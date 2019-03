Vennetics und Reelgood kooperieren bei der Bereitstellung von eigenen „Apple TV+“-Inhalten für IPTV-Anbieter

Number of Original Programming Titles Discoverable Led by Vennectics and Reelgood. (Graphic: Business Wire)

DUNDALK, Irland--(BUSINESS WIRE)--Da der OTT-Markt in den letzten Jahren explodiert ist, haben führende Streaming-Anbieter wie Netflix und Amazon den Fokus zunehmend auf Eigenproduktionen gesetzt. In letzter Zeit sind Apple TV+, Disney+ und andere ebenfalls in dieses Geschäft eingestiegen, was mehr eigene Titel und eine größere Auswahl für die Verbraucher bedeutet. Ein zunehmend fragmentierter VoD-Markt, bei dem jeder Anbieter unabhängig Kataloge mit eigenen Inhalten anbietet, führte zu einer erhöhten Nutzernachfrage nach allgemeinen Such- und Recherchefunktionen. Um das Erlebnis zu vereinfachen, führen Vennetics und Reelgood eine neue Lösung ein, die alle führenden Streaming-Anbieter unterstützt, einschließlich der künftigen eigenen Inhalte von Apple TV+.

Vennetics stellt seit mehr als 10 Jahren Lösungen in Betreiberqualität für Anbieter wie Bell, H3G und Telkom Indonesien bereit und unterstützt damit Massenmarktdienste in Nordamerika, Europa und Asien. Die Technologie Vennetics MVP ist bereits in alle führenden VoD-Plattformen integriert. Dazu zählt auch die Geschäftsintegration zur Erzielung eines Umsatzanteils aus OTT-Inhalten für die Datennetzbetreiber, die diese Videostreams bereitstellen. „Netzanbieter haben enorme Investitionen in die Datenkapazität getätigt und damit Streaming-Unternehmen mit Milliardenumsatz bei der Bereitstellung ihrer Produkte für Endverbraucher unterstützt. Die Lösung von Vennetics und Reelgood ermöglicht Netzanbietern eine Umsatzbeteiligung am schnell wachsenden Premiumsektor für OTT-VoD“, sagte John Hamill, CEO von Vennetics.

Die Zuschauerzahlen für lineares Fernsehen nehmen weiter ab und auf das ungebrochene Wachstum des Konsums auf Abruf reagieren die Anbieter mit eigenen Catch-up- und On-Demand-Funktionen. Ein Katalog auf Abruf, der lediglich die gängigen Filme und Fernsehsendungen enthält, ist jedoch nicht ausreichend für Nutzer, die die neuesten Eigenproduktionen entdecken möchten. Streaming-Nutzer möchten aus einem attraktiven Angebot auf einfache Weise auswählen können. Vennetics und Reelgood erfüllen diesen Bedarf für die Anbieter. Dazu zählt der neue Katalog von Apple TV+ und alle anderen führenden VoD-Eigenproduktionen, während gleichzeitig ein Geschäftsszenario zur Generierung neuer Einnahmequellen geschaffen wird.

Als führender unabhängiger Streaming-Programmführer für Verbraucher bietet Reelgood bereits eine allgemeine Suche und Recherche für den US-Markt an. Durch die Zusammenführung von OTT-Diensten auf einer einheitlichen Benutzeroberfläche löst Reelgood das SVOD-Fragmentierungsproblem auf Mobiltelefonen, im Netz und bald auch auf vielen der weltweit bedeutendsten Smart-TVs. „Im Zuge der zunehmenden SVOD-Fragmentierung haben die Verbraucher nach wie vor den Wunsch, alle ihre Inhaltsbibliotheken bequem an einem Ort zu finden“, sagte David Sanderson, CEO von Reelgood. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Vennetics, um das Problem der SVOD-Fragmentierung in Europa zu lösen.“

Über Vennetics

Vennetics wurde 2007 von einem zukunftsorientierten Team mit langjähriger Erfahrung in der Kommunikations- und Informationstechnologiebranche gegründet. Wir bei Vennetics haben uns der Aufgabe verschrieben, unseren Kunden die Technologie für die Einführung relevanter und attraktiver Dienste zur Verfügung zu stellen, die ihre Kunden begeistern und ihren neuen Unterhaltungs- und Kommunikationsanforderungen gerecht werden.

www.vennetics.com

Über Reelgood

Reelgood bietet den weltweit umfangreichsten Streaming-Programmführer, bei dem alle Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Man kann alle Fernsehserien und Filme durchsuchen, nach Titeln, Erscheinungsjahr, Genre, IMDB-Bewertung sortieren und insbesondere sehen, bei welchem Anbieter was läuft. Ein einfaches Klicken oder Tippen genügt. Angefangen bei Starz, FX, Showtime, Hulu, HBO, Amazon Prime, Netflix, CBS, Cinemax, CrunchyRoll bis hin zu einem kostenlosen Bundle, das Sendungen aus Quellen wie Crackle, ABC, Fox, NBC, Disney enthält - die Zuschauer haben jetzt Zugriff auf eine riesige Programmbibliothek mit Inhalten – über eine einheitliche Plattform! Das ist Reelgood.

www.reelgood.com

