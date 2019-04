AeroVironment fecha contrato de US$ 17,4 milhões para fornecimento de sistemas de aeronaves não tripuladas Puma AE ao abrigo do programa de vendas militares estrangeiras para um aliado dos Estados Unidos

AeroVironment's Puma AE Tactical Unmanned Aircraft System designed for land based and maritime operations (Photo: Business Wire)

RIO DE JANEIRO--(BUSINESS WIRE)--LAAD 2019, estande O.70, Salão 4, Pavilhão dos Estados Unidos — A AeroVironment, Inc. (NASDAQ: AVAV), líder global em sistemas de aeronaves não tripuladas para aplicações comerciais e de defesa, anunciou hoje que fechou um contrato de preço fixo garantido de US$ 17.356.084 em março de 2019 para fornecer sistemas de pequenas aeronaves não tripuladas (unmanned aircraft systems, UAS) Puma™ AE II, bem como treinamento e suporte a uma nação aliada. A entrega deve ser realizada até setembro de 2019.

“Com eficácia em combate comprovada, o Puma AE oferece inteligência, vigilância e reconhecimento táticos eficazes em um amplo conjunto de ambientes operacionais, sejam eles terrestres ou marítimos, proporcionando inteligência acionável para ajudar os clientes a agirem com segurança”, declarou David Sharpin, vice-presidente de vendas e desenvolvimento de negócios da AeroVironment.

A linha de pequenos drones da AeroVironment compõe a maioria de todas as aeronaves não tripuladas no inventário do Departamento de Defesa (Department of Defense, DoD) dos Estados Unidos e está aumentando rapidamente os números da base de clientes internacionais para mais de 45 governos aliados. “Fechar esse contrato é mais uma indicação do valor e dos recursos exclusivos que os clientes internacionais reconhecem em nossas soluções de sistemas de pequenas aeronaves não tripuladas”, afirmou Sharpin.

O Puma AE da AeroVironment é um drone totalmente transportável pelo homem, projetado para operações terrestres e marítimas. Capaz de aterrissar em terra e no mar, o Puma “all-environment” (projetado para todos os ambientes), juntamente com o conjunto de sensores Mantis i45, oferece um nível de capacidade de geração de imagens e maior autonomia de voo ao operador que são pioneiros na classe de sistemas de pequenas UAS.

Sobre os sistemas de pequenas UAS da AeroVironment

O RQ-11B Raven®, o RQ-12A Wasp® e o RQ-20A/B Puma™ compõem a família de sistemas de pequenas aeronaves não tripuladas da AeroVironment. Operando com um sistema de controle terrestre comum (ground control system, GCS), essa família de sistemas oferece capacidade aprimorada para o combatente, que pode dar aos comandantes terrestres a opção de selecionar a aeronave apropriada com base no tipo de missão a ser desempenhada. A capacidade melhorada tem potencial para oferecer uma significativa proteção de força e benefícios de multiplicação de forças para pequenas unidades táticas e pessoal de segurança. A AeroVironment oferece serviços de logística em todo o mundo para garantir de modo consistente um alto nível de prontidão operacional e presta serviços de missão para os clientes que só precisam das informações que seus sistemas de pequenas UAS produzem. A AeroVironment já entregou milhares de pequenos veículos aéreos não tripulados novos e de reposição a clientes nos Estados Unidos e a mais de 45 governos aliados.

Sobre a AeroVironment, Inc.

A AeroVironment (NASDAQ: AVAV) oferece aos clientes mais inteligência acionável para que possam agir com segurança. Sediada na Califórnia, Estados Unidos, a AeroVironment é líder global em sistemas de aeronaves não tripuladas e sistemas de mísseis táticos, e atende a clientes comerciais, governamentais e de defesa. Para obter mais informações, acesse www.avinc.com.

Declaração de isenção de responsabilidade

Certas declarações neste comunicado de imprensa constituem “declarações prospectivas”, conforme definição do termo na Lei de Reforma de Litígios e Títulos Privados (Private Securities Litigation Reform Act) dos Estados Unidos de 1995. Essas declarações são feitas com base em expectativas, previsões e suposições atuais que envolvem riscos e incertezas, incluindo, entre outros, fatores tecnológicos e governamentais competitivos e econômicos fora de nosso controle que podem fazer com que nossos negócios, nossa estratégia e os resultados reais sejam substancialmente diversos daqueles apresentados ou implícitos. Entre os fatores que podem fazer com que os resultados sejam substancialmente diversos daqueles contidos nas declarações prospectivas estão, entre outros, nossa capacidade de execução dos contratos existentes e obtenção de contratos adicionais, mudanças no ambiente regulatório, atividades dos concorrentes, não crescimento dos mercados onde operamos, não expansão para novos mercados, não desenvolvimento de novos produtos ou não integração de nova tecnologia aos produtos atuais e condições gerais de negócios ou da economia nos Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo. Para uma lista e descrição adicional dos riscos e incertezas, vide relatórios arquivados na Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission, SEC) dos Estados Unidos. Não pretendemos nem assumimos obrigação de atualizar declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou por qualquer outro motivo.

