Alcon is the global leader in eye care dedicated to helping people see brilliantly.

GENEVA--(BUSINESS WIRE)--Alcon, wereldleider in oogzorg die mensen op briljante wijze helpt te zien, heeft vandaag haar debuut als een onafhankelijk, beursgenoteerd bedrijf en de voltooiing van de scheiding van Novartis aangekondigd. De aandelen van het bedrijf worden vanaf vandaag verhandeld op de SIX Swiss Exchange en de New York Stock Exchange (NYSE) onder het symbool “ALC”.

Alcon is het grootste bedrijf voor oogzorgapparaten ter wereld, met complementaire bedrijven in chirurgie en ‘Vision Care’. Het bedrijf is wereldwijd aanwezig in 74 landen en bedient patiënten in meer dan 140 landen, met snelgroeiende bedrijven in opkomende markten. Alcon heeft de breedste reeks oogzorgaanbiedingen in de industrie met producten die oogaandoeningen in elk stadium van het leven kunnen behandelen.

