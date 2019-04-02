韦伦氏就Dunes Point向J.M. Huber出售Miller Chemical & Fertilizer担任其顾问

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--韦伦氏集团(The Valence Group)就Dunes Point Capital, LP向J.M. Huber Corporation旗下的Huber Engineered Materials出售Industrial Group Holdings, LLC旗下部门Miller Chemical and Fertilizer, LLC一事担任其顾问。该交易的财务条款没有披露。

Miller生产和分销作物保护及营养农用化学产品，以改善植物和作物的种植质量和产量。借助由优秀的农艺专家和分销商组成的全球销售网络，Miller的产品销往90多个国家的农业种植产业，并针对水果、坚果和蔬菜等高价值细分市场。

关于Dunes Point Capital, LP

Dunes Point Capital, LP创立于2013年，是一间家族办公室及私人投资公司，致力于对一般工业领域的企业进行控股投资。DPC以企业价值高达5亿美元的公司为投资目标。

关于Miller Chemical and Fertilizer, LLC

Miller创立于1937年，拥有近100名员工，总部位于宾夕法尼亚州汉诺威，这里也是其生产业务的基地。

关于J.M. Huber Corporation

J.M. Huber Corporation总部位于美国新泽西州爱迪生，经营着一系列公司，专注于核心工程材料业务。Huber创立于1883年，如今是美国最大的家族所有企业之一。这家多元化跨国公司的产品被广泛用于众多消费及工业应用领域，包括口腔护理、个人护理、食品、饮料、制药和建筑材料。

关于韦伦氏集团

韦伦氏集团(The Valence Group)是一家专业性的并购投资银行，专为化工、材料和相关行业的公司和投资者提供咨询服务。韦伦氏团队由一批优秀的专业人士组成，他们在化工和材料行业的投资银行和战略咨询方面拥有丰富的从业经验，全部专注于为化工和材料行业提供并购咨询服务。该公司在纽约和伦敦设有办事处。

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