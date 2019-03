Find out how to keep moisture out and get better process control for precise, repeatable cyanoacrylate dispensing.

EAST PROVIDENCE, R.I.--(BUSINESS WIRE)--Nordson EFD, een Nordson-bedrijf (NASDAQ: NDSN) en 's werelds toonaangevende fabrikant van precisievloeistof-doseersystemen, is verheugd een nieuwe gids en video in te voeren om fabrikanten te helpen moeilijke cyanoacrylaten (ook bekend als CA's, superlijmen of direct-hechtmiddelen) met meer controle toe te dienen, voor een hogere productie-doorvoer met minder nabewerking en vloeistofverspilling.

De nieuwe Cyanoacrylaat Dispensing-gids biedt gedetailleerde informatie over de eigenschappen van dit snel uithardende materiaal en hoe deze eigenschappen voordelen en nadelen in de productie meebrengen. Het kiezen van de juiste doseersystemen en componenten is cruciaal voor succes, net als het instellen van de juiste bedieningsprocedures, inclusief speciale opstart- en onderhoudsstappen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.