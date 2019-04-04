Total和Tellurian签署意向性协议，对Driftwood项目和2.5 mtpa LNG进行股权投资；就增加对Tellurian投资签署普通股购买协议

休斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Tellurian Inc. (Tellurian) (NASDAQ: TELL)和Total S.A. (Total)今天宣布，两家公司已签署意向性协议(HOA)，Total将为Driftwood综合项目提供5亿美元股权投资，并从Driftwood购买100万吨/年(1 mtpa)液化天然气(LNG)。

此外，该意向性协议规定，Tellurian和Total将签署买卖协议(SPA)，对来自拟议中的Driftwood LNG出口终端的Tellurian Marketing LNG承购量每年再增加150万吨。此买卖协议主要涉及根据普氏日韩指标(JKM)价格购买离岸价(FOB) LNG，为期至少15年。

Tellurian和Total还签署了普通股购买协议，根据该协议，Total将以2亿美元购买约1987万股Tellurian普通股，此交易须符合特定成交条件，尤其是Driftwood项目最终投资决定(FID)。由于Total在2017年对Tellurian的最初投资为2.07亿美元，此项交易之后，Total对Tellurian组合的投资总额将达到9.07亿美元。

普通股购买协议规定，Tellurian Marketing将收购Driftwood的权益，Tellurian计划在Tellurian Marketing层面以私募股权融资提供资金。Tellurian预计该权益将代表购买2 mtpa LNG，并且在约27.6 mtpa Driftwood LNG终端完全建成之后，Tellurian Marketing将从Driftwood获得约13.6 mtpa LNG。

公司总裁兼首席执行官Meg Gentle表示：“Total是一家首屈一指的全球天然气生产和贸易公司，至2020年将管理40 mtpa的LNG投资组合。我们与Total的合作伙伴关系开始于Total认可美国LNG新商业模式时，早于Tellurian的诞生。我们期待始终如一地推进我们的Driftwood LNG和综合网络的开发计划，在美国开始建设最大的私人融资基础设施项目，并在我们致力于将LNG用于减少城市污染和向低碳经济过渡的过程中生产低成本、可靠的天然气。”

Total董事长兼首席执行官Patrick Pouyanné表示：“由于美国创新引擎发现了更有效的方法来应用技术开采其广大的能源资源，美国天然气生产成本持续下降。Tellurian团队拥有以最低成本按时开发和建设能源基础设施的过往纪录。我们期待加入Driftwood合作伙伴关系并继续投资于我们的LNG组合，为我们的全球客户提供灵活、可靠、低成本的液化天然气。”

Driftwood项目包括天然气生产、收集、加工和运输设施以及Driftwood LNG，后者是拟议中位于美国墨西哥湾沿岸路易斯安那州查尔斯湖的约27.6 mtpa液化出口设施。Driftwood LNG和Driftwood Pipeline已收到最后的环境影响报告(EIS)，预计将于今年开始建设，在2023年交付第一批液化天然气，2026年全面运营。

关于Tellurian Inc.

Tellurian由Charif Souki和Martin Houston创立，由总裁兼首席执行官Meg Gentle领导。Tellurian希望通过建立全球性的低成本天然气公司，为股东创造价值，为世界各地的客户提供天然气。Tellurian正在开发天然气生产、LNG贸易和基础设施组合，其中包括约27.6 mtpa的LNG出口设施和相关管道。Tellurian总部位于德克萨斯州休斯顿，其普通股在纳斯达克资本市场上市，代码为TELL。

如需了解更多信息，请访问www.tellurianinc.com

关注我们的Twitter：twitter.com/TellurianLNG

关于前瞻性陈述的警示信息

本新闻稿包含美国联邦证券法定义的前瞻性陈述。“预期”、“假设”、“相信”、“预算”、“估计”、“预计”、“预测”、“初始”、“意向”、“可能”、“计划”、“潜在”、“推断”、“拟议”、“应该”、“将要”、“将会”及类似表达可用于识别前瞻性陈述。本处的前瞻性陈述涉及到Driftwood项目的产能、时间点、开发计划和其他方面；Total对Driftwood项目和Tellurian的潜在股权投资；双方能否按意向性协议设想的条款达成最终协议；双方针对购买拟议Driftwood LNG出口终端的承购产能谈判买卖协议的条款；双方能否完成普通股购买协议设想的交易；Total对于Tellurian的形式所有权和总投资。这些陈述涉及许多已知和未知风险，可能导致实际结果与前瞻性陈述中表达或暗示的预期大相径庭。此等风险包括截至2018年12月31日财年的Tellurian Form 10-K年报第I部分第1A项讨论的事项，以及Tellurian向美国证券交易委员会提交的其他备案，所有均作为参考纳入此处。我们不保证Tellurian和Total将就意向性协议设想的条款签署最终协议或其内容完全一致，也不保证将完成Total对Driftwood Holdings或Tellurian的潜在股权投资。建造Driftwood LNG出口终端的最终投资决定(FID)取决于完成融资安排，而实际该融资安排可能失败或无法在预期时间框架内完成。除意向性协议、普通股购买协议和相关协议的设想之外，达成最终投资决定还需要大量融资，Tellurian认为其能够与这类融资的潜在来源和Total进行讨论，以达成所有缔约方都能接受的商业条件。因此，如签署意向性协议所设想的最终协议，其条款可能与意向性协议所载内容存在显著差异。本新闻稿的前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发稿日期的情况。尽管Tellurian可能不时自行更新先前的前瞻性陈述，但除证券法规定外，其对更新前瞻性陈述的承诺不承担任何责任。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。