榄球迷大集合：“香港国际七人榄球赛”重磅回归！

香港--(BUSINESS WIRE)--全球瞩目的“国泰航空／汇丰香港国际七人榄球赛2019”来到第44届，今年的规模与精采程度更胜往年！超过120,000名球迷将于4月5日至7日，聚集在香港大球场观赏2019年规模最大的榄球盛会 ── 来自34个国家共40支劲旅将一决高下，争夺世界七人榄球系列赛第7分站的锦标及其他殊荣！更令人振奋的是，今季系列赛总成绩占前4名的球队，将自动获得2020年东京奥运的参赛资格。详情请浏览hksevens.com。

除了大球场，“香港国际七人榄球赛”的狂热气氛还会延烧到全城各个角落！球迷的创意装扮、各项庆祝活动、艺术装置、赛后派对及音乐演出，都一一把香港市内的榄球狂热气氛炒热起来。

香港旅游发展局总干事刘镇汉表示：“全球最具实力的榄球队伍将于『香港国际七人榄球赛』中激战，竞逐2020年东京奥运的参赛资格。香港各处也因此热闹非凡，上演精采连连的活动 ── 劲爆的现场音乐演出、午夜派对，以及球迷们花枝招展的变妆活动。我们热切期待世界各地的旅客，一起来享受全城欢乐无间断的周末时光！”

精选节目包括：

“香港国际七人榄球赛”嘉年华

4月5日，中环海滨活动空间将会上演一场重量级的售票音乐汇演，摇滚女王、格林美奖得主Gwen Stefani睽违10年后重临香港，带来震撼演出！

4月6日至7日，这里还会举行“七榄中环”活动（免费入场），让男女老少一同投入到缤纷多采的娱乐节目中，观赏大荧幕赛事直播，欣赏现场音乐表演、街头演出及享用美酒佳肴等。

“香港国际七人榄球赛 ── 玩转利园”

铜锣湾将于4月5日至7日，变身为适合一家大小参与的街头嘉年华！利园一带的户外场地将举行忍者锦标赛、街头表演、儿童活动，大荧幕更会直播榄球赛事。

巨型榄球

想找最佳拍照打卡地点，并发布到社交媒体Instagram？4月3日至7日期间，到维多利亚港就对了！高达25米（约10层楼）的巨型充气榄球装置将于海面竖立，展现香港一贯的无限创意，也反映出香港人对榄球运动的热爱。

赛后派对

赛事结束后，旅客可到城内酒吧继续派对，延续“七榄”的炽热气氛。湾仔的“Carnegie’s”自1994年创立以来就成了赛后必去的派对场所，旅客可以在这里跳舞狂欢一整夜。位于地库的“浦点美式酒吧”，墙上挂着许多榄球纪念品，是体育迷必到的朝圣地。想进一步体验派对氛围，可到中环兰桂坊众多的酒吧消遣玩乐。如果想吃宵夜，不要错过纽约风格的披萨店“Motorino”，或者位于SoHo荷南美食区的美式小餐馆“Burger Circus”。在“七榄”周末期间，全城都洋溢着炽热气氛，无论你去到哪儿，派对总会如影随形！

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