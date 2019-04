THERADIAG signe un accord de développement et de distribution avec IMMUNODIAGNOSTIC SYSTEMS.

CROISSY-BEAUBOURG, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

THERADIAG (Paris:ALTER) (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER), société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic, annonce aujourd’hui la signature d’un accord permettant l’accès à l’automate de dernière génération IDS-i10® d’IMMUNODIAGNOSTIC SYSTEMS (IDS), fabricant spécialisé dans les kits de tests diagnostiques et d’instruments pour le marché clinique, ainsi que la commercialisation par IDS des kits TRACKER® dans 33 pays dont l’Allemagne et toute l’Amérique Latine.

THERADIAG lance le développement de sa gamme de produits innovants TRACKER® de monitoring des biothérapies sur la nouvelle plateforme technologique d’IDS, l’IDS-i10®

Fabriquée par IDS pour Theradiag, cet automate de dernière génération sera le premier à pouvoir recevoir la gamme de produits de monitoring des biothérapies. La plateforme technologique innovante en Chimiluminescence, solution à la fois entièrement automatisée et à chargement continu, permet du tube à tube (random access) et est connectable aux chaînes analytiques robotisées des plateaux techniques.

Theradiag, basé sur son expérience en Recherche et Développement, lance un vaste programme de développement commercial de ses tests TRACKER® dédiés au monitoring des biothérapies sur cette plateforme technologique IDS-i10® pour renforcer sa position de leader dans ce domaine.

Les tests TRACKER® permettent aux cliniciens de suivre et d’optimiser les traitements par biothérapies. Une surveillance étroite des taux sériques de médicament et des anticorps anti-médicament est considérée comme essentielle à l'optimisation du traitement biologique dans de nombreuses situations cliniques et permet de répondre aux objectifs émergents de la médecine personnalisée.

Le développement des tests TRACKER®, sous son format Elisa actuel (LISA TRACKER®) mais aussi par la suite sous le format CLIA sur l’IDS-i10®, constitue un atout unique. Les laboratoires d’analyses pourront rendre des résultats en continu avec un temps de rendu réduit procurant ainsi un avantage tangible aux cliniciens pour la prise de décision thérapeutique.

Theradiag commercialisera cet instrument et les réactifs associés sous sa marque et dans son réseau déjà expérimenté dans le monitoring des biothérapies.

IDS assurera la distribution de la gamme innovante TRACKER® de THERADIAG sur l’IDS-i10® dans 33 pays

IDS distribuera la gamme de monitoring des biothérapies sous la marque THERADIAG, dans 33 pays où Theradiag n’avait pas encore d’accords de distribution et où IDS a déjà de nombreux instruments installés. Ces territoires couvrent des pays européens, dont l’Allemagne, l’Amérique Latine dans sa totalité et des pays du Moyen Orient. La présence internationale déjà importante de Theradiag est ainsi fortement renforcée. L’accord débute, avec effet immédiat, par la commercialisation de la gamme LISA TRACKER® dans les pays où le marquage CE s’applique puis, au fur et à mesure des développements CLIA et de l'obtention des approbations réglementaires nécessaires, sur la totalité des territoires.

« Je suis ravi que nous ayons conclu cet accord avec IDS qui deviendra notre distributeur exclusif dans 33 nouveaux pays pour notre gamme de produits innovants de monitoring des biothérapies. Nous sommes très heureux de pouvoir, grâce à l’instrument d’IDS de dernière génération et de qualité supérieure, apporter une fois de plus un avantage significatif à ce marché. Nous pensons que cette solution, plus flexible et plus efficace pour les laboratoires, offre une réponse nouvelle aux besoins de nos clients et une solide opportunité de croissance notamment dans les zones où nous n’étions pas encore implantés. » commente Bertrand de Castelnau, Directeur général de THERADIAG.

« Dans un contexte de développement considérable des biothérapies, Theradiag développe des tests de diagnostic et de monitoring contribuant à l’amélioration de la prise en charge thérapeutique ainsi que du bénéfice clinique et pharmaco-économique. L’amélioration constante de la contribution de Theradiag dans ce domaine est incontestable : le lancement de ce nouvel automate associé à la gamme de réactifs TRACKER® représente notamment une avancée majeure. »

Jaap Stuut, Président Directeur Général d'IDS, ajoute : « Nous sommes heureux d'ajouter Theradiag à nos partenaires en instrumentation. Nous pensons que l'accord montre une fois de plus l'attractivité de l'automatisation IDS pour les développeurs de tests de différents domaines du diagnostic, et nous sommes également ravis de travailler avec Theradiag sur le développement des ventes de leurs produits Tracker. »

Prochain communiqué financier

Chiffre d’affaires semestriel 2019, le jeudi 25 juillet 2019, après clôture du marché

A propos de Theradiag

Forte de son expertise dans la distribution, le développement et la fabrication de tests de diagnostic in vitro, Theradiag innove et développe des tests de théranostic (alliance du traitement et du diagnostic), qui mesurent l’efficacité des biothérapies dans le traitement des maladies auto-immunes et du cancer. Theradiag participe ainsi au développement de la « médecine personnalisée », favorisant l’individualisation des traitements, la mesure de leur efficacité et la prévention des résistances médicamenteuses. Theradiag commercialise la gamme LISA TRACKER®, marquée CE, une solution complète de diagnostic multiparamétrique pour la prise en charge des patients atteints de maladies auto-immunes et traités par biothérapies. La société est basée à Marne-la-Vallée et compte plus de 60 collaborateurs.

Pour de plus amples renseignements sur Theradiag, visitez notre site web : www.theradiag.com

À propos de l'IDS

IDS est spécialiste de solutions de diagnostic in vitro sur le marché des laboratoires cliniques. IDS développe, fabrique et commercialise des tests immunologiques innovants et des technologies automatisées d'immunoanalyseurs afin d'améliorer les résultats du diagnostic pour les patients.

Plus d'informations sur www.idsplc.com