Vennetics e Reelgood collaborano per portare contenuti originali di Apple TV+ ai fornitori di IPTV

Number of Original Programming Titles Discoverable Led by Vennectics and Reelgood. (Graphic: Business Wire)

DUNDALK, Irlanda--(BUSINESS WIRE)--Negli ultimi anni, il mercato delle OTT è esploso, portando importanti fornitori di streaming come Netflix e Amazon a concentrarsi sempre di più sulla creazione dei propri contenuti originali. Recentemente, Apple TV+, Disney+ e altri si sono cimentati alla prova, ampliando così la scelta per i consumatori con l'aggiunta di titoli originali. Un mercato VoD sempre più frammentato, con ogni fornitore che offre cataloghi indipendenti di contenuti originali propri sta facendo aumentare la domanda da parte degli utenti di caratteristiche universali di "search and discovery". Per semplificare l'esperienza, Vennetics e Reelgood stanno introducendo una nuova soluzione con il supporto di tutti i fornitori più importanti di streaming, compresi futuri contenuti originali di Apple TV+.

Da più di un decennio, Vennetics porta soluzioni carrier-grade a fornitori di servizi come Bell, H3G e Telkom Indonesia, supportando servizi per il mercato di massa in Nord America, Europa e Asia. La tecnologia MVP di Vennetics è anche pre-integrata con tutte le principali piattaforme VoD. Questo comprende l'integrazione commerciale necessaria per fornire una parte degli utili da contenuti OTT, per i fornitori di reti di dati che portano questi streaming di contenuti video. “I gestori di reti hanno fatto enormi investimenti in capacità di dati, facilitando la fornitura di prodotti a utenti finali da parte di aziende di streaming da miliardi di dollari. Questa soluzione di Vennetics e Reelgood consentirà ai fornitori di reti di guadagnare una parte degli utili dal settore di VoD premium OTT in rapida crescita”, ha spiegato John Hamill, Direttore generale di Vennetics.

Il pubblico della TV lineare continua a diminuire mentre la domanda di consumo on-demand continua a crescere al punto che i fornitori di servizi stanno rispondendo con le loro capacità di recupero e on-demand. Tuttavia, un catalogo on-demand che consiste semplicemente dei film e telefilm più popolari risulta inadeguato per gli utenti che vogliono scoprire contenuti nuovi e originali. Gli utenti di streaming vogliono scegliere tra i contenuti più interessanti in modo facile. Vennetics e Reelgood soddisfano questa esigenza per i fornitori di servizi, compresi il nuovo catalogo Apple TV+ e tutti gli altri principali contenuti VoD, supportando un caso commerciale che genera un nuovo flusso di utili sempre maggiore.

La principale guida indipendente allo streaming per i consumatori, Reelgood, offre già ricerca e scoperta universale al mercato statunitense. Aggregando i servizi OTT in un'interfaccia unificata, Reelgood risolve il problema della frammentazioneSVOD su dispositivi mobili, web, e presto su molte delle più importanti smartTV al mondo. “La frammentazione SVOD continua a salire, ma i consumatori vogliono ancora la stessa cosa: la comodità di trovare tutte le loro librerie di contenuti in un unico posto”, spiega David Sanderson, CEO di Reelgood. “Guardiamo con aspettativa alla nostra collaborazione con Vennetics per risolvere la frammentazione SVOD in Europa”.

Informazioni su Vennetics

Vennetics è stata fondata nel 2007 da un team lungimirante, con esperienza provata in entrambi i settori delle comunicazioni e dell'informatica. Noi di Vennetics siamo impegnati a offrire ai nostri clienti la tecnologia per lanciare servizi pertinenti e coinvolgenti, che piacciano ai nostri clienti e incontrino le loro esigenze di intrattenimento e comunicazione.

www.vennetics.com

Informazioni su Reelgood

Reelgood offre la guida allo streaming più completa del mondo, con ogni film e programma TV da guardare in streaming. Sfoglia tutti i film e le serie TV e separali per titolo, anno di uscita, genere, classificazione IMDB e, soprattutto, guarda dove vederli. Poi guardali con un solo click o tocco delle dita. Da Starz, FX, Showtime, Hulu, HBO, Amazon Prime, Netflix, CBS, Cinemax, CrunchyRoll, ad un bundle gratuito che comprende programmi da fonti come Crackle, ABC, Fox, NBC, Disney, oggi gli spettatori hanno accesso a una libreria enorme di contenuti fruibili—grazie a una sola piattaforma! È Reelgood.

www.reelgood.com

