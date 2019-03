Monument Re acquiert Inora Life DAC auprès de la Société Générale

HAMILTON, Bermudes--(BUSINESS WIRE)--Monument Re annonce aujourd’hui avoir signé un accord définitif portant sur l’acquisition d’Inora Life DAC auprès de la Société Générale. La clôture de la transaction est soumise aux approbations réglementaires. Inora Life est un assureur-vie domicilié en Irlande, ayant cessé toute nouvelle activité depuis 2012, mais qui continue de gérer un portefeuille de produits d’assurance, de type unités de compte. La transaction n’aura aucun impact sur les clients et les détenteurs de polices de DAC Inora Life.

Manfred Maske, PDG de Monument Re Group, a déclaré : « Nous sommes heureux d’avoir pu travailler avec la Société Générale, et d’annoncer cette transaction. L’acquisition d’Inora s’inscrit dans la lignée de notre stratégie de croissance et de consolidation en Irlande. »

Le changement du contrôle de la société fera suite à la satisfaction des conditions habituelles de clôture, notamment la réception des approbations réglementaires.

À propos de la Société Générale

La Société Générale est l’un des plus importants groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle bancaire diversifié et intégré, le Groupe allie solidité financière et expertise confirmée en matière d’innovation, à une stratégie de croissance durable, afin d’être le partenaire de confiance de ses clients, engagé dans les transformations positives de la société et de l’économie.

Jouant un rôle actif dans l’économie réelle depuis plus de 150 ans, avec un ancrage solide en Europe, et connectée au reste du monde, la Société Générale emploie plus de 147 000 collaborateurs répartis dans 67 pays, et accompagne au quotidien 31 millions de clients particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, à travers une large palette de services de conseil et de solutions financières sur mesure. Le Groupe repose sur trois activités de base complémentaires : Banque de détail en France, Banque de détail à l’international, Assurances et services financiers aux entreprises, et Banque mondiale et solutions destinées aux investisseurs.

La Société Générale figure dans les principaux indices d’investissement socialement responsable : DJSI (monde et Europe), FTSE4Good (global et Europe), Euronext Vigeo (monde, Europe et Eurozone), quatre des indices STOXX ESG Leaders, et l’indice MSCI Low Carbon Leaders.

À propos de Monument Re et de Monument Insurance

Monument Re Limited (« Monument Re ») est un réassureur de classe E et une société de portefeuille qui fait l’objet d’une Surveillance de groupe, de la part de l’Autorité monétaire des Bermudes. Depuis son siège aux Bermudes, Monument Re exerce ses activités en tant que réassureur et acquéreur de portefeuilles européens à forte intensité d’actifs. Grâce à sa stratégie, Monument Re entend, dans le cadre de son appétit pour le risque, assumer les risques liés aux actifs et exploiter efficacement ces entreprises ou portefeuilles.

Les filiales irlandaises de Monument Re négocient sous le nom de Monument Insurance, qui inclut Laguna Life d.a.c., réglementée par la Banque centrale d’Irlande.

Le groupe de sociétés bénéficie d’une présence établie aux Bermudes, en Irlande, en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas.

Pour en savoir plus, veuillez consulter www.monumentregroup.com.

