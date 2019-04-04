欖球迷大集合：「香港國際七人欖球賽」重磅回歸！

香港--(BUSINESS WIRE)--全球矚目的「國泰航空／匯豐香港國際七人欖球賽2019」來到第44屆，今年的規模與精采程度更勝往年！超過120,000名球迷將於4月5日至7日，聚集在香港大球場觀賞2019年規模最大的欖球盛會 ── 來自34個國家共40支勁旅將一決高下，爭奪世界七人欖球系列賽第7分站的錦標及其他殊榮！更令人振奮的是，今季系列賽總成績佔前4名的球隊，將自動獲得2020年東京奧運的參賽資格。詳情請瀏覽hksevens.com。

除了大球場，「香港國際七人欖球賽」的狂熱氣氛還會延燒到全城各個角落！球迷的創意裝扮、各項慶祝活動、藝術裝置、賽後派對及音樂演出，都一一把香港市內的欖球狂熱氣氛炒熱起來。

香港旅遊發展局總幹事劉鎮漢表示：「全球最具實力的欖球隊伍將於『香港國際七人欖球賽』中激戰，競逐2020年東京奧運的參賽資格。香港各處也因此熱鬧非凡，上演精彩連連的活動 ── 勁爆的現場音樂演出、午夜派對，以及球迷們花枝招展的變妝活動。我們熱切期待世界各地的旅客，一起來享受全城歡樂無間斷的週末時光！」

精選節目包括：

「香港國際七人欖球賽」嘉年華

4月5日，中環海濱活動空間將會上演一場重量級的售票音樂匯演，搖滾女王、格林美獎得主Gwen Stefani睽違10年後再次重臨香港，帶來震撼的演出！

在4月6日至7日，這裡還會舉行「七欖中環」活動（免費入場），讓男女老少一同投入到繽紛多采的娛樂節目中，觀賞大熒幕賽事直播，欣賞現場音樂表演、街頭演出及享用美酒佳餚等。

「香港國際七人欖球賽 ── 玩轉利園」

銅鑼灣將於4月5日至7日，變身為適合一家大小參與的街頭嘉年華！利園一帶的戶外場地將舉行忍者錦標賽、街頭表演、兒童活動，大熒幕更會直播欖球賽事。

巨型欖球

想找最佳拍照打卡地點，並發佈到社交媒體Instagram？4月3日至7日期間，到維多利亞港就對了！高達25米（約10層樓）的巨型充氣欖球裝置將於海面豎立，展現香港一貫的無限創意，也反映出香港人對欖球運動的熱愛。

賽後派對

賽事結束後，旅客可到城內的酒吧繼續派對，延續「七欖」的熾熱氣氛。灣仔的「Carnegie’s」自1994年創立以來就成了賽後必去的派對場所，旅客可以在這裡跳舞狂歡一整夜。位於地庫的「浦點美式酒吧」，牆上掛着許多欖球紀念品，是體育迷必到的朝聖地。想進一步體驗派對氛圍，可到中環蘭桂坊眾多的酒吧消遣玩樂。如果想吃宵夜，不要錯過紐約風格的披薩店「Motorino」，或者位於SoHo荷南美食區的美式小餐館「Burger Circus」。在「七欖」週末期間，全城都洋溢著熾熱的氣氛，無論你去到哪兒，派對總會如影隨形！

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