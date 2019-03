Aleph Objects annonce LulzBot, une imprimante 3D de bureau de qualité industrielle

The new LulzBot TAZ Pro provides large, multi-material printing with award-winning reliability. (Photo: Business Wire)

The new LulzBot TAZ Pro provides large, multi-material printing with easy, professional results. (Photo: Business Wire)

LOVELAND, Colorado--(BUSINESS WIRE)--Aleph Objects, Inc., fabricant des imprimantes 3D primées LulzBot®, a annoncé LulzBot TAZ Pro, la première imprimante 3D de bureau industrielle. La TAZ Pro produit une impression grand format à double matériaux avec la fiabilité primée de LulzBot. Cette machine crée des prototypes grand format fonctionnels, des aides à la fabrication, et des pièces imprimées sur demande avec des résultats professionnels.

Grant Flaharty, président-directeur général d'Aleph Objects, a déclaré, « La TAZ Pro est la première imprimante 3D multi-matériaux à être dotée de 'hot ends' à commande linéaire double à un prix prosommateur. »

La TAZ Pro produit une impression multi-matériaux avec des caractéristiques de pièces optimales

Les capacités multi-matériaux de la TAZ Pro surpassent les offres concurrentielles qui sont généralement limitées au même type de matériau dans des couleurs différentes, ou dans lesquelles le deuxième matériau est limité à un support soluble. La TAZ Pro est dotée de « hot ends » E3D à levage vertical indépendants avec un refroidissement de pièces de 360 degrés, ce qui assure des transitions nettes entre des types de matériaux dont les points de fusion sont similaires. Des matériaux composites durable haute résistance peuvent être imprimés dans la même pièce, ainsi qu'une large gamme de matériaux avec des supports solubles pour les impressions complexes. Des matériaux flexibles d'une dureté Shore A aussi faible que 85A et des polymères de qualité industrielle peuvent être également imprimés dans la même impression.

Les composants en acier trempé de la TAZ Pro permettent une impression avec des polymères techniques ou des composites à haute résistance thermique qui sont trop abrasifs pour les imprimantes 3D de bureau prêtes à l'emploi typiques. Les imprimantes 3D LulzBot prennent en charge la plus large gamme de thermoplastiques de l'industrie provenant de grands fabricants de filaments haut de gamme, y compris des matériaux flexibles, rigides, composites, solubles, conducteurs, à haute résistance et chimiquement résistants.

La TAZ Pro produit une impression de qualité supérieure et des composants de qualité industrielle

La nouvelle transmission par courroie de l'axe Z assure des temps de cycle rapides qui accélèrent le débit de traitement. La réduction de l'oscillation Z via la transmission par courroie et la nouvelle compensation du jeu d'engrènement X/Y/Z améliore la qualité et la précision des pièces imprimées 3D. Une taille accrue de 280 x 280 x 285 mm (11,02” x 11,02” x 11,22”) produit un grand volume d'impression, tandis que les capteurs de fin de filament double déclenchent une alarme lorsqu'une nouvelle bobine de filament est requise.

Il est facile d'obtenir des résultats professionnels avec TAZ Pro

L'électronique optimisée assure une mémoire et une puissance de traitement accrues pour les pièces complexes, une fonctionnalité supplémentaire avec une visibilité améliorée grâce à un écran tactile pleine couleur de 5”, et un fonctionnement silencieux lorsque qu'elle est placée sur votre bureau. Les fonctionnalités automatiques de calibration de décalage X/Y/Z, d'essuyage de la buse et d'auto-nivellement de la TAZ Pro assurent des résultats exceptionnels et rapides. Le logiciel Cura LulzBot Edition continue d'inclure des profils d'impression pré-configurés, testés par l'équipe d'experts d'Aleph Objects, pour plus de 35 types de filaments.

Prochainement : Une imprimante subséquente à la très populaire TAZ 6 sera lancée le 1er mai

Le 1er mai, Aleph Objects lancera également l'imprimante 3D de bureau grand format de prochaine génération en tant que mise à niveau de la très populaire TAZ 6. Cette nouvelle imprimante robuste produit des impressions plus rapides et plus précises dans un cadre renforcé. La TAZ 6 peut être commandée jusqu'au 30 avril ou jusqu'à épuisement des stocks.

Informations de commande de la TAZ Pro

La LulzBot TAZ Pro est disponible dès maintenant en pré-commande pour des expéditions commençant vers fin avril. Rendez-vous sur www.lulzbot.com/pro ou appelez le 970-377-1111 Poste 600 pour obtenir des informations détaillées sur le produit, des spécifications, et pour placer votre commande.

Le nouveau boîtier double coque en polycarbonate de haute qualité facultatif, facile à assembler et doté de capacités de filtration HEPA, pourra être commandé en juin.

À propos d'Aleph Objects, Inc.

Aleph Objects, Inc., une société basée dans le Colorado, conçoit et fabrique la gamme primée d’imprimantes 3D LulzBot® pour un prototypage rapide, une fabrication additive, et des éléments imprimés sur demande pour les ingénieurs, les éducateurs et les bricoleurs professionnels. Les valeurs clés de la société Aleph Object, à savoir un logiciel gratuit, une innovation libre et un matériel open source, permettent aux utilisateurs de modifier de manière unique le logiciel et le matériel afin de concrétiser leur imagination. Pour en savoir plus, rendez-vous sur LulzBot.com/, ou, pour obtenir un kit de presse, visitez www.lulzbot.com/press/ ou envoyez un email à press@lulzbot.com.

LulzBot est une marque déposée.

