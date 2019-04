RBC Capital Markets modernise ses services de processus et de contenus grâce à l'Alfresco Digital Business Platform

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Alfresco Software, société de logiciels commerciaux open source, a annoncé aujourd'hui que RBC Capital Markets, qui fait partie de la Banque royale du Canada (RBC), a choisi la Digital Business Platform d'Alfresco pour fournir des services de processus et de contenus au sein de la société. En outre, RBC Capital Markets utilise l'Alfresco Application Development Framework (ADF) pour déployer rapidement des solutions utilisant des composants réutilisables pré-assemblés ou assemblés sur mesure.

RBC Capital Markets est une banque d'investissement mondiale figurant dans le top dix, qui possède une expertise approfondie dans le domaine des marchés des capitaux, de la banque et de la finance. RBC Capital Markets compte 14 700 clients répartis dans 112 pays, et enregistre plus de 8 milliards USD de chiffre d'affaires.

Selon James « Jim » Williams, directeur général, responsable des opérations et des technologies de services partagés chez RBC Capital Markets, « Un grand nombre de nos applications et plateformes existantes sont difficiles à entretenir et à moderniser. L'Alfresco Digital Business Platform nous aide à moderniser les applications riches en contenus et en documents, dans la mesure où celle-ci saisit les détails qui se cachent derrière un document, pas seulement le simple fait de son existence. »

M. Williams a précisé : « Nous avions un besoin indispensable de soutien pour les activités post-transaction légalement mandatées, notamment les flux de travail intensifs en processus qui sont requis pour se conformer aux réglementations fiscales. »

En outre, avec plus de 100 applications personnalisées, RBC Capital Markets devait rationaliser ses anciens systèmes et mettre à niveau son logiciel dépassé de gestion des processus métiers (GPM) qui présentait un manque de capacités en matière de gestion des documents enrichis. En plus d'une plateforme intégrant des capacités tant de processus que de contenus, RBC Capital Markets avait besoin d'une plateforme permettant le développement accéléré d'applications. Cette dernière devait tirer parti de la solution DevOps pour assurer l'intégration continue (IC), la prestation continue (PC), et le déploiement cloud.

Conçues pour répondre aux exigences de l'activité croissante de RBC Capital Markets, les solutions d'Alfresco servent de base à 14 applications critiques soutenant les besoins de 3 500 utilisateurs d'entreprise, soit 50 pour cent de la main-d'œuvre. Les solutions d'Alfresco soutiennent désormais de nombreuses fonctions critiques pour RBC Capital Markets, parmi lesquelles : les opérations fiscales, la conformité réglementaire, la gestion des requêtes réglementaires, le contrôle des attestations d'emploi, les confirmations de négociation d'actions, les allocations de paiement, la gestion des limites de risque et l'embarquement des ressources.

Parmi les autres avantages de l'Alfresco Platform au sein de RBC Capital Markets figure la capacité à rester en phase avec une activité qui enregistre une croissance rapide. « Nous pouvons désormais satisfaire à nos exigences commerciales dans des délais bien plus rapides », a commenté Ruchi Saraswat, directrice, responsable mondiale des opérations fiscales. En utilisant l'Alfresco Application Development Framework (ADF) pour accélérer le développement de solutions, le département informatique peut élaborer des applications de manière rapide et répétitive en s'appuyant sur des composants réutilisables pré-assemblés ou assemblés sur mesure. « C'est comme utiliser des cubes de construction. Nous construisons tous les modules et ensuite, nous les assemblons », a expliqué Saraswat. « Les composants réutilisables aident véritablement notre équipe de manière significative. »

Elle félicite également l'équipe en charge de la réussite des clients d'Alfresco pour avoir permis à RBC Capital Markets de devenir rapidement opérationnelle. « Nous pouvons facilement accepter de nouveaux défis dans la mesure où nous savons qu'Alfresco est là pour nous soutenir. »

Grâce aux outils d'automatisation des processus, de gestion des contenus et de développement d'Alfresco, RBC Capital Markets a augmenté son efficience opérationnelle, réduit les contrôles internes, et renforcé sa conformité réglementaire. Les expériences utilisateurs courantes au sein de la société ont augmenté l'adoption et rationalisé les tâches, tandis que la plateforme flexible et pérenne d'Alfresco permet à RBC Capital Markets de s'adapter aux marchés dynamiques, en élaborant de nouvelles solutions selon les besoins, ainsi qu'en procédant à des déploiements rapides grâce aux tous derniers outils de DevOps, parmi lesquels Docker, Kubernetes, Helm, Maven, Jenkins, et Git.

La PDG d’Alfresco, Bernadette Nixon a commenté : « La mise en œuvre de RBC Capital Markets est le parfait exemple de la manière dont les organisations peuvent tirer parti des processus, des contenus et du développement rapide d'applications pour bénéficier d'avantages commerciaux. Les applications stables, évolutives et soutenables conçues sur Alfresco ont suscité un intérêt significatif dans de nombreuses unités commerciales de RBC, et la société évalue actuellement plusieurs applications futures qui seront bâties sur la plateforme Alfresco désormais standardisée. Nous sommes enthousiastes concernant le succès remporté par RBC grâce à Alfresco, et nous saluons son approche en matière d'innovation et de modernisation. »

À propos d’Alfresco

Alfresco Software, Inc. (« Alfresco ») est une société de logiciels commerciaux open source, axée sur l’entreprise. La société offre aux personnes un moyen plus efficace et plus simple de travailler, en s’assurant qu’elles disposent des informations dont elles ont besoin, exactement au moment où elles en ont le plus besoin. L’Alfresco Digital Business Platform accélère la conception et la fourniture de solutions « cloud-first » pour les entreprises qui doivent prendre en charge de nombreux processus et contenus. Il s’agit d’une plateforme intégrée unique construite à partir de zéro par Alfresco, et qui est utilisée pour numériser les processus, et gérer les contenus et informations en toute sécurité. Alfresco aide plus de 1 300 organisations de premier plan, parmi lesquelles figurent Cisco, Pitney Bowes, Capital One, le département de la Marine des États-Unis, le Comité des chefs d’état-major interarmées, et la NASA, à être plus réactives et compétitives. Fondée en 2005, Alfresco a son siège social américain à San Mateo, en Californie, et son siège social européen à Maidenhead, au Royaume-Uni. Pour de plus amples informations sur Alfresco, veuillez consulter le site http://www.alfresco.com.

