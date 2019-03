Monument Re neemt Inora Life DAC over van Societe Generale

HAMILTON, Bermuda--(BUSINESS WIRE)--Monument Re kondigt vandaag aan dat het een definitieve overeenkomst heeft getekend om Inora Life DAC over te nemen van Societe Generale. Het afsluiten van deze transactie is onderhevig aan goedkeuring door de regulerende instanties. Inora Life is een levensverzekeraar gevestigd in Ierland, die sinds 2012 alle nieuwe activiteiten heeft gestaakt, maar nog steeds een portefeuille van unit-linked verzekeringsproducten beheert. De transactie heeft geen impact op Inora Life DAC-klanten en polishouders.

Manfred Maske, CEO van de Monument Re Group, zei: “Het was fijn om met Societe Generale samen te werken en om deze transactie te kunnen aankondigen. De overname van Inora sluit aan bij onze groei- en consolidatiestrategie in Ierland."

De verandering van zeggenschap over het bedrijf zal plaatsvinden nadat aan de gebruikelijke overnamevoorwaarden is voldaan, waaronder het verkrijgen van de wettelijke goedkeuringen.

Over Societe Generale

Societe Generale is een van de leidende Europese financiële dienstengroepen. Op basis van een gediversifieerd en geïntegreerd bankmodel combineert de Groep financiële kracht en bewezen expertise op het gebied van innovatie met een strategie van duurzame groei, welke erop gericht is de vertrouwde partner te zijn voor haar klanten, toegewijd aan de positieve transformaties van de samenleving en de economie.

Societe Generale is al meer dan 150 jaar actief in de reële economie, met een solide positie in Europa en verbonden met de rest van de wereld, met meer dan 147.000 personeelsleden in 67 landen en ondersteunt dagelijks 31 miljoen individuele klanten, bedrijven en institutionele beleggers over de hele wereld door een breed scala aan adviesdiensten en op maat gemaakte financiële oplossingen aan te bieden. De Groep is gefundeerd op drie complementaire kernactiviteiten: Franse retailbanking, internationale retailbanking, verzekeringen en financiële dienstverlening aan ondernemingen en wereldwijde bank- en beleggersoplossingen.

Societe Generale maakt deel uit van de belangrijkste indexen voor maatschappelijk verantwoord beleggen: DJSI (Wereld en Europa), FTSE4Good (Wereld en Europa), Euronext Vigeo (Wereld, Europa en Eurozone), vier van de STOXX ESG Leaders-indexen en de MSCI Low Carbon Leaders Index.

Over Monument Re en Monument Insurance

Monument Re Limited (‘Monument Re’) is een klasse E herverzekeraar en holdingmaatschappij onderhevig aan groepstoezicht van de Bermuda Monetary Authority. Vanaf de basis in Bermuda opereert Monument Re als herverzekeraar en verwerver van Europese activa-intensieve portefeuilles. Via deze strategie zoekt Monument Re naar op eigendommen gebaseerde risico’s binnen zijn risicobehoefte, en het efficiënt uitvoeren van deze activiteiten of portfolio´s.

De Ierse onderdelen van Monument Re handelen als Monument Insurance en omvatten Laguna Life d.a.c. dat is gereguleerd door de Centrale Bank van Ierland.

De bedrijvengroep heeft een aanwezigheid in Bermuda, Ierland, België, Luxemburg en in Nederland.

Bezoek voor meer informatie www.monumentregroup.com.

