BMW signe un accord avec DXC Technology pour accélérer le développement de voitures sans conducteur

TYSONS, Virginie--(BUSINESS WIRE)--DXC Technology (NYSE: DXC) a signé un accord pour soutenir le développement de véhicules autonomes de BMW via la plateforme High Performance D3. DXC propose des services qui aident à fournir et à simplifier l'analyse des données et la formation algorithmique afin de réduire le temps et le coût du développement de véhicules autonomes.

La plateforme du Groupe BMW High Performance D3 soutient le programme de développement de véhicules autonomes, en recueillant d'énormes quantités de données sur les déplacements sur route à partir du parc d'essai mondial de BMW. Grâce à la solution numérique de DXC, les équipes de recherche et développement de BMW seront en mesure de recueillir, de stocker et de gérer les données des capteurs du véhicule en quelques secondes plutôt qu'en quelques jours ou semaines, ce qui permettra d'accélérer les cycles de développement de la conduite autonome.

"La conduite autonome est au cœur de la stratégie " NUMBER ONE > NEXT " du Groupe BMW ", a déclaré Alejandro Vukotich, senior vice president, Autonomous Driving and Driver Assistance au sein du Groupe BMW. "DXC va considérablement soutenir notre engagement à maximiser l'innovation, ce qui profitera à nos clients. Avec les services gérés, nous sommes en mesure d'accélérer la solution pour soutenir la prochaine étape de développement futur de la plateforme de conduite autonome du Groupe BMW."

"Les cinq prochaines années seront cruciales, car la technologie et les écosystèmes des partenaires ne cessent de contribuer à révolutionner l'industrie automobile", a déclaré Edward Ho executive vice president and general manager, Offerings de DXC Technology. "DXC se réjouit l'opportunité de collaborer avec le Groupe BMW pour faire progresser les capacités de développement en matière de conduite autonome. Grâce à la plateforme et aux outils fournis par DXC, les ingénieurs de BMW seront en mesure d'accélérer considérablement l'ingénierie et les tests des algorithmes de conduite autonome."

DXC se concentre sur la recherche et le développement de la conduite autonome en accélérant les cycles d'ingénierie et d'essais. Un exemple de cette capacité est le DXC Robotic Drive, qui accélère rapidement le processus autonome de développement du pilotage - de la collecte, du stockage et de l'analyse des données au déploiement des connaissances évoluées. Construit sur un écosystème open-source, DXC Robotic Drive est disponible sur site ou dans un environnement cloud ou hybride, permettant de déplacer facilement les charges de travail. Les ingénieurs peuvent travailler en collaboration et de manière agile, quelle que soit leur situation géographique. L'utilisation d'une plateforme unique pour le stockage, le traitement et la formation permet de réduire les besoins en matériel et en logiciels, et donc les coûts et la complexité. Les données peuvent être recueillies à l'échelle mondiale, mais surveillées de façon centralisée, ce qui maximise l'efficacité et réduit les coûts.

La plate-forme et la boîte à outils DXC Robotic Drive sont composées d'analyses numériques, de services cloud et sur plateforme, ainsi que de services de sécurité et d'applications. DXC offre un réseau mondial de centres d'excellence automobile où les partenaires et clients de DXC collaborent, construisent et fournissent des innovations industrielles. Cliquez sur les liens suivants pour en savoir plus sur DXC Robotic Drive et comment DXC est en train de transformer l'industrie automobile.

