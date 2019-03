Nordson EFD fournit aux fabricants des conseils utiles pour faciliter la dépose de cyanoacrylate

Find out how to keep moisture out and get better process control for precise, repeatable cyanoacrylate dispensing.

EAST PROVIDENCE, Rhode Island--(BUSINESS WIRE)--Nordson EFD, une entreprise du groupe Nordson (NASDAQ: NDSN), premier fabricant mondial de systèmes de dosage de fluides de précision a le plaisir de présenter un nouveau guide et une nouvelle vidéo pour aider les fabricants à réaliser des déposes contrôlées de cyanoacrylates complexes (également connus sous le nom de colles cyanoacrylates, super glues ou colles instantanées) pour augmenter le débit de production et réduire les retouches et le gaspillage de produit.

Le nouveau guide de dosage des cyanoacrylates offre des informations détaillées sur les propriétés de ce matériau à polymérisation rapide et sur la façon dont ces propriétés apportent des avantages et des inconvénients en production. Le choix de systèmes de dosage et de consommables appropriés est essentiel pour assurer l'efficacité, tout comme l’établissement de procédures opérationnelles adaptées, comprenant les étapes spécifiques de mise en service et d’entretien.

La nouvelle vidéo, 9 conseils pour une dépose réussie de cyanoacrylate, apporte des conseils utiles pour empêcher l'humidité de nuire à la précision et la régularité des déposes.

Lors de la dépose de cyano, l'adhérence la plus forte provient souvent de la plus petite quantité de produit appliquée. C’est pourquoi il est important de contrôler avec précision la quantité de produit déposée.

« Nous espérons que ces informations aideront nos clients à parvenir à un processus de dosage des cyanoacrylates plus contrôlé, qui les aidera également à atteindre leurs objectifs de production », a déclaré Gil Parenteau, directeur des ventes et des services techniques chez Nordson EFD. « Notre nouveau guide cyano et notre nouvelle vidéo illustrent également notre savoir-faire en matière de dosage qui fait de Nordson EFD le partenaire idéal pour les projets de dosage de fluides complexes ».

Pour plus d'informations, veuillez écrire à l'adresse courriel de Nordson EFD info@nordsonefd.com, ou appelez le 00800 7001 7001.

À propos de Nordson EFD

Nordson EFD conçoit et fabrique des systèmes de dosage de fluides de précision pour les process d’assemblage manuels et les lignes d’assemblage automatisées. En permettant aux fabricants de déposer la même quantité d’adhésif, de lubrifiant ou d’autre fluide d’assemblage de manière constante, les systèmes de dosage Nordson EFD aident les entreprises de secteurs très divers à augmenter leur rendement, améliorer la qualité et réduire leurs coûts de production. Parmi les autres capacités de gestion de fluides figurent les seringues et les cartouches haut de gamme pour le conditionnement de produits mono et bi-composants, ainsi qu’une vaste gamme de raccords, coupleurs et connecteurs pour le contrôle du débit des fluides dans les environnements médicaux, biopharmaceutiques et industriels. La société est également l’un des principaux formulateurs de pâtes à souder spéciales pour les applications de dispensing et de sérigraphie dans le secteur de l’électronique.

À propos de Nordson Corporation

Nordson conçoit, fabrique et commercialise des produits et des systèmes différenciés pour la dépose et le traitement d'adhésifs, de revêtements, de polymères, de produits d’étanchéité et de biomatériaux ; et pour la gestion des fluides, l'essai et l'inspection, le traitement des surfaces et le séchage sous UV. Ces produits s’appuient sur une expertise approfondie en matière d’applications ainsi que sur un réseau international de vente et d’assistance. Nous servons une large gamme de marchés finaux de biens de consommation non durables, de biens de consommation durables et de technologie, comprenant l’emballage, les non-tissés, l’électronique, le médical, les appareils ménagers, l’énergie, les transports, le bâtiment et la construction, ainsi que l’assemblage et la finition de produits en général. Fondée en 1954, la société a établi son siège à Westlake, dans l’état de l’Ohio, aux États-Unis. Elle exerce ses activités et dispose de bureaux d’assistance dans plus de 30 pays. Visitez Nordson sur le Web aux adresses suivantes: www.nordson.com, twitter.com/Nordson_Corp ou www.facebook.com/nordson.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.