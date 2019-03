nCipher: Neue digitale Initiativen, IoT und Cloud Adoption zur Förderung der Verwendung von vertrauenswürdiger Kryptographie von der Globalen Verschlüsselungstrendstudie 2019 enthüllt

SUNRISE, Florida und CAMBRIDGE, England--(BUSINESS WIRE)--nCipher Security, das Unternehmen, das Vertrauen, Integrität und Kontrolle für geschäftskritische Informationen und Anwendungen bietet, gibt bekannt, dass in dem Maße, in dem Unternehmen die Cloud und neue digitale Initiativen wie das Internet der Dinge (IoT), Blockchain und digitale Zahlungen annehmen, die Verwendung von vertrauenswürdiger Kryptographie zum Schutz ihrer Anwendungen und sensibler Informationen auf einem historischen Höchststand ist, so die Globale Verschlüsselungstrendstudie 2019 des Ponemon Institute.

Da Datenschutzverletzungen in Unternehmen fast täglich in die Schlagzeilen geraten, hat die Einführung einer umfassenden Verschlüsselungsstrategie durch Unternehmen auf der ganzen Welt stetig zugenommen. In diesem Jahr geben 45 % der Befragten an, dass ihr Unternehmen über einen Gesamtverschlüsselungsplan verfügt, der im gesamten Unternehmen einheitlich angewendet wird, weitere 42 % haben einen begrenzten Verschlüsselungsplan oder eine begrenzte Verschlüsselungsstrategie, die auf bestimmte Anwendungen und Datentypen angewendet wird.

Bedrohungen, Treiber und Prioritäten

Mitarbeiterfehler sind nach wie vor die größte Bedrohung für sensible Daten (54 %), mehr als externe Hacker (30 %) und bösartige Insider (21 %) zusammen. Die am wenigsten signifikanten Bedrohungen für die Offenlegung sensibler oder vertraulicher Daten sind dagegen das staatliche Abhören (12 %) und rechtmäßige Datenanfragen (11 %).

Der wichtigste Treiber für die Verschlüsselung ist der Schutz des geistigen Eigentums eines Unternehmens und der persönlichen Daten von Kunden – beide bei 54 % der Befragten.

Da mehr Daten zu verschlüsseln sind und fast 2/3 der Befragten 6 oder mehr separate Produkte zur Verschlüsselung einsetzen, wurde die Durchsetzung von Richtlinien (73 %) als wichtigstes Merkmal für Verschlüsselungslösungen ausgewählt. In den Vorjahren war die Leistung immer das wichtigste Merkmal.

Die Anforderungen an den Cloud-Datenschutz treiben die Nutzung von Verschlüsselung weiter voran, wobei die Verschlüsselung sowohl in öffentlichen als auch in privaten Cloud-Anwendungsfällen über das Jahr 2018 hinaus zunimmt und Unternehmen Lösungen bevorzugen, die sowohl in Unternehmens- als auch in Cloud-Umgebungen eingesetzt werden (68 %).

Datenermittlung als Herausforderung Nummer eins

Angesichts der explosionsartigen Zunahme und Verbreitung von Daten, die durch digitale Initiativen, Cloud-Nutzung, Mobilität und IoT-Geräte entstehen, ist die Datenerfassung nach wie vor die größte Herausforderung bei der Planung und Durchführung einer Datenverschlüsselungsstrategie, wobei 69 % der Befragten dies als ihre größte Herausforderung bezeichnen.

Vertrauen, Integrität, Kontrolle

Der Einsatz von Hardware-Sicherheitsmodulen (HSM) stieg im Jahresvergleich von 41 % im Jahr 2018 auf 47 %, was auf die Notwendigkeit einer gehärteten, manipulationssicheren Umgebung mit höherem Maß an Vertrauen, Integrität und Kontrolle für Daten und Anwendungen hinweist. Die HSM-Nutzung beschränkt sich nicht mehr nur auf traditionelle Anwendungsfälle wie Public-Key-Infrastructure (PKI), Datenbanken, Anwendungs- und Netzwerkverschlüsselung (TLS/SSL); die Nachfrage nach vertrauenswürdiger Verschlüsselung für neue digitale Initiativen hat im Laufe des Jahres 2018 zu einem deutlichen HSM-Wachstum bei Code Signing (bis zu 13 %), Verschlüsselung großer Datenmengen (bis zu 12 %), IoT Vertrauensanker (bis zu 10 %) und Dokumentensignatur (bis zu 8 %) geführt. Darüber hinaus berichten 53 % der Befragten, dass sie lokale HSM verwenden, um den Zugriff auf Public Cloud-Anwendungen zu sichern.

Dr. Larry Ponemon, Vorsitzender und Gründer des Ponemon Institute, sagt:

„Die Verwendung von Verschlüsselung ist auf einem historischen Höchststand, was auf die Notwendigkeit zurückzuführen ist, Compliance-Anforderungen wie die EU Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), das California Data Breach Notification Law und den Australia Privacy Amendment Act 2017 zu erfüllen, sowie auf die Notwendigkeit, sensible Informationen vor internen und externen Bedrohungen zu schützen und keine versehentliche Offenlegungen vorzunehmen. Die Verwendung von Verschlüsselung ist ein deutlicher Indikator für einen starken Sicherheitsstatus, da Unternehmen, die Verschlüsselung einsetzen, sich der Bedrohungen für sensible und vertrauliche Informationen bewusst sind und mehr in die IT-Sicherheit investieren.“

John Grimm, Senior Director of Strategy and Business Development bei nCipher Security, sagt:

„Unternehmen stehen unter unerbittlichem Druck, ihre geschäftskritischen Informationen und Anwendungen zu schützen und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten, aber die Verbreitung von Daten, Bedenken bezüglich der Datenermittlung und der Durchsetzung von Richtlinien sowie der Mangel an Cybersicherheitskenntnissen machen dies zu einem herausfordernden Umfeld. nCipher stärkt die Kunden durch die Bereitstellung einer zuverlässigen Sicherheitsgrundlage, die die Integrität und Vertrauenswürdigkeit ihrer Daten, Anwendungen und ihres geistigen Eigentums gewährleistet.“

Weitere wichtige Trends sind:

Die höchste Prävalenz einer Unternehmens-Verschlüsselungsstrategie wird in Deutschland (67 %) gemeldet, gefolgt von den Vereinigten Staaten (65 %), Australien (51 %) und dem Vereinigten Königreich (50 %).

Zahlungsbezogene Daten (55 % der Befragten) und Finanzunterlagen (54 % der Befragten) werden höchstwahrscheinlich verschlüsselt. Die Finanzaufzeichnungen hatten den größten Zuwachs auf dieser Liste gegenüber dem Vorjahr, nämlich 4 %.

Der am wenigsten wahrscheinliche Datentyp, der verschlüsselt wird, sind gesundheitsbezogene Informationen (24 % der Befragten), was angesichts der Sensibilität von Gesundheitsinformationen und der jüngsten hochkarätigen Datenschutzverletzungen im Gesundheitswesen ein überraschendes Ergebnis ist.

61 % der Befragten klassifizieren das Schlüsselmanagement mit einem hohen Anteil an damit verbundenen „Schmerzen“ (eine Bewertung von 7+ auf einer Skala von 10). Diese Zahl ist fast identisch mit den 63 % der Unternehmen, die sechs oder mehr separate Verschlüsselungsprodukte verwenden, was darauf hindeutet, dass es eine klare Korrelation zwischen den beiden Ergebnissen gibt.

Die Unterstützung sowohl für die Cloud als auch für den Einsatz von Verschlüsselung vor Ort hat an Bedeutung gewonnen, da Unternehmen zunehmend auf Cloud Computing setzen und nach Konsistenz über alle Datenverarbeitungsstile hinweg suchen.

Laden Sie die Studienmethodik zu Globalen Verschlüsselungstrends 2019 hier herunter.

Studienmethodik zu Globale Verschlüsselungstrends 2019

Die globale Verschlüsselungstrendstudie 2019 , die auf Untersuchungen des Ponemon Institute basiert, erfasst, wie Unternehmen auf der ganzen Welt mit Compliance, erhöhten Bedrohungen und der Implementierung von Verschlüsselung zum Schutz ihrer geschäftskritischen Informationen und Anwendungen umgehen. 5.856 Personen wurden in mehreren Branchen in 14 Ländern/Regionen befragt: Australien, Brasilien, Frankreich, Deutschland, Indien, Japan, Mexiko, der Nahe Osten (eine Kombination von Befragten aus Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten), die Russische Föderation, Südkorea, das Vereinigte Königreich, die Vereinigten Staaten und erstmals zwei neue Regionen in Asien, Südostasien (Indonesien, Malaysia, Philippinen, Thailand und Vietnam) sowie Hongkong und Taiwan.

