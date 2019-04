NextDecade et Shell exécutent un accord de vente et d'achat de 2 MTPA de GNL sur 20 ans

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Dans le cadre de la conférence LNG2019 à Shanghai, NextDecade Corporation (« NextDecade ») (NASDAQ : NEXT) a annoncé aujourd'hui un accord de vente et d'achat (« AVA ») de 20 ans avec Shell NA LNG LLC (« Shell ») pour la fourniture de deux millions de tonnes par an (« MTPA ») de gaz naturel liquéfié (« GNL ») du projet d'exportation Rio Grande LNG de NextDecade à Brownsville, au Texas.

Conformément à l'APA, Shell achètera le GNL sur une base franco à bord en commençant à la date d'exploitation commerciale de Rio Grande LNG, actuellement prévue pour 2023 ; environ trois quarts des volumes de GNL achetés seront indexés sur le Brent et les volumes restants seront indexés sur les indices de gaz nationaux des États-Unis, y compris le Henry Hub.

L'APA est le tout premier contrat à long terme portant sur du GNL produit aux États-Unis à être indexé sur le Brent et bénéficie d'une flexibilité totale en termes de destination.

« Nous sommes honorés d'avoir Shell comme premier client original de notre projet Rio Grande LNG », a déclaré Matt Schatzman, président-directeur général de NextDecade. « Shell n'est pas seulement la plus grande société de portefeuille de GNL au monde, elle est aussi une pionnière reconnue dans le commerce mondial du GNL. Shell a été la première société à signer un APA à long terme des États-Unis indexé sur le Henry Hub en 2011, et il est donc logique qu'ils soient les premiers à signer un APA à long terme dans un projet de GNL américain indexé sur le Brent. Nous sommes impatients de finaliser d'autres accords commerciaux et d'entamer le développement de notre projet Rio Grande LNG. »

« Le GNL continue d'être la source d'approvisionnement en gaz à croissance la plus rapide jusqu'en 2035 », a ajouté Slavko Preocanin, vice-président de Shell LNG Marketing & Trading. « Cet accord sécurise un volume plus élevé pour notre portefeuille dans les années 2020 et garantit que nous pourrons répondre à la demande croissante pour une énergie sûre, flexible et plus propre de nos clients internationaux. Nous nous réjouissons à l’idée de travailler avec NextDecade dans les années à venir. »

Conformément aux projections précédentes, et dans l'attente de la réalisation d'autres étapes commerciales importantes et la réception des approbations règlementaires nécessaires, NextDecade compte prendre une décision d'investissement définitive positive sur jusqu'à trois trains (Phase I) du projet Rio Grande LNG d'ici la fin du troisième trimestre 2019.

Le calendrier des évènements sélectionnés du projet Rio Grande LNG est le suivant :

Date jalon Ébauche de l'étude d'impact sur l'environnement 12 octobre 2018 Permis de qualité de l'air du Texas 12 décembre 2018 Certificats de validation FEED Décembre 2018 Contrat de bail à long terme du site 6 mars 2019 APA de 2 mtpa sur 20 ans avec Shell 28 mars 2019 Contrats de GNL couvrant jusqu'à trois trains 2e trimestre-3e trimestre 2019 Appels d'offres IAC clé en main à prix fixe à NextDecade 22 avril 2019 Étude d'impact sur l'environnement définitive 26 avril 2019 Contrat IAC pleinement exécuté 3e trimestre 2019 Date limite de décision d'autorisation fédérale 25 juillet 2019 Décision d'investissement définitive 3e trimestre 2019

À propos de NextDecade Corporation

NextDecade est une société de développement de GNL spécialisée dans les projets d’exportation de GNL et les pipelines associés au Texas. NextDecade compte développer la plus grande solution d'exportation de GNL reliant le gaz associé au bassin Permien au marché mondial du GNL, créant ainsi de la valeur pour les producteurs, clients et actionnaires. Son portefeuille de projets GNL inclut l’installation d’exportation Rio Grande LNG de 27 mtpa à Brownsville au Texas et le pipeline Rio Bravo de 4,5 Gpi/j qui transporterait le gaz naturel de la zone Agua Dulce à Rio Grande LNG. Les sélections de technologie de NextDecade devraient faciliter la fiabilité opérationnelle et permettre aux clients de NextDecade d'accéder à une abondance de gaz naturel fiable et peu coûteux du bassin Permien, d'Eagle Ford Shale, et d'autres bassins. Les actions ordinaires de NextDecade sont cotées sur le Nasdaq sous le symbole « NEXT ». NextDecade a son siège à Houston, au Texas. Pour plus en savoir plus, visiter www.next-decade.com.

AVERTISSEMENT RELATIF AUX DÉCLARATIONS PRÉVISIONNELLES

Ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières des États-Unis. L’emploi de mots tels que « anticiper », « penser », « estimer », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « pouvoir », « prévoir », « potentiel », « planifier », « projeter », « devoir » et l’utilisation du futur et d’expressions similaires peuvent se rapporter à l'entreprise de NextDecade et de ses filiales. Ces déclarations ont été basées sur les hypothèses, attentes et prévisions de NextDecade concernant des évènements futurs et sous-entendent un certain nombre de risques et d'incertitudes connus et inconnus qui pourront faire varier sensiblement les résultats des attentes exprimées de façon explicite ou implicite dans ces déclarations prévisionnelles. Ces risques incluent les incertitudes concernant les projets Rio Grande LNG et Rio Bravo Pipeline de NextDecade, sa capacité à obtenir un financement supplémentaire par apport de fonds propres et par emprunt à l'avenir pour compléter les projets envisagés, l'exactitude des coûts estimés des projets ; l'approbation de la construction et de l'exploitation des projets par le gouvernement ; l'obtention d'incitations fiscales potentielles ; la réalisation concluante des projets par des contractants tiers ; sa capacité à générer des liquidités ; les risques du développement, dangers opérationnels, approbations règlementaires applicables aux activités de construction et aux opérations des projets ; son avantage compétitif anticipé ; la demande mondiale pour le gaz naturel et son prix (versus le prix du GNL importé) ; la disponibilité des méthaniers dans le monde ; la législation et les règlements relatifs à l'industrie du GNL ; les négociations de bail du site du projet et les options de droit de passage pour l'acheminement du pipeline ; la conformité aux lois et règlements environnementaux ; le résultat des initiatives de financement futures ; ainsi que d'autres questions discutées dans la section « Risk Factors » du rapport annuel de NextDecade sur Formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 et les autres rapports subséquents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission, tous incorporés dans les présentes par référence.

Par ailleurs, tout développement des projets reste subordonné à la signature des accords commerciaux nécessaires ; l'acquisition de tous les permis et approbations nécessaires ; l'obtention de tous les engagements financiers et incitations fiscales potentielles ; la réalisation des autres conditions habituelles ; et la prise d'une décision d'investissement définitive de procéder. Les déclarations prévisionnelles formulées dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu’à la date de ce communiqué. Bien que NextDecade considère que les attentes reflétées dans ces déclarations prévisionnelles sont raisonnables, la société ne peut garantir que ses attentes s’avéreront correctes. NextDecade pourra mettre à jour volontairement ses déclarations prévisionnelles précédentes, toutefois, la société rejette tout obligation de le faire sauf si les lois sur les titres l'exigent.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.