nCipher：2019年全球加密趋势研究显示，新数字计划、物联网和云应用促进了可信加密的使用

佛罗里达州森赖斯和英格兰剑桥--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--关键业务信息和应用的信任、完整性和控制提供商nCipher Security宣布，随着组织拥抱云以及物联网(IoT)、区块链和数字支付等新的数字计划，使用可信加密技术以保护应用和敏感信息的现象处于历史最高水平。这一结论来自Ponemon Institute的2019年全球加密趋势研究。

由于企业数据泄露事件几乎成为每日的头条新闻，全球组织整体的加密策略部署稳步增加。今年，45%的受访者表示他们的组织在整个企业中统一实施了整体加密计划，另有42%的受访者表示对特定应用和数据类型实施了有限加密计划或策略。

泄露威胁、加密动力和优先考虑

员工错误仍然是敏感数据泄露的最大威胁(54%)，超过外部黑客(30%)和恶意内部人员(21%)的总和。相比之下，敏感或机密数据泄露的最小威胁为政府窃听(12%)和合法数据请求(11%)。

加密的主要动力是保护企业的知识产权和客户的个人信息——认同此两点的受访者均达到54%。

由于更多数据需要加密，并且接近三分之二的受访者部署了6个或更多单独的产品用于数据加密，策略实施(73%)被认为是加密解决方案最重要的特性。在过去的几年中，性能一直被认为是最重要的特性。

云数据的保护要求继续推动着加密的使用，导致公共和私有云的加密用例正在超过2018年的水平，而组织优先考虑的是在企业和云环境中都能运行的解决方案(68%)。

数据发现是头号挑战

随着来自数字计划、云使用、移动性和物联网设备的数据爆炸式增长和扩散，数据发现仍然是规划和执行数据加密策略的最大挑战，69%的受访者认为这是他们的头号挑战。

信任、完整性、控制

硬件安全模块(HSM)的使用量同比增长达到创纪录的水平，从2018年的41%增长到47%，表明市场需要一个加固的防篡改环境，对数据和应用具有更高水平的信任、完整性和控制。HSM使用不再局限于传统用例，如公钥基础设施(PKI)、数据库、应用程序和网络加密(TLS/SSL)；新数字计划的可信加密需求已推动以下HSM应用相比2018年有了大幅增长：代码签名（增长13%）、大数据加密（增长12%）、物联网信任根（增长10%）和文档签名（增长8%）。此外，53%的受访者表示使用了内部部署HSM来保护对公共云应用的访问。

Ponemon Institute董事长兼创始人Larry Ponemon博士表示：

“加密的使用率达到历史最高水平，其推动力来自于需要解决合规性要求，例如《欧盟通用数据保护条例》(GDPR)、《加利福尼亚数据泄露通知法案》和《2017年澳大利亚隐私权修正法案》，以及需要保护内部和外部威胁以及意外披露的敏感信息。对加密的使用清楚地表明了部署加密技术的组织坚定的安全立场，它们更了解敏感和机密信息的威胁，并愿意在IT安全方面进行更多投资。”

nCipher Security战略和业务开发高级主管John Grimm表示：

“组织面临着保护其关键业务信息和应用，并满足监管合规性的持续压力，但数据的激增、对数据发现和策略执行的担忧以及缺乏网络安全技能让安全环境充满挑战。nCipher通过提供高度保障的安全基础来确保客户的数据、应用和知识产权的完整性和可信性，从而为客户提供支持。”

其他主要趋势包括：

德国(67%)企业实行加密策略的比例最高，其后依次是美国(65%)、澳大利亚(51%)和英国(50%)。

与支付相关的数据（55%的受访者）和财务记录（54%的受访者）最有可能被加密。财务记录的加密相比去年增加最多，达到4%。

加密可能性最小的数据类型是健康相关的信息（24%的受访者），这一结果令人惊讶，因为健康信息比较敏感，而且最近出现了备受瞩目的医保数据泄露事件。

61%的受访者认为关键管理的相关“痛苦度”很高（10分中评分为7+）。这个数字几乎与使用6个或更多单独加密产品的63%的组织相同，这表明两个结果之间存在明显的相关性。

随着组织越来越多地采用云计算并寻求不同计算方式之间的一致性，对云端和本地加密部署的支持已经变得越来越重要。

欲下载2019年全球加密趋势研究者，请点击此处。

2019年全球加密趋势研究的方法

2019年全球加密趋势研究以Ponemon Institute的研究为基础，调查了全球组织如何面对合规要求、增多的威胁以及加密实施以保护其业务关键信息和应用。该研究调查了以下14个国家/地区多个行业的5,856人：澳大利亚、巴西、法国、德国、印度、日本、墨西哥、中东（包括沙特阿拉伯和阿联酋的受访者）、俄罗斯联邦、韩国、英国、美国、首次参与首次的两个新的亚洲地区、东南亚（印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国和越南）、香港和台湾。

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关于nCipher Security

当今快速发展的数字环境提高了客户满意度、竞争优势和运营效率，但也增加了安全风险。通用硬件安全模块(HSM)市场的领导者nCipher Security通过为关键业务信息和应用提供信任、完整性和控制，为世界领先的组织提供支持。

我们的加密解决方案使用当今全球组织赖以使用的同样成熟的技术来防范对敏感数据、网络通信和企业基础架构的威胁，从而保护新兴技术——云、物联网、区块链、数字支付——并帮助满足新的合规性要求。我们为您的关键业务应用提供信任，确保数据的完整性，并让您能够完全掌控——在现在和未来的任何时刻。www.ncipher.com

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