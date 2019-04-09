Timeless Luxury Group AG宣佈展開數碼證券發行(DSO)

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--專注於提供豪華度假別墅、度假村和時尚產品的瑞士公司Timeless Luxury Group AG（簡稱“Timeless”或「公司」）今日宣佈，公司已通過美國註冊的經紀交易商TriPoint Global Equities, LLC展開數碼證券發行(DSO)。此次發行的ERC20數碼證券名稱為TMLS Token（簡稱“TMLS”），將直接在www.banq.co/listings/timeless上發售。公司將最多發售1億枚TMLS Token，每個TMLS的價格為1.00美元（簡稱「發行」）。投資者的最低投資門檻為1,000.00美元（或1,000 TMLS）。

DSO架構為投資者提供參與未來利潤和銷售的機會經由提供獲得未來公司某些特定比例利潤的權利，TMLS使投資者有機會參與公司已規劃的發展計畫。TMLS持有者每年有權獲得業務部門TIMELESS HIDEAWAYS和TIMELESS RESORTS息稅折舊攤銷前盈利的40%，TIMELESS YACHTS和TIMELESS SELECTION營收的10%，以及規劃的全球授權概念業務，前提是公司能獲得上述利潤和營收。此外，持有至少1,000 TMLS的持有者在預訂TIMELESS HIDEAWAYS或 TIMELESS RESORTS時將享有20%的折扣作為獎賞。

TIMELESS創始人兼行政總裁Michael Gössl表示：「重要的是我們能夠通過DSO為投資者提供極具吸引力、一致性的整體概念。我們正處於蓬勃發展的起點，因此希望使用所有來自於DSO的資金，與投資者一起引領TIMELESS邁入新時代。」

TriPoint Global Equities, LLC與其線上部門BANQ® (www.banq.co)合作，在發行期間擔任投資者的首要執行配售代理。公司希望通過DSO籌集1億美元的資金，用於開發41個世外桃源般的新地產項目和已規劃的一座度假村。TMLS Token按照以太坊ERC-20標準發行，它在美國則依據《證券法》D條例506(c) 規則(Regulation D, 506(c))註冊豁免發行，對國際投資者時則根據S條例(Regulation S)。Reg D 506(c) DSO將僅對合格的投資者發行和發售。本DSO將是美國首個使用美國證券交易委員會註冊交易代理進行發行和託管的數碼證券，該代理是總部位於紐約市的Vstock Transfer, LLC，由www.custodyware.com提供支援。

TIMELESS HIDEAWAYS：業務核心

業務核心TIMELESS HIDEAWAYS部門負責已規劃的歐洲和全球度假勝地租賃式豪華木屋和別墅的開發和營運。行政總裁Michael Gössl表示：「公司規劃的TIMELESS高品質HIDEAWAYS住所將以獨特的方式融合奢華、舒適、功能性和靜謐，從而為挑剔的旅行者打造鬆弛身心的體驗。」公司的業務規劃以現有兩大「概念酒店」的成功為基礎：奢華木屋“ TIMELESS HIDEAWAY Wilder Kaiser”（自2015年起）以及別墅“ TIMELESS HIDEAWAY Zell am See”（自2017年起）。上述地產由Gössl控股並擔任行政總裁的機構所有並管理。木屋和度假村的入住率在2017年和2018年均超過70%。如果公司在DSO中籌集到至少100萬美元的資金，公司預期其他此類機構將把概念地產的經營和管理權轉讓給公司。管理層認為，高品質度假屋的需求在近些年大幅增長1，而且認為這一趨勢將延續下去。與此同時，市場處於高度分散的狀態，管理層認為這一現象為TIMELESS提供了獨特的增長機會。

在成功展示其商業概念並對概念地產的營運進行分析和優化之後，TIMELESS管理層決定擴大這一概念，而且正在開發十分完善的專案產品線。TIMELESS將以概念地產專案到目前為止所獲得的成功為基礎，使用DSO籌集的資金來收購和開發其自有地產，並擴大這一概念。管理層已經為潛在的Hideaway地產挑選了無數個地點，並計畫使用來自於DSO的資金來收購和開發上述酒店。管理層還可能使用資金來購買清水地產，前提是這些地產能夠符合公司規劃的資產組合，並達到公司的品質要求。管理層還認為，Hideaway概念可能會衍生出特許業務機會，而且如果資金充足的話，TIMELESS計畫在未來推出全球性的概念地產授權業務。

TIMELESS RESORTS：將成功的 Hideaway概念轉移至度假村開發案

除了TIMELESS HIDEAWAYS之外，管理層打算通過其TIMELESS RESORTS部門，將其Hideaway概念應用於度假村酒店。公司計畫在奧地利知名城市基茨比厄爾附近打造其首個度假村“ TIMELESS CHALET RESORT Wilder Kaiser”。公司行政總裁是一個非附屬機構的控股所有者，該機構已簽署一項購買3.8萬平方米地塊的合約，並與全球最大的連鎖酒店集團之一簽署意向書，將經營計畫興建的度假村。如果公司在DSO中籌集到至少100萬美元的資金，那麼公司預期地產的管理和開發權將會轉讓給公司。Gössl在介紹未來開發規劃時說：「我們一直在規劃打造公司的首個度假村。如果有資金進行度假村的建設和開發，我們打算最早於2020年底就開始進行度假村的推廣營銷。」

TIMELESS YACHTS與TIMELESS SELECTION：將品牌延伸至其他奢華領域

管理層還打算將TIMELESS品牌延伸至地產業之外其他合適的領域。在這一過程中，如果公司通過DSO籌到至少100萬美元的資金，公司預期TIMELESS YACHTS和TIMELESS SELECTION的經營和管理權（目前由公司行政總裁控股的獨立實體機構經營，並作為一個獨立的部門）將會轉讓給公司。TIM ELESS SELECTION將與單一供應商簽署授權協定，為概念地產的賓客和線上銷售提供高品質的烈酒、葡萄酒和雪茄。TIMELESS YACHTS經營一艘名為Ocean Club的遊艇，最初於2017年在杜塞爾多夫舉行的國際船展上亮相，目前在西班牙馬略卡島提供包船服務。

在完成預期的轉讓之後，如果管理層成功地開發TIMELESS SELECTION資產組合，他們計畫在未來將其產品擴大至批發和零售領域。如有任何來自於Hideaways和/或度假村的利潤，將用於資助這些部門。

Timeless股東兼執行委員會成員Arnold Weissman教授、博士說：「雙方在專案開發、高品質房地產和品牌開發各方面經驗的結合，將催生一整套基於單一品牌的時尚體驗。我們相信，公司由此開創出獨特的銷售計畫，它有助於公司開發可持續的競爭優勢以及強大的奢華品牌。」

Timeless Luxury Group AG目前正根據1933年《證券法》及其修訂案（簡稱《證券法》）第4(a)(2)條，和/或按照該法律項下的D條例 506規則，展開私募配售發行；公司同時還按照S條例向非美國投資者發售。投資者在投資前應慎重考慮投資目標、風險和投資時機。與Timeless Luxury Group AG每一次證券型通證發售有關的發售文件都將包含這一內容以及有關Timeless通證和TIMELESS Luxury Group AG的上述和其他資訊，投資者在投資前請務必仔細閱讀。與每一次Timeless通證發售有關的發售文件副本待發佈之後可在BANQ®的網站www.banq.co/listings/timeless獲取。Timeless通證依據1933年《證券法》及其修訂案（簡稱《證券法》）506(c)節中所規定的註冊豁免發行和發售。鑒此，您應該注意：(i)證券型通證可能僅向「合格」投資者發售，就自然人而言，它指的是能夠符合特定最低年收入或淨值門檻的投資者；(ii)證券型通證將僅依據《證券法》註冊要求所規定的豁免進行發售，而且無需遵守依據《證券法》註冊時適用的特定披露要求；(iii)美國證券與交易委員會不會就證券型通證的優點、發行條款或任何發售材料的精確性或完整性發表意見或進行批准；以及(iv)證券型通證在轉讓和再銷售時將受制於法律限制，投資者不應認為自己可再次銷售其證券型通證；投資證券型通證涉及風險，而且投資者應具有承擔投資整體虧損的能力。本新聞稿可能含有1933年《證券法》27A節以及1934年《證券交易法》21E節所定義的「前瞻性陳述」，而且應理解為安全港條款所定義的「前瞻性陳述」。本資訊源於我們認為十分可靠的來源，但我們無法確保此類資訊的精確性。雖然我們認為在此類前瞻性陳述中所表達的預期是合理的，但我們無法確保這些預期都能實現。請投資者注意，此類前瞻性陳述涉及風險和不確定性，可能會導致實際結果與預期結果發生重大偏差。在任何禁止此類發行或發售的司法管轄區，本新聞稿並非是Timeless 通證銷售要約，也不是購買要約之邀請。本文中所提及的證券型通證具有高投機性、高風險性特徵。如果公司未能在上述發售中籌集最高1億美元的資金，則很有可能無法完全實施其開發41個新Hideaway地產和一個度假村地產的計畫。此外，如果公司無法籌集至少3,300萬美元的資金，則無法獲得銀行有關首批15個擬定地產的開發及建造成本融資，而且公司也就無法推進其商業規劃。正因為如此，此次發行的Timeless通證具有高投機性、高風險特徵。投資者只有在有能力接受投資整體虧損的情況下才能購買這些證券型通證。

1《2018年度假租賃旅遊業展望》(Outlook for Vacation Rental Tourism 2018)，German Vacation Rental Association e.V. (DFW)，柏林；第三版，2018年5月

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