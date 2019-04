ZephyrTel Anuncia Acordo de Cooperação Estratégica com a Amazon Web Services

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--ZephyrTel, uma divisão da ESW Capital dedicada a prestar serviços a operadoras de telecomunicações em todo o mundo, sente o prazer de anunciar que assinou hoje um Acordo de Cooperação Estratégica com foco em telecomunicações com a Amazon Web Services (AWS).

Este acordo surge menos de um ano após a formação da ZephyrTel, sendo testemunha da estratégia do crescimento da empresa com foco na liderança em nuvem no mercado de telecomunicações. O acordo de cooperação estratégica terá foco inicial em uma abordagem de mercado baseada na plataforma líder de mercado da ZephyrTel, ResponseTek for Telco, para Gestão de Experiências de Clientes, que foi a primeira solução da ZephyrTel migrada para AWS.

O trabalho já está em curso para migrar outras soluções da ZephyrTel para AWS, incluindo Mobilogia, Centro de Contatos em Nuvem OASIS, Assistência de Diretórios Volt Delta 360, PeerApp e Vasona, bem como NewNet Messaging e Invigorate Rating e a plataforma Charging que a ZephyrTel adquiriu em dezembro de 2018.

A Dev Factory da ZephyrTel também está trabalhando com a AWS no espaço da Inteligência Artificial (IA) e Aprendizagem de Máquina (AM), sendo que o desenvolvimento está em curso no primeiro conjunto de aplicativos de análise preventiva construído na AWS.

Mike Shinya, Diretor Executivo da ZephyrTel, disse, "Estamos dedicados a fazer parceria com nossas 330 operadoras mundiais de telecomunicações em sua jornada de se tornar operadoras de telecomunicações digitais. Esperamos que nossas ofertas em nuvem proporcionem economias de Custo Total de Propriedade a nossos clientes em até 90%, além do que estamos entusiasmados em trabalhar com empresas de telecomunicações dedicadas da AWS para ampliar nossas ofertas conjuntas."

"As prestadoras de serviço de telecomunicações estão acelerando sua migração para AWS a fim de oferecer redução no custo total de TI a suas organizações bem como aumentar a automação de seus serviços e processos comerciais com o fim de conduzir a agilidade e a inovação a seus clientes", disse Jean-Philippe Poirault, Vice-Presidente e Diretor Global de Telecomunicações da Amazon Web Services na EMEA SARL. "Estamos empolgados em dar suporte à ZephyrTel ao fornecer soluções de telecomunicações implementadas em nuvem na AWS para permitir e acelerar a jornada de transformação digital de nossos clientes compartilhados."

AWS Partner Network

O acordo também prevê a união da ZephyrTel ao AWS Partner Network (APN) com efeito imediato. O APN é um programa global de parcerias que ajuda parcerias do APN a estabelecer negócios ou soluções de sucesso baseados na AWS, fornecendo suporte comercial, técnico, marketing e inserção no mercado.

Sobre a ZephyrTel

Lançada no início de 2018, a ZephyrTel cresceu rapidamente para alcançar US$ 70 milhões em um curto período de tempo. A ZephyrTel tem instalações em mais de 50 países e seus clientes incluem mais de 330 operadoras de telecomunicações com liderança mundial. A empresa tem acesso a mais de 4.000 engenheiros talentosos e outros profissionais capacitados com expressão mundial, disponíveis através de sua plataforma Crossover for Work afiliada da empresa. A ZephyrTel atualmente presta serviços a empresas de telecomunicações em todo o mundo com produtos de software para varejo, infraestrutura, mobilidade, nuvem e experiência de clientes, ampliando continuamente sua gama de produtos de telecomunicações. Mais informação está disponível em www.zephyrtel.com.

