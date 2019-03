A Nordson EFD fornece aos fabricantes dicas úteis para uma distribuição bem-sucedida de cianoacrilato

Find out how to keep moisture out and get better process control for precise, repeatable cyanoacrylate dispensing.

EAST PROVIDENCE, R.I.--(BUSINESS WIRE)--Nordson EFD, uma empresa da Nordson (NASDAQ: NDSN), líder mundial na fabricação de sistemas de distribuição de fluidos de precisão, tem o prazer de apresentar um novo guia e vídeo para ajudar os fabricantes a dispensar as ferramentas mais difíceis como cianoacrilatos (também conhecidos como CAs, supercolas ou adesivos instantâneos) com maior controle para maior rendimento de produção com menos retrabalho e desperdício de fluidos.

O novo Guia de Dispensação de Cianoacrilato fornece informação detalhada sobre as propriedades deste material de cura rápida e como essas propriedades criam vantagens e desvantagens na produção. A escolha dos sistemas e componentes corretos de distribuição é fundamental para o sucesso, assim como o estabelecimento dos procedimentos operacionais corretos, incluindo etapas especiais de configuração e manutenção.

O novo vídeo, 9 dicas para aplicação bem-sucedida de cianoacrilato, fornece dicas úteis sobre como evitar que a umidade atrapalhe a precisão e a consistência da aplicação.

Ao dispensar CAs, o vínculo mais forte geralmente vem da menor quantidade de material aplicado. É por isso que é importante ter um controle preciso da quantidade de material dispensado.

“Esperamos que essas informações ajudem nossos clientes a alcançarem um processo de dispensação de CA mais controlado, o que também os ajuda a atingir as metas de produção”, disse Gil Parenteau, gerente de vendas e serviços de tecnologia da Nordson EFD. “Nosso novo guia e vídeo sobre ciano também mostra a experiência significativa em aplicações que faz da EFD um parceiro ideal para trabalhar com esses tipos de projetos desafiadores de distribuição de fluidos.”

Para mais informações, envie um e-mail para a Nordson EFD em info@nordsonefd.com, ou ligue para +1 401 431 7000 ou 800 556 3484.

Acerca de Nordson EFD

Nordson EFD desenha e fabrica sistemas precisos de dosificação de fluidos para processos em mesas e linhas de montagem automatizadas. Ao permitir que os fabricantes possam aplicar a mesma quantidade de adesivo, lubrificante e outro fluido de montagem em cada parte a todo o momento, os sistemas de dosificação EFD ajudam as empresas de uma ampla variedade de industrias, ao aumentar a sua produção, a melhorar a qualidade e a reduzir os seus custos de produção. Outras possibilidades de dosificação de fluidos incluem seringas e cartuchos de alta qualidade para embalar materiais de um e dois componentes, juntamente com uma ampla variedades de acessórios, acopladores e conectores para controlo de fluidos em ambientes médicos, biofarmacêuticos e industriais. A empresa também é líder na formulação de pastas de soldadura especiais para aplicações de dosificação e impressão na industria eletrónica.

Acerca de Nordson Corporation

Nordson desenha, fabrica e comercializa produtos e sistemas diferenciados que se utilizam para a dosificação e processamento de adesivos, revestimentos, polímeros, selantes e biomateriais; e para o manuseio de fluidos, as probas e inspeção de qualidade, assim como para o tratamento da superfícies e cura. Estes produtos são apoiados por uma ampla experiencia em aplicações, serviços e vendas diretas a nível mundial. Servimos uma grande variedade de mercados finais de produtos de consumo não duráveis, duráveis e de tecnologia, incluindo as embalagens, os falsos tecidos, a eletrónica, os produtos médicos, os dispositivos, a energia, o transporte, a construção e montagem e o acabamento de produtos gerais. Fundada em 1954 e com sede em Westlake, Ohio, a companhia tem operações e oficinas de assistência em mais de 30 países. Visite a Nordson na web em www.nordson.com, twitter.com/Nordson_Corp ou www.facebook.com/nordson.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.