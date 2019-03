NEW YORK & NOIDA, India--(BUSINESS WIRE)--HCL Technologies (HCL) , een toonaangevend wereldwijd technologiebedrijf, kondigde aan dat het een managed services-overeenkomst heeft getekend met Xerox (NYSE: XRX). Op basis van de voorwaarden van de overeenkomst beheert HCL delen van Xerox’s gedeelde services, inclusief wereldwijde administratieve en ondersteunende functies, waaronder onder andere geselecteerde informatietechnologie en financiële functies (exclusief accounting). Door gebruik te maken van de wereldwijde schaal en mogelijkheden van HCL, zal Xerox zijn gedeelde diensten strategisch verder ontwikkelen tot op proces gerichte, door technologie geleide digitale operaties.

