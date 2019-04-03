ZephyrTel宣布与Amazon Web Services达成战略合作协议

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--ESW Capital旗下专注于服务全球电信运营商的分公司ZephyrTel欣然宣布，该公司今日与Amazon Web Services (AWS)签署了一份以电信为重点的战略协作协议。

该协议是于ZephyrTel成立后不到一年时间内签订的，也是该公司提出的发展战略及致力于电信市场云领导地位的力证。这份战略合作协议的初期将侧重于基于ZephyrTel业界领先的客户体验管理平台ResponseTek for Telco的联合市场进入方法，该平台是首个迁移到AWS的ZephyrTel解决方案。

将其他ZephyrTel解决方案迁移至AWS的工作已经启动，包括Mobilogy、OASIS Cloud Contact Centre、Volt Delta 360 Directory Assistance、PeerApp和Vasona，以及ZephyrTel于2018年12月收购的NewNet Messaging和Invigorate Rating and Charging平台。

ZephyrTel的Dev Factory还在人工智能(AI)和机器学习(ML)领域与AWS携手合作，并且基于AWS构建的第一套预测分析应用正处于开发阶段。

ZephyrTel首席执行官Mike Shinya表示：“我们致力于与全球330家电信运营商客户密切合作，在它们迈向数字电信公司的过程中提供一臂之力。我们希望我们的云产品能够为客户节省高达90%的总拥有成本，也很高兴能与AWS专门的电信业务合作，以扩展我们的联合产品。”

Amazon Web Services EMEA SARL副总裁兼电信全球主管Jean-Philippe Poirault表示：“电信服务提供商正加快向AWS迁移，以便为其组织提供更低的IT总成本，提高其服务和业务流程的自动化程度，从而为客户提高灵活性和创新能力。我们很高兴能够助力ZephyrTel通过AWS提供可在云上部署的电信解决方案，以实现并加快我们的共同客户的数字转型之旅。”

AWS 合作伙伴网络

该协议还将使ZephyrTel能够立即加入AWS合作伙伴网络 (APN)。APN是一项全球合作伙伴计划，通过提供业务、技术、营销和上市支持，帮助APN合作伙伴打造受欢迎的基于AWS的业务或解决方案。

关于ZephyrTel

ZephyrTel于2018年初推出，短短时间内便迅速壮大，营收高达7000万美元。ZephyrTel在全球50多个国家拥有安装项目，其客户包括330多家全球领先的电信运营商。公司可通过附属公司Crossover for Work的平台使用超过4000名全球顶级工程师及其他技能型人才。ZephyrTel目前服务于全球电信行业，提供零售、基础设施、移动、云和客户体验相关软件产品，且不断扩大其电信产品范围。更多信息可在以下网址查阅：www.zephyrtel.com。

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