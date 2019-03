SUNRISE, Fla. & CAMBRIDGE, England--(BUSINESS WIRE)--nCipher Security, de leverancier van vertrouwen, integriteit en controle voor bedrijfskritische informatie en toepassingen, kondigt aan dat als organisaties de cloud en nieuwe digitale initiatieven zoals het internet of things (IoT), blockchain en digitale betalingen omarmen, het gebruik van vertrouwde cryptografie om hun toepassingen en gevoelige informatie te beschermen, volgens de 2019 Global Encryption Trends Study van het Ponemon Institute op een absoluut hoogtepunt is.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.