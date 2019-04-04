IDEMIA被Movistar Chile選為西班牙電信的首家南美合作夥伴以提供數位身份服務

法國庫爾布瓦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--增強身份識別領域的全球領導者IDEMIA今天宣佈，它已被西班牙電信(Telefónica)選為其南美首家數位身份行動KYC和數位簽章行動商店服務提供者，以推動無紙化簽約，此為西班牙電信邁向數位化的一部分。

IDEMIA已獲得西班牙電信當地子公司Movistar Chile的合約，為Movistar提供端到端的KYC服務，協助店內銷售人員與新客戶簽約。這將涵蓋所有新業務文書工作的面部識別和數位簽章。所提供的服務包括用於平板電腦和智慧型手機的一款行動應用程式，以便當地銷售人員可以將客戶身份文件與儲存在生物識別資料庫中的客戶照片進行匹配，從而提供客戶的數位身份。然後，客戶可以用電子方式簽署新合約。

這項最新協議突顯了西班牙電信對IDEMIA行動科技專長的持續信任，因為IDEMIA此前曾為西班牙電信提供SIM、空中傳輸和M2M eSIM全球訂閱管理平臺。

在未來，數位化將帶來更安全的世界，每個人都可以安心地處理他們的日常任務。在IDEMIA的技術支援下，包括新行動用戶在內的購物者將能夠在家中自行登記。

西班牙電信智利公司的數位流程轉型副經理Enrique Gonzalo Berrocal Anrique表示：「IDEMIA是達到標準的同類最佳公司之一，也是為我們的客戶提供端到端數位解決方案的第一家南美合作夥伴。現在，我們可以推出以無懈可擊的數位身份安全為基礎的最佳數位購物體驗，並提供無紙化、無障礙和直覺式的客戶註冊流程。」

IDEMIA行動營運商活動執行副總裁Fabien Jautard表示：「西班牙電信再次選擇信任我們，在南美首次提供涉及行動KYC登記和身份驗證服務的端到端數位身份客戶解決方案。我們將幫助所有Movistar零售店在與新客戶簽約時提高便利性和安全性。」

關於IDEMIA

增強身份識別領域的全球領導者IDEMIA立志提供值得人民和消費者等信賴的環境，以在實體和數位空間從事重要的日常活動（如支付、聯網、旅遊和投票）。

確保自身的身份安全已成為我們現今生活環境中的關鍵任務。增強身份識別可確保隱私和信任，並提供安全、經身份驗證和可驗證的交易保障，透過支援增強身份識別，我們重塑了對於我們最重大的資產之一（身份）的思考、生產、使用和保護方式，不論針對個人還是物體，在安全至關重要的任何時候、任何地方均是如此。我們為金融、電信、身份識別、公共安全和物聯網(IoT)領域的國際客戶提供增強身份識別。

IDEMIA在全球擁有約13,000名員工，為逾180個國家的客戶提供服務。

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