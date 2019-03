nCipher : L'Étude 2019 sur les tendances mondiales en matière de chiffrement révèle que l'adoption de nouvelles initiatives numériques, de l'IdO et du cloud encourage l'utilisation de la cryptographie de confiance

SUNRISE, Floride et CAMBRIDGE, Angleterre--(BUSINESS WIRE)--nCipher Security, fournisseur de confiance, d'intégrité et de contrôle pour les informations et applications critiques d'entreprise, annonce qu'à l'heure où les organisations adoptent le cloud et de nouvelles initiatives numériques telles que l'Internet des objets (IdO), la blockchain et les paiements numériques, l'utilisation de la cryptographie de confiance pour protéger leurs applications et leurs informations sensibles est historiquement élevée, d'après l'Étude 2019 sur les tendances mondiales en matière de chiffrement de l'Institut Ponemon.

À l'heure où les violations de données d'entreprise font la une des journaux quasi-quotidiennement, le déploiement d'une stratégie globale de chiffrement par les organisations du monde entier augmente de manière stable. Cette année, 45 % des répondants ont affirmé que leur organisation appliquait constamment un plan global de chiffrement dans l'ensemble de l'entreprise, tandis que 42 % ont déclaré qu'un plan ou une stratégie de chiffrement limité était appliqué(e) à certains types d'applications et de données.

Menaces, moteurs et priorités

Les erreurs d'employés demeurent la menace la plus significative pour les données sensibles (54 %), davantage que les pirates informatiques externes (30 %) et les initiés malveillants (21 %) combinés. En revanche, les menaces les moins significatives relatives à l'exposition des données sensibles ou confidentielles incluent les écoutes illicites de gouvernements (12 %) et les demandes de données licites (11 %).

Le principal moteur de chiffrement réside dans la protection de la propriété intellectuelle d'une entreprise et des informations personnelles des clients - pour 54 % des répondants.

À l'heure où il est nécessaire de chiffrer davantage de données, et où près de 2/3 des répondants déploient au moins 6 produits distincts pour les chiffrer, l'application des politiques (73 %) a été sélectionnée comme la caractéristique la plus importante en matière de solutions de chiffrement. Au cours des années précédentes, la performance se positionnait constamment en tant que caractéristique la plus importante.

Les obligations en matière de protection des données cloud continuent de stimuler le recours au chiffrement, le chiffrement de cas d'utilisation de cloud public et privé augmentant pour dépasser les niveaux de 2018, et les organisations accordant la priorité aux solutions qui fonctionnent dans des environnements d'entreprise et cloud (68 %).

La découverte de données demeure le défi numéro un

Avec l'explosion et la prolifération des données générées par les initiatives numériques, l'utilisation du cloud, la mobilité et les appareils IdO, la découverte de données demeure le plus grand défi en matière de planification et d'exécution d'une stratégie de chiffrement des données, 69 % des répondants citant cet élément comme leur défi numéro un.

Confiance, intégrité et contrôle

L'utilisation de modules de sécurité matériels (MSM) a augmenté à un niveau record en glissement annuel, passant de 41 % en 2018 à 47 %, ce qui indique la nécessité d'un environnement renforcé et inviolable, avec des niveaux supérieurs de confiance, d'intégrité et de contrôle, à la fois pour les données et les applications. L'utilisation des MSM ne se limite plus aux cas d'utilisation traditionnels tels que les infrastructures publiques à clés (ICP), les bases de données et le chiffrement d'applications et de réseaux (TLS/SSL). La demande de chiffrement de confiance pour les nouvelles initiatives numériques a favorisé une croissance significative des MSM par rapport à 2018 pour la signature de code (en hausse de 13 %), le chiffrement des mégadonnées (en hausse de 12 %), les « racines de confiance » IdO (en hausse de 10 %) et la signature de documents (en hausse de 8 %). En outre, 53 % des répondants déclarent utiliser des MSM sur site pour sécuriser l'accès aux applications cloud publiques.

Le Dr Larry Ponemon, président et fondateur de l'Institut Ponemon, a déclaré :

« L'utilisation du chiffrement est historiquement élevée, en raison de la nécessité de répondre aux obligations de conformité telles que le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'UE, la Loi californienne sur le notification des violations de données, et la Loi australienne d'amendement sur la vie privée 2017, ainsi qu'à la nécessité de protéger les informations sensibles face aux menaces internes et externes ainsi qu'à la divulgation accidentelle. L'utilisation du chiffrement est un indicateur clair d'une solide posture de sécurité, les organisations qui déploient le chiffrement étant davantage conscientes des menaces relatives aux informations sensibles et confidentielles, et réalisant des investissements plus importants en matière de sécurité informatique. »

John Grimm, directeur principal de la stratégie et du développement commercial chez nCipher Security, a déclaré :

« Les organisations soient confrontées à une pression constante pour protéger leurs informations et applications critiques d'entreprise, ainsi que pour satisfaire à la conformité réglementaire, mais la prolifération des données, les inquiétudes relatives à la découverte de données et à l'application des politiques, ainsi que le manque de compétences en matière de cybersécurité en font un environnement difficile. nCipher valorise ses clients en leur fournissant les bases d'une assurance de sécurité élevée, qui garantit l'intégrité et la fiabilité de leurs données, de leurs applications et de leur propriété intellectuelle. »

Parmi les autres tendances clés figurent :

La prévalence élevée d'une stratégie de chiffrement d'entreprise a été rapportée en Allemagne (67 %), suivie des États-Unis (65 %), de l'Australie (51 %) et du Royaume-Uni (50 %).

Les données relatives aux paiements (55 % des répondants) et les dossiers financiers (54 % des répondants) sont les éléments les plus susceptibles de faire l'objet d'un chiffrement. Les dossiers financiers font partie des éléments de cette liste ayant enregistré la plus forte croissance par rapport à l'an dernier, en hausse de 4 %.

Les types de données les moins susceptibles de faire l'objet d'un chiffrement sont les informations médicales (24 % des répondants), ce qui constitue un résultat surprenant compte tenu de la sensibilité des informations médicales et des récentes violations de données médicales largement médiatisées.

61 % des répondants considèrent que la haute direction présente un niveau élevé de « souffrance » associée (avec une note supérieure à 7 sur 10). Ce chiffre est quasiment identique à celui des 63 % d'organisations qui utilisent au moins six produits de chiffrement distincts, ce qui suggère qu'il existe une corrélation claire entre ces deux conclusions.

Le support au déploiement de chiffrement cloud et sur site a pris de l'importance à l'heure où les organisations adoptent de plus en plus l'informatique en nuage et recherchent une certaine uniformité en matière de styles informatiques.

Cliquez ici pour télécharger l'Étude 2019 sur les tendances mondiales en matière de chiffrement .

Méthodologie de l'Étude 2019 sur les tendances mondiales en matière de chiffrement

L'Étude 2019 sur les tendances mondiales en matière de chiffrement, qui se fonde sur les recherches de l'Institut Ponemon, explique la manière dont les organisations du monde entier gèrent la conformité, les menaces accrues, et la mise en œuvre du chiffrement pour protéger leurs informations et applications critiques d'entreprise. 5 856 personnes ont été interrogées dans de multiples secteurs et dans 14 pays et régions : Australie, Brésil, France, Allemagne, Inde, Japon, Mexique, Moyen-Orient (qui représente une combinaison de répondants basés en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis), Fédération de Russie, Corée du Sud, Royaume-Uni, États-Unis, et dans deux nouvelles régions asiatiques pour la première fois, à savoir l'Asie du Sud-Est (Indonésie, Malaisie, Philippines, Thaïlande et Vietnam), Hong Kong et Taïwan.

Suivez-nous sur LinkedIn, Twitter, Facebook et Instagram – terme de recherche : nCipherSecurity.

À propos de nCipher Security

L'environnement numérique en évolution rapide d'aujourd’hui améliore la satisfaction clientèle, confère un avantage concurrentiel et optimise l'efficacité opérationnelle. Il multiplie également les risques de sécurité. nCipher Security, un leader sur le marché des modules de sécurité matériels (hardware security module, HSM) à usage général, valorise les organisations leaders mondiales en apportant confiance, intégrité et contrôle à leurs informations et applications critiques d'entreprise.

Nos solutions cryptographiques sécurisent les technologies émergentes (cloud, IdO, blockchain, paiements numériques), et répondent aux nouvelles exigences de conformité en déployant la même technologie éprouvée qu'adoptent aujourd'hui les entreprises mondiales pour protéger leurs données sensibles, leurs communications réseau et leurs infrastructures d'entreprise. Grâce à nos modules, gardez confiance en vos applications critiques d'entreprise, soyez assuré de l'intégrité de vos données, et exercez un contrôle total aujourd'hui, demain, et à tout moment. www.ncipher.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.