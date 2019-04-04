IDEMIA被Movistar Chile选中作为西班牙电信的首家南美合作伙伴以提供数字身份服务

法国库尔布瓦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--增强身份领域的全球领导者IDEMIA今天宣布，它已被西班牙电信(Telefónica)选为其南美首家数字身份移动KYC和数字签名移动商店服务提供商，以实现无纸化用户签约，这是西班牙电信推动数字化发展的一部分。

IDEMIA已获得西班牙电信的本地子公司Movistar Chile的合同，为Movistar提供端到端的KYC服务，协助店内销售人员签约新客户。这将涵盖所有新业务文书工作的面部识别和数字签名。所提供的服务包括用于平板电脑和智能手机的一款移动应用，以便本地销售人员可以将客户身份文件与存储在生物识别数据库中的客户照片进行匹配，从而提供用户的数字身份。然后，用户以电子方式签署新合同。

这项最新协议突出了西班牙电信对IDEMIA移动技术专长的持续信任，因为IDEMIA此前曾向西班牙电信提供了SIM、空中传输和M2M eSIM全球订阅管理平台。

在未来，数字化将带来一个更安全的世界，每个人都可以安心地处理他们的日常任务。在IDEMIA的技术支持下，包括新移动用户在内的购物者将能够在家中自助注册。

西班牙电信智利公司的数字流程转型副经理Enrique Gonzalo Berrocal Anrique表示：“IDEMIA是达到标准的同类最佳公司之一，也是为我们的用户提供端到端数字解决方案的第一家南美合作伙伴。现在，我们可以推出以无懈可击的数字身份安全为基础的最佳数字购物体验，并提供无纸化、无障碍和直观的客户注册流程。”

IDEMIA移动运营商活动执行副总裁Fabien Jautard表示：“西班牙电信再次选择信任我们，在南美首次提供涉及移动KYC登记和身份验证服务的端到端数字身份客户解决方案。我们将帮助所有Movistar零售店在签约新用户时提高便利性和安全性。”

关于IDEMIA

增强身份领域的全球领导者IDEMIA立志提供值得市民和消费者等信赖的环境，以在物理和数字空间开展重要的日常活动（如支付、联网、旅游和投票）。

确保自身的身份安全已成为我们今天所生活的时代的关键任务。增强身份可确保隐私和信任，并提供安全、经身份验证和可验证的交易保障，通过支持增强身份，我们重塑了我们对于我们最重大的资产之一（身份）的思考、生产、使用和保护方式，不论针对个人还是物体，在安全至关重要的任何时候、任何地方均是如此。我们为金融、电信、身份识别、公共安全和物联网(IoT)领域的国际客户提供增强身份。

IDEMIA在全球拥有约13,000名员工，为逾180个国家的客户提供服务。

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