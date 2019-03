nCipher: Novas iniciativas digitais, Internet das Coisas (IoT) e adoção de nuvem impulsionando o uso de criptografia confiável revelou o Estudo Global das Tendências de Criptografia de 2019

SUNRISE, Flórida - EUA e CAMBRIDGE, Inglaterra--(BUSINESS WIRE)--nCipher Security, provedor de confiança, integridade e controle das informações e aplicativos críticos do negócio, anuncia que, à medida que as organizações abraçam a nuvem e novas iniciativas digitais como, por exemplo, a internet das coisas (IoT), blockchain e pagamentos digitais, o uso de criptografia confiável para proteger seus aplicativos e informações sensíveis está em alta sempre, de acordo com o Estudo Global das Tendências de Criptografia de 2019 do Ponemon Institute.

Com as violações dos dados corporativos aparecendo nas manchetes quase diariamente, a implantação de uma estratégia de criptografia geral pelas organizações em todo o mundo aumentaram constantemente. Esse ano, 45% dos respondentes disseram que as organizações possuem um plano geral de criptografia aplicado de modo consistente em toda a empresa, com outros 42% tendo plano de criptografia limitado que é aplicado a alguns aplicativos e tipos de dados.

Ameaças, impulsionadores e prioridades

Os enganos dos funcionários continuam a ser a ameaça mais significativa aos dados sensíveis (54%), mais do que os hackers externos (30%) e os insiders maliciosos (21%) combinados. Em contraste, as ameaças menos significativas à exposição de dados sensíveis e confidenciais incluem espionagem governamental (12%) e solicitações de dados legais (11%).

O principal impulsionador para criptografia é a proteção da propriedade intelectual e das informações pessoais dos clientes das empresas – ambos, 54% dos respondentes.

Com mais dados a encriptar e quase 2/3 dos respondentes implementando 6 ou mais produtos separados para encriptar, a aplicação de políticas (73%) foi selecionada como o recurso mais importante para as soluções de encriptação. Nos anos anteriores, o desempenho apareceu consistentemente como o recurso mais importante.

As exigências de proteção dos dados na nuvem continuam a impulsionar o uso da criptografia e, com a criptografia nas nuvens públicas e privadas, os casos de uso cresceram acima nos níveis de 2018 e as empresas priorizando soluções que operam nos ambientes empresarial e em nuvem (68%).

A descoberta de dados é o desafio número um

Com a explosão e a proliferação de dados resultantes das iniciativas digitais, o uso da nuvem, dispositivos de mobilidade e IoT, a descoberta de dados continua a ser o maior desafio para o planejamento e a execução da estratégia de criptografia de dados com 69% dos respondentes citando ser seu desafio número um.

Confiança, integridade e controle

O uso de módulos de segurança de hardware (HSMs) cresceu a um nível recorde ano após ano, de 41% em 2018 para 47%, indicando uma exigência de um ambiente robusto, resistente a adulterações com níveis mais altos de confiança, integridade e controle para os dados e os aplicativos. O uso de HSMs não está mais limitado aos casos de uso tradicionais como, por exemplo, infraestrutura de chave pública (PKI), bases de dados, aplicativos e criptografia de rede (TLS/SSL); a demanda por criptografia confiável para as novas iniciativas digitais impulsionou significativamente o crescimento dos HSMs em 2018 para assinatura de código (até 13%), criptografia de big data (até 12%), raiz de confiança da IoT (até 10%) e assinatura de documentos (até 8%). Além disso, 53% dos respondentes relataram usar HSMs em suas dependências para garantir o acesso aos aplicativos em nuvem pública.

Dr. Larry Ponemon, CEO e fundador do Ponemon Institute, disse:

“O uso de criptografia está o tempo todo em alta, impulsionado pela necessidade de lidar com as exigências de conformidade como, por exemplo, o General Data Protection Regulation (GDPR) da UE, California Data Breach Notification Law e o Australia Privacy Amendment Act 2017, e com a necessidade de proteger informações sensíveis das ameaças internas e externas, bem como da divulgação acidental. O uso de criptografia é um indicador claro de uma postura de segurança forte com as empresas que implantam a criptografia sendo mais conscientes das ameaças às informações sensíveis e confidenciais e fazendo maiores investimentos em segurança de TI.”

John Grimm, diretor sênior de estratégia e desenvolvimento de negócios da nCipher Security, disse:

“As organizações estão sob pressão implacável para proteger as informações críticas dos seus negócios e os aplicativos e atender à conformidade regulatória, mas a proliferação de dados, preocupações em relação à descoberta de dados e à aplicação da política, juntamente com a falta de recursos de segurança cibernética tornam esse um ambiente desafiador. A nCipher capacita os funcionários ao fornecer uma base de segurança com garantia alta que garante a integridade e a credibilidade dos seus dados, aplicativos e propriedade intelectual.”

Outras tendências-chave incluem:

A prevalência mais alta de uma estratégia de criptografia empresarial é relatada na Alemanha (67%) seguida pelos Estados Unidos (65%), Austrália (51%) e Reino Unido (50%).

Os dados relacionados a pagamentos (55% dos respondentes) e registros financeiros (54% dos respondentes) estão mais sujeitos à criptografia. Os registros financeiros tiveram um aumento maior na lista no último ano, até 4%.

O tipo de dado menos provável de ser encriptado são informações relacionadas à saúde (24% dos respondentes), que é um resultado surpreendente devido à sensibilidade das informações de saúde e às recentes violações dos dados de saúde de perfil alto.

Dos respondentes, 61% classificam o gerenciamento-chave como tendo um nível alto de “problemas” associados (uma classificação de + 7 em uma escala de 10). Esse número é quase idêntico aos 63% das organizações que usam seis ou mais produtos de criptografia separados sugerindo que há uma correlação clara entre as duas descobertas.

O suporte à implementação da criptografia em nuvem e no local aumentou de importância à medida que as organizações aumentaram a adoção da computação em nuvem e a procura por consistência entre os estilos de computação.

Download do Estudo Global das Tendências de Criptografia de 2019 aqui.

Metodologia do Estudo Global das Tendências de Criptografia de 2019

O Estudo Global de Tendências de Criptografia 2019, baseado na pesquisa do Ponemon Institute capta como as organizações em todo o mundo estão lidando com a conformidade, aumento das ameaças e a implementação da criptografia para proteger suas informações e aplicativos críticos do negócio. Foram pesquisadas 5.856 pessoas em múltiplos setores da indústria em 14 países/regiões: Austrália, Brasil, França, Alemanha, Índia, Japão, México, Oriente Médio (que é uma combinação de respondentes localizados na Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos), a Federação Russa, Coreia do Sul, o Reino Unido, Estados Unidos e duas novas regiões na Ásia pela primeira vez, o sul da Ásia (Indonésia, Malásia, Filipinas, Tailândia e Vietnã) e Hong Kong e Taiwan.

Sobre a nCipher Security

O ambiente digital em rápido movimento de hoje melhora a satisfação dos clientes, oferece vantagem competitiva e aumenta a eficiência operacional. Ele também multiplica os riscos à segurança. A nCipher Security, líder no mercado de módulos de segurança de hardware (HSMs) de uso geral, capacita organizações líderes mundiais oferecendo confiança, integridade e controle às suas aplicações e informações comerciais críticas.

As nossas soluções criptográficas protegem tecnologias emergentes – nuvem, IoT, blockchain, pagamentos digitais – e ajudam a cumprir com os novos requerimentos de conformidade, utilizando a mesma tecnologia comprovada da qual as organizações globais dependem atualmente para proteger contra ameaças aos seus dados confidenciais, comunicações de rede e infraestrutura empresarial. Nós oferecemos confiança às suas aplicações comerciais críticas, garantindo a integridade dos seus dados e conferindo total controle – hoje, amanhã, e em todos os momentos. www.ncipher.com

