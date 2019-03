Definiens et Ultivue annoncent une collaboration visant à développer des offres conjointes dans le domaine de l'immunofluorescence multiplexe et de l'analyse d'image numérique par intelligence artificielle

UltiMapper™ I/O PD-1 kit staining on NSCLC. Image analysis with Tissue Phenomics®. (Photo: Business Wire)

CAMBRIDGE, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--Ultivue, un développeur de tests d'identification et de quantification des biomarqueurs tissulaires destinés aux laboratoires de recherche translationnelle et en pathologie, et Definiens, une société pionnière de l'analyse des images basée sur l'intelligence artificielle, ont annoncé aujourd'hui une collaboration visant à élargir les capacités standardisées de Definiense en matière d'immuno-oncologie en capacités d'immunofluorescence. Cette collaboration fournira une solution standardisée modulable offrant l'accès à des tests d'immunohistochimie multiplex par immunofluorescence. Cette initiative conjointe se penchera sur les besoins du marché de la recherche clinique et de la médecine translationnelle en combinant les kits et services I/O UltiMapper™ d'Ultivue avec l'analyse d'images numériques de première qualité de Definiens, via Tissue Phenomics® et appuyée par des technologies d'apprentissage machine de pointe.

"Nous constatons que le passage des solutions d'immuno-oncologie existantes à des solutions d'immunofluorescence offre d'excellentes opportunités. La collaboration avec Ultivue permettra de fournir des profils d'immuno-oncologie à partir d'une coupe de tissu unique - et nous pouvons utiliser des coupes sériées additionnelles afin d'étudier d'autres biomarqueurs pertinents," a déclaré Thomas Heydler, PDG de Definiens. "L'analyse des relations spatiales au niveau cellulaire avec multiplexage d'immunofluorescence ajoutera également une profondeur et un contexte biologiques. La capacité qu'a Ultivue de fournir des kits adaptés à l'infrastructure d'analyse, basée sur le Web, de Definiens rendra la puissance du profilage immuno-oncologique standardisé accessible aux chercheurs du monde entier," a-t-il ajouté.

L'offre conjointe, initialement basée sur les ensembles de kits UltiMapper I/O PD-L1 et PD-1, devrait encore être élargie pour aboutir à un ensemble de solutions immuno-oncologiques 6-plex par immunofluorescence développé conjointement. "Ultivue a le grand plaisir d'annoncer sa première collaboration avec Definiens qui tire parti des compétences et offres de base de nos organisations respectives pour offrir une coloration multiplexe standardisée, ainsi qu'une imagerie et une analyse des images sur des échantillons de tissus," a affirmé Michael Natan, PDG d'Ultivue. "Les scientifiques bénéficiant de cette offre conjointe auront accès à des analyses exhaustives du microenvironnement tumoral et des phénotypes des cellules immunitaires à partir de leurs échantillons précédents," a poursuivi M. Natan.

Les équipes scientifiques d'Ultivue et de Definiens seront présentes sur le stand de leurs sociétés respectives, n°2048 et n°2350, lors de la rencontre annuelle de l'American Association of Cancer Research (AACR), qui se tiendra du 29 mars au 3 avril 2019 à Atlanta, dans l'Etat de Géorgie.

A propos d'Ultivue

En développant un ensemble unique de nouveaux réactifs exclusifs utilisés à la fois pour la découverte de biomarqueurs (contenu plus élevé, faible débit) et pour une utilisation translationnelle (contenu plus faible, haut débit), Ultivue relie les informations issues de la recherche au laboratoire de pathologie. Les tests multiplex UltiMapper™ d’Ultivue appliqués aux prélèvements de biopsie de tissus permettent la quantification simultanée de plusieurs biomarqueurs avec une résolution spatiale sous-cellulaire et s’intègrent parfaitement dans les flux de travaux IHC traditionnels. Les chercheurs translationnels et cliniques exploitent les tests UltiMapper™ pour élucider une biologie complexe et apporter la preuve de leur utilité clinique sous la forme d'outils de recherche en médecine de précision. Ultivue élargit son portefeuille de produits de dosage UltiMapper™ et son menu de services de recherche contractuelle pour fournir un ensemble complet de solutions en médecine personnalisée en matière de recherche en oncologie et pour se focaliser sur d'autres domaines de recherche thérapeutique.

Ultivue est basé à Cambridge, dans le Massachusetts. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.ultivue.com.

A des fins de recherche exclusivement. Ne pas utiliser à des fins diagnostiques.

A propos de Definiens

Fondée en 1994 par le lauréat du Prix Nobel Dr. Gerd Binning, Definiens est désormais un fournisseur de premier plan d'analyse d'images tissulaires et d'exploration de données du secteur des sciences de la vie. En qualité de pionnier de l'analyse d'image basée sur l'intelligence artificielle, Definiens tire parti du riche contenu et du contexte dans le microenvironnement tumoral du patient pour trouver des marques de biomarqueurs en vue d'une solide stratification des patients, ce qui contribue à ouvrir la voie à une immunothérapie personnalisée.

Definiens est membre du Groupe AstraZeneca et partenaire mondial de confiance des chercheurs en biotechnologie. Parmi ses clients additionnels figurent des sociétés biopharmaceutiques de renom et de prestigieux universitaires qui ont publié collectivement plus de 1.000 articles scientifiques à l'aide des produits et services de Definiens.

veuillez visiter www.definiens.com et nous suivre sur les médias sociaux pour connaître nos tous derniers développements.

Definiens IO-Panel est destiné à la recherche uniquement.

