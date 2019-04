HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--

Total et Tellurian signent un protocole d’accord pour une prise de participation dans Driftwood, et l’achat de 2,5 Mtpa de GNL ; Par ailleurs, un contrat d’achat d’actions ordinaires a été signé pour un investissement supplémentaire dans Tellurian

Tellurian Inc. (Tellurian) (NASDAQ : TELL) et Total S.A. (Total) ont annoncé aujourd’hui que les deux sociétés avaient signé un protocole d’accord (PdA) pour que Total investisse pour 500 millions USD dans le projet intégré Driftwood et achète un million de tonnes par an (1 Mtpa) de gaz naturel liquéfié (GNL) à Driftwood.

En outre, le PdA précise que Tellurian et Total concluront un contrat de vente et d’achat (CVA) portant sur 1,5 Mtpa de GNL provenant des volumes de GNL prélevés par Tellurian Marketing au niveau du terminal d’exportation proposé de Driftwood LNG. Le CVA portera sur l’achat de franco à bord (FAB) de GNL pour une durée minimale de 15 ans, à un prix basé sur l’indice Platts JKM (Japan Korea Marker).

Tellurian et Total ont également signé un contrat d’achat d’actions ordinaires en vertu duquel Total rachètera approximativement 19,87 millions d’actions ordinaires de Tellurian, pour un montant de 200 millions USD, sous réserve de certaines conditions de clôture, en particulier la décision finale d’investissement concernant le projet Driftwood. En incluant l’investissement initial de 207 millions USD de Total dans Tellurian, en 2017, l’investissement cumulé de Total dans le portefeuille de Tellurian s’élèvera à 907 millions USD.

Le contrat d’achat d’actions ordinaires stipule que Tellurian Marketing achètera des participations dans Driftwood, que Tellurian a l’intention de subventionner au moyen d’un financement par capitaux propres au niveau de Tellurian Marketing. Selon les prévisions de Tellurian, cette participation représentera 2 Mtpa d’achats de GNL ; et après la construction complète du terminal de Driftwood LNG, d’une capacité d’environ 27,6 Mtpa, Tellurian Marketing recevra environ 13,6 Mtpa de GNL de la part de Driftwood.

La présidente et cheffe de la direction, Meg Gentle, a déclaré : « Total est une société mondiale de premier plan dans la production et le négoce de gaz naturel, qui gérera un portefeuille de 40 Mtpa de GNL d’ici 2020. Notre partenariat avec Total a débuté avant la création de Tellurian, lorsque Total a adopté un nouveau modèle commercial pour le marché américain du GNL. Nous nous réjouissons à l’idée de mettre en œuvre notre plan de développement pour Driftwood LNG et le réseau intégré, de commencer la construction du plus grand projet d’infrastructure, financé par des fonds privés aux États-Unis, et de produire du gaz naturel fiable et à faible coût, à l’heure où nous dédions le GNL à la réduction de la pollution urbaine et à la transition vers une économie à faible émission de carbone. »

Patrick Pouyanné, président-directeur général de Total, a confié pour sa part : « Le coût de la production de gaz naturel aux États-Unis continue de baisser, le moteur de l’innovation américaine trouvant des moyens plus efficaces d’appliquer les technologies pour produire ses vastes ressources énergétiques. L’équipe de Tellurian a montré qu’elle était capable de développer et de construire des infrastructures énergétiques dans les délais et au moindre coût. Nous sommes impatients de rejoindre le partenariat Driftwood et de continuer à investir dans notre portefeuille de GNL afin de fournir un GNL souple, fiable et à faible coût pour nos clients du monde entier. »

Le projet Driftwood porte sur des installations de production, de collecte, de traitement et de transport de gaz naturel, ainsi que sur Driftwood LNG, une installation d’exportation de liquéfaction, proposée, d’une capacité d’environ 27,6 Mtpa, qui sera située près de Lake Charles, en Louisiane, sur la côte américaine du golfe du Mexique. Driftwood LNG et Driftwood Pipeline ont reçu l’énoncé d’impact environnemental (EIE) final, et devraient commencer les travaux de construction cette année. Ils produiront le premier GNL en 2023 et seront pleinement opérationnels d’ici 2026.

À propos de Tellurian Inc.

Tellurian a été fondée par Charif Souki et Martin Houston, et est dirigée par la présidente et cheffe de la direction, Meg Gentle. Tellurian entend créer de la valeur pour ses actionnaires en construisant une entreprise mondiale de gaz naturel peu coûteux, fournissant du gaz naturel de manière rentable à ses clients du monde entier. Tellurian développe actuellement un portefeuille de production de gaz naturel, des activités de négoce de GNL, et une infrastructure qui comprend une installation d’exportation de GNL d’une capacité d’environ 27,6 Mtpa, ainsi qu’un pipeline associé. Tellurian est basée à Houston, au Texas, et ses actions ordinaires sont cotées au Nasdaq Capital Market sous le sigle « TELL ».

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.tellurianinc.com

MISES EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PRÉVISIONNELLES

Ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles au sens des lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières. Les mots tels que « anticiper », « supposer », « croire », « budget », « estimer »,« prévoir », « prévisionnel », « initial », « avoir l’intention de », « pouvoir », « planifier », « potentiel » « projet », « proposé », « devrait », ainsi que l’emploi du futur ou du conditionnel, et autres expressions similaires sont destinés à identifier des déclarations prévisionnelles. Les déclarations prévisionnelles incluses dans le présent document concernent, entre autres choses, la capacité, le calendrier, le plan de développement et d’autres aspects du projet Driftwood, un éventuel investissement en actions de Total dans le projet Driftwood et dans Tellurian, la capacité des parties à conclure des accords définitifs aux conditions envisagées par le PdA, la négociation par les parties des conditions d’un CVA impliquant l’achat de capacité de prélèvement au terminal d’exportation proposé de Driftwood LNG, la capacité des parties à conclure les transactions envisagées par le contrat d’achat d’actions ordinaires, ainsi que la participation pro forma de Total et son investissement global dans Tellurian. Ces déclarations impliquent un certain nombre de risques connus et inconnus pouvant entraîner une différence significative entre les résultats réels et les attentes exprimées ou implicites dans les déclarations prévisionnelles. Ces risques comprennent les questions abordées dans l’article 1A de la partie I du rapport annuel sur formulaire 10-K, de Tellurian, pour l’exercice clos le 31 décembre 2018, et dans les autres documents déposés par Tellurian auprès de la Securities and Exchange Commission, qui sont tous intégrés aux présentes par renvoi. Rien ne garantit que Tellurian et Total concluront des accords définitifs aux conditions envisagées par le PdA, ni même que des accords seront conclus, ni que l’investissement potentiel de Total dans Driftwood Holdings ou Tellurian sera réalisé. La décision finale d’investissement (DFI) pour la construction du terminal d’exportation de Driftwood LNG est subordonnée à la conclusion d’arrangements de financement qui pourraient ne pas être finalisés dans les délais prévus, ou ne pas être réalisés du tout. L’obtention de la DFI nécessitera des financements substantiels en plus de ceux envisagés par le PdA, le contrat d’achat d’actions ordinaires et les contrats connexes, et Tellurian estime qu’elle pourrait engager des discussions avec les sources potentielles desdits financements et Total, afin de parvenir à des conditions commerciales acceptables pour toutes les parties. Par conséquent, les accords définitifs envisagés par le PdA, s’ils sont conclus, pourraient avoir des conditions très différentes de celles énoncées dans le PdA. Les déclarations prévisionnelles formulées dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu’à la date de celui-ci. Bien que Tellurian puisse périodiquement mettre à jour volontairement ses déclarations prévisionnelles antérieures, la société rejette toute obligation de le faire, sauf si les lois sur les valeurs mobilières l’exigeaient.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.