung konzentriert, um den Nikotingehalt in Tabakpflanzen und den Gehalt an Cannabinoiden in Hanf-/Cannabis-Pflanzen zu erhöhen oder zu reduzieren. Seine Hauptaufgabe bei der Entwicklung von Tabakpflanzen sieht das Unternehmen in der Reduzierung der Gesundheitsschädigung durch Rauchen, während sein Hauptaugenmerk bei Hanf-/Cannabis-Pflanzen der Entwicklung proprietärer Hanf-/Cannabis-Stämme für bedeutende neue Arzneimittel und landwirtschaftliche Kulturpflanzen gilt. Unter www.xxiicentury.com und www.botanicalgenetics.com finden Sie weitere Informationen.

Warnhinweis zu zukunftsbezogenen Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, darunter alle Aussagen, die keine historischen Fakten wiedergeben in Bezug auf die Absichten, die Überzeugung oder die aktuellen Erwartungen der 22nd Century Group, Inc., ihrer Directors oder leitenden Angestellten im Hinblick auf die Inhalte dieser Pressemitteilung, darunter unter anderem in Bezug auf unsere für die Zukunft zu erwartenden Einnahmen. Wörter wie „können“, „würden“, „werden“, „erwarten“, „schätzen“, „davon ausgehen“, „überzeugt sein“, „beabsichtigen“ und ähnliche Begriffe und Variationen davon sollen zukunftsbezogene Aussagen kenntlich machen. Wir können keine Gewähr für künftige Ergebnisse, Aktivitäts- oder Leistungsniveaus übernehmen. Sie sollten sich nicht über Gebühr auf diese zukunftsbezogenen Aussagen verlassen, die zudem nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung gelten. Diese Warnhinweise sollten zusammen mit allen schriftlichen oder mündlichen zukunftsbezogenen Aussagen betrachtet werden, die wir gegebenenfalls in Zukunft veröffentlichen. Sofern nicht durch geltende Gesetze, einschließlich der US-Wertpapiergesetze, vorgeschrieben, beabsichtigen wir nicht, zukunftsbezogene Aussagen zu aktualisieren, um tatsächlichen Ergebnissen, späteren Ereignissen oder Umständen oder dem Eintreten unerwarteter Ereignisse Rechnung zu tragen. Sie sollten unsere verschiedenen Angaben in unserem Jahresbericht auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2018 beendete Geschäftsjahr, der am 6. März 2019 eingereicht wurde, einschließlich des Abschnitts „Risk Factors“ (Risikofaktoren), und unsere weiteren bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereichten Berichte sorgfältig lesen und berücksichtigen, denn darin werden interessierte Parteien auf die Risiken und Faktoren hingewiesen, die unsere Geschäfte, Finanzlage, Betriebserträge und Cashflows beeinflussen können. Sollten einzelne oder mehrere dieser Risiken bzw. Unwägbarkeiten eintreten oder sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, können unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten oder vorhergesagten Resultaten abweichen.

