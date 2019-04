Lancement réussi pour les satellites O3b : la constellation MEO de SES s’agrandit

KOUROU--(BUSINESS WIRE)--SES a annoncé aujourd'hui le lancement réussi de quatre satellites O3b en orbite terrestre moyenne (MEO) par Arianespace, depuis le Centre spatial guyanais de Kourou, en Guyane française, le 4 avril à 14:03 PM heure locale.

Ce lancement, par Soyouz, constitue une étape importante dans le parcours de la constellation O3b MEO de SES, d’une part en portant à 20 le nombre de satellites O3b et d’autre part en marquant la transition vers son système MEO de nouvelle génération. Grâce à l’évolutivité de la constellation, les nouveaux satellites amélioreront la couverture dans le monde entier et permettront à SES Networks d'offrir une plus grande disponibilité et une plus grande fiabilité de ses services pour répondre à la demande croissante d'applications en réseau sur les marchés gouvernementaux, des télécommunications, du Cloud, du transport maritime et de l'énergie. Les satellites ont été construits par Thales Alenia Space.

Seule constellation à large bande en orbite non géostationnaire (NGSO), ayant fait ses preuves aux niveaux opérationnel et commercial, le système MEO d’O3b connaît le succès depuis son premier lancement en 2013. Il s'agit à l’heure actuelle du seul système de satellites offrant des services de connectivité hautement performants comparables à la fibre, certifiés MEF Carrier Ethernet et cloud. Les hautes performances de cette constellation unique ont été essentielles pour faire de la vision de SES - changer la vie des gens en les connectant - une réalité. Cet impact positif peut déjà être constaté par les clients, présents dans près de 50 pays:

Pour les réseaux mobiles avec plus de 15 millions d'utilisateurs finaux.

Au service de 4 des 6 plus grandes compagnies pétrolières et gazières sur les principaux marchés offshore,

En permettant une expérience de connectivité exceptionnelle sur 4 des 5 principales compagnies de croisières au monde.

Aux côtés des gouvernements et des agences humanitaires pour rétablir la connectivité de millions de personnes touchées par des catastrophes naturelles au Pérou et à Porto Rico.

«Ce lancement marque une étape très importante dans le développement d’O3b. Nous avons commencé O3b avec cette vision audacieuse: changer la vie des gens en les connectant. Nous voulions créer un impact significatif, et nous l'avons fait. Nous avons connecté des communautés mal desservies à l'Internet haut débit. Nous avons rétabli la connectivité dans des zones sinistrées. Nous avons prouvé qu’il est possible d’être aussi bien connecté en mer que sur terre. Et nous avons mis le Cloud à la disposition des entreprises, là où cela n'avait jamais été possible auparavant », a déclaré John-Paul Hemingway, Chief Executive Officer chez SES Networks. « Ce lancement vient compléter notre système O3b de première génération de 20 satellites. Il marque aussi le passage vers notre système MEO de nouvelle génération, O3b mPOWER, le seul système à large bande NGSO entièrement financé actuellement en développement. Le lancement de O3b mPOWER en 2021 permettra une expansion à grande échelle du modèle O3b, qui a déjà fait ses preuves. Il rendra possible la transformation numérique et l’adoption du Cloud pratiquement partout sur la planète.»

Située à près de 8 000 km de la surface de la Terre, la constellation O3b offre des performances équivalentes à celles de la fibre et une très grande couverture géographique, ce qui permet de fournir des réseaux et des solutions de données à haute performance – y compris des services et applications sur le Cloud – partout dans le monde.

Pour plus d'informations, cliquez ici : Salle de presse pour le lancement des satellites MEO d’O3b

A propos de SES

SES est le premier opérateur mondial de satellites avec de plus de 70 satellites sur deux orbites différentes : l’orbite géostationnaire (GEO) et l’orbite terrestre moyenne (MEO). La société fournit à une clientèle diversifiée des services mondiaux de distribution vidéo et de connectivité, au travers de deux unités commerciales : SES Video et SES Networks. SES Video atteint plus de 355 millions de foyers TV dans le monde via des plateformes de diffusion directe par satellite (DTH) et des réseaux câblés, terrestres et de télévision sur IP (IPTV). Le portefeuille de SES Video inclut MX1, l’un des principaux fournisseurs de services de médias proposant une gamme complète de services innovants pour la distribution à la fois linéaire et non-linéaire, et le système de satellites ASTRA, qui offre la plus large couverture de télévision DTH en Europe. SES Networks fournit des services mondiaux de données gérés, permettant de connecter les individus dans le monde entier dans les secteurs des télécommunications, du maritime, de l’aéronautique et de l’énergie, ainsi que des gouvernements et des institutions. Le portefeuille de SES Networks comprend GovSat, un partenariat public-privé à 50/50 entre SES et le gouvernement luxembourgeois, et O3b, le seul système non géostationnaire offrant aujourd’hui des services haut-débit comparables à la fibre. Des informations complémentaires sont disponibles sur: www.ses.com