ZephyrTel宣佈與Amazon Web Services達成策略性合作協定

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--ESW Capital旗下專注於服務全球電信營運商的分公司ZephyrTel欣然宣佈，該公司今日與Amazon Web Services (AWS)簽署以電信為重點的策略性合作協定。

該協定是於ZephyrTel成立後不到一年時間內簽訂的，也是對該公司的成長策略及致力於電信市場雲端領導地位的有力證明。這份策略性合作協定的初期將著重於以ZephyrTel業界領先的客戶體驗管理平臺ResponseTek for Telco為基礎的共同進入市場方法，該平臺是首個遷移到AWS的ZephyrTel解決方案。

將其他ZephyrTel解決方案遷移至AWS的工作正在進行中，包括Mobilogy、OASIS Cloud Contact Centre、Volt Delta 360 Directory Assistance、PeerApp和Vasona，以及ZephyrTel於2018年12月收購的NewNet Messaging和Invigorate Rating and Charging平臺。

ZephyrTel的Dev Factory亦在人工智慧(AI)和機器學習(ML)領域與AWS攜手合作，並且正在開發植基於AWS的第一套預測分析應用程式。

ZephyrTel執行長Mike Shinya表示：「我們致力於與全球330家電信營運商客戶密切合作，在它們邁向數位電信公司的過程中提供一臂之力。我們希望我們的雲端產品能夠為客戶節省高達90%的總持有成本，也很高興能與AWS專門的電信業務合作，以擴大我們共同提供的產品。」

Amazon Web Services EMEA SARL副總裁兼電信全球主管Jean-Philippe Poirault表示：「電信服務提供者正加快向AWS遷移，以便為其組織降低IT總成本，提高服務和業務流程的自動化程度，從而為客戶提升靈活性和創新能力。我們很高興能夠支援ZephyrTel透過AWS提供可在雲端上部署的電信解決方案，以促進並加快我們共同客戶的數位轉型過程。」

AWS 合作夥伴網路

該協定還將使ZephyrTel能夠立即加入AWS合作夥伴網路(APN)。APN是一項全球合作夥伴計畫，提供業務、技術、行銷和進入市場支援，以幫助APN合作夥伴打造受歡迎的AWS業務或解決方案。

關於ZephyrTel

ZephyrTel於2018年初推出，短短時間內便迅速壯大，營收高達7000萬美元。ZephyrTel在全球50多個國家擁有安裝專案，其客戶包括330多家全球一流的電信營運商。透過附屬公司Crossover for Work的平臺，公司可接觸超過4000名全球頂尖工程師及其他技能型人才。ZephyrTel目前服務全球電信產業，提供零售、基礎設施、行動、雲端和客戶體驗相關軟體產品，且不斷擴大其電信產品範圍。更多資訊可在以下網址查閱：www.zephyrtel.com。

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