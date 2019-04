IDEMIA selecionada pela Movistar Chile como primeira parceira sul-americana da Telefónica a fornecer serviços de identidade digital

COURBEVOIE, França--(BUSINESS WIRE)--A IDEMIA, líder mundial em Identidade Aumentada, anunciou hoje que a Telefónica, como parte de um impulso à digitalização, escolheu a IDEMIA como sua primeira prestadora da América do Sul de serviços móveis de loja de assinatura digital e Know Your Customer (KYC), ou “conheça seu cliente”, de identidade digital para contratos sem papel.

A IDEMIA foi adjudicada com o contrato da Movistar Chile (subsidiária local da Telefónica) para fornecer à Movistar um serviço KYC de ponta a ponta auxiliando os vendedores da loja durante o registro de novos clientes. Isso abrangerá reconhecimento facial e assinatura digital para todas as novas documentações comerciais. O serviço fornecido incluirá um aplicativo móvel para tablets e smartphones, para que os vendedores locais possam fazer a correspondência dos documentos de identificação do cliente com suas fotos armazenadas em bancos de dados biométricos, o que, por sua vez, proporciona a identidade digital de um cliente. Os clientes podem assinar seu novo contrato de forma eletrônica.

Este último acordo ressalta a confiança contínua da Telefónica na expertise em tecnologia móvel da IDEMIA, uma vez que a IDEMIA forneceu à Telefónica as plataformas de SIM, Over-the-Air e M2M eSIM Global Subscription Management.

No futuro, o digital oferecerá um mundo mais seguro, onde todos poderão realizar suas tarefas diárias sem preocupação. Apoiados pela tecnologia da IDEMIA, os compradores, incluindo novos assinantes móveis, poderão realizar os cadastros em casa.

Enrique Gonzalo Berrocal Anrique, subgerente de Transformação de Processos Digitais da Telefónica Chile, afirmou: “A IDEMIA é uma das melhores empresas do setor para alcançar o padrão desejado e ser nossa primeira parceira sul-americana, oferecendo uma solução digital completa aos nossos clientes. Agora podemos comercializar a melhor experiência de compra digital apoiada por uma segurança de identidade digital hermética e envolvendo procedimentos de cadastro de clientes sem papel, sem fricção e intuitivos”.

Fabien Jautard, vice-presidente executivo das atividades de Operadoras de Telefonia Móvel da IDEMIA, declarou: “A Telefónica, mais uma vez, está confiando em nós para oferecer uma solução de ponta a ponta de identidade digital para os clientes pela primeira vez na América do Sul, envolvendo serviços de registro e autenticação móvel KYC. Desse modo, aumentaremos a conveniência e a segurança ao registrar novos clientes em todos os pontos de venda da Movistar”.

Sobre a IDEMIA

IDEMIA, líder mundial em Identidade Aumentada, fornece um ambiente confiável que permite aos cidadãos e consumidores realizarem suas atividades críticas diárias (como pagamento, conexão, viagem e votação), tanto no espaço físico quanto no digital.

Proteger nossa identidade se tornou uma missão crítica no mundo em que vivemos hoje. Ao defender a Identidade Aumentada, uma identidade que garante privacidade, confiança e transações seguras, autenticadas e verificáveis, reinventamos a maneira como pensamos, produzimos, usamos e protegemos um de nossos maiores ativos - nossa identidade - seja para indivíduos ou para objetos, sempre e onde a segurança for importante. Fornecemos Identidade Aumentada para clientes internacionais dos setores Financeiro, Telecom, Identidade, Segurança Pública e IoT.

Com 13 mil funcionários no mundo todo, a IDEMIA atende clientes em mais de 180 países.

